Nå må Kongressen starte ryddejobben etter Trump

GJESTEKOMMENTAR: USAs grunnlovsfedre var opptatt av at politikernes ambisjoner om makt måtte bli møtt av andre politikeres ambisjoner om makt. Makt skulle møte motmakt.

Under president Trumps State-of-the-Union-tale i februar i fjor var det ikke mye toleranse å spore i demokraten Nancy Pelosis arkivering av Trumps tale. Visepresident Mike Pence til venstre. Foto: Jonathan Ernst, Reuters/NTB

Gunnar Grendstad Statsviter, professor ved Universitetet i Bergen

Derfor fordeler den nedskrevne amerikanske grunnloven makt og myndighet mellom tre institusjoner – den lovgivende kongressen, den utøvende presidenten og den dømmende høyesterett. For å vedta lover og gjennomføre politisk må minst to av institusjonene spille sammen – og med den tredje som vaktbikkje.

Selv om institusjoner kan tøyle politikernes ambisjoner om makt, kan institusjonene ikke styre hvordan de setter sitt personlige preg på rollene og posisjonene de har. Derfor fungerer demokratier best og overlever lenger når politikere også respekterer uskrevne demokratiske normer. Normene er det myke autovernet som skal holde politikerne på matta.

Én viktig norm, skrev statsviterne Levitsky og Ziblatt for noen år tilbake, er gjensidig toleranse: at politiske konkurrenter aksepterer hverandre som legitime politiske motstandere. En annen viktig norm er fordragelighet: at politikere viser selvbeherskelse og måtehold når de sitter med makten.

Ta visepresident Mike Pence og president Donald Trump som eksempler på normbrudd og hvordan institusjoner kan korrigere.

Gjennom forstørrelsesglass

Pence har vært Trumps lojale visepresident i fire år. Vi har ikke kunnet kikke inn i Pence sitt hodet og få vite hva han tenker når han med et fjernt blikk og svak hodenikking har gitt stilltiende støtte til en løgnakig Trump. Men siden valget i november har Pence vært like tydelig som Trump i påstanden om at det var omfattende juks som ga valgseiren til Joe Biden og Kamala Harris. Langt inn i desember egget Mike Pence unge konservative aktivister til å jakte på valgjukset selv om Trump har tapt i nærmere seksti rettssaker om påstått valgjuks.

Onsdag 6. januar blir en sannhetens dag. Er Pence, som han selv har erklært, først og fremst en kristen, deretter en konservativ og til sist et medlem av det republikanske partiet? Eller vil han først og fremst være tro mot grunnloven han sverget troskap til og til de demokratiske normene som styrker demokratiet?

Onsdag kan vi kikke på Pence gjennom et forstørrelsesglass. Når Kongressen skal telle opp valgmannsstemmene og godkjenne presidentvalget for historiebøkene skal visepresident Pence være seremonimesteren. Trumps ønskedrøm er at Pence skal misbruke sin grunnlovsdefinerte rolle, bryte normene og for siste gang forsøke å krone Trump som valgvinner.

Trump kan alltid drømme. Onsdag må Pence pent legge vekk juksepratet, følge grunnloven og vise respekt for velgerne, valggjennomføring og valgresultatet. Det er selvfølgelig bittert å kunngjøre eget valgnederlag og andres valgseier i samme åndedrag. Men slike kunngjøringer er likevel en form for toleranse som et velfungerende demokrati krever.

Trump ikke den siste

Langt mer krevende blir det å rette opp president Trumps manglende fordragelighet. Selv om mekanismene i Grunnloven stadig lirker mer makt til presidenten, har Trump også grepet mulighetene. Men la det også være sagt med en gang: Trump er ikke den første og han blir heller ikke den siste som kommer til å presse yttergrensene for hva en president kan gjøre.

Likefullt er det Kongressen og Høyesterett som nå må spille sammen for å stramme inn det svulmende presidentembetet.

I boka «After Trump. Reconstructing the Presidency» anbefaler demokraten Bob Bauer og republikaneren Jack Goldsmith at Kongressen vedtar nye lover som holder presidenten unna straffesaker som ikke bare involverer han selv, men også hans venner og motstandere. Slike lover må balansere mellom grunnlovens bemyndigelse av presidenten som landets øverste påtalemakt og rettsstatens krav om upartiskhet. Anbefalingene er en reaksjon på at Trump ville bruke justisdepartementet som sitt personlige advokatkontor.

Bauer og Goldsmith mener også Kongressen må lovfeste at en president skal offentliggjøre selvangivelsen. Trump var den første presidenten siden Richard Nixon som ikke gjorde dette. En lov vil gjøre det lettere å kontrollere hvilke bindinger en president har til ulike interessegrupper og å undersøke brudd på grunnlovens «Emoluments Clause» og forbudet mot å profittere på forbindelser til fremmede makter.

Stenge smutthullet

Det er også behov for å snurpe sammen smutthullet i føderale lover som gir presidenten mulighet til å midlertidig utnevne personer uten Senatets godkjenning. En midlertidig utnevning gjør det også lettere for en president å sparke folk. Bruken av smutthullet har økt under Trump. Men her ligger også noe av ansvaret på Senatet som kan bruke for lang tid på godkjenninger. Dersom Senatet gir litt avkall på noen av de om lag 1200 presidentutnevninger som skal godkjennes, er det mulig en president vil godta at smutthullet blir mindre.

Påtroppende president Joe Biden og visepresident Kamala Harris har sikkert bestemt seg for å følge grunnloven og å vise både gjensidig toleranse og institusjonell fordragelighet. Men i den politiske heksegryta vil de likevel bli testet på samme måte som deres forgjengere.

