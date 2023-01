Grunnrente på fortjenesten på elsparke­sykler!

GJESTEKOMMENTAR: Kan el­sparke­sykler finansiere velferds­tjenester?

Elsparkesykler er et praktisk hjelpemiddel for mange, men har noen ulemper for fellesskapet som det kan betales for.

Ole Kvadsheim Samfunnsøkonom

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Reguleringen av el­sparke­sykler i Stavanger burde kunne forbedres på en måte som gir både et bedre og mer oversiktlig tilbud, samtidig som det gir kommunen noen ekstra kroner i kassa. Årsaken er at rettighetene til å få sette ut el­sparke­sykler sannsynligvis innebærer en form for grunnrente.

For å forklare hvorfor, kan det være fint med en kort repetisjon av hva som gjør noe til en grunnrentenæring. Grunnrente er den merprofitten som oppstår som følge av at noen disponerer en knapp ressurs som er stedbunden. Det kan være snakk om en foss, en lakseoppdrettskonsesjon, en tomt eller et oljefelt. Når prisen på strøm, laks, eiendom eller olje går opp, kan du lene deg tilbake, og høste inn en merprofitt. Kostnadene dine er de samme som før, men salgsprisen er økt.

Jeg tror elsparkesykkel-markedet kan ha en grunnrente. Årsaken er at vi har politisk fastsatte begrensninger for hvor mange el­sparke­sykler det er lov å sette ut. Hadde vi ikke hatt denne politisk fastsatte begrensningen, ville vi trolig hatt både flere sykler og flere selskaper i markedet. Dersom det hadde vært penger å tjene på å sette ut flere sykler, ville selskapene ha satt ut flere sykler, helt til det ikke lenger er penger å hente på å øke antallet. Med en fri adgang til å plassere ut sykler ville selskapene trolig utradert hverandres profitt. Fri konkurranse ville senket lønnsomheten til den enkelte bedrift, helt til det ikke lenger var stort å tjene på å oppskalere.

Les også Ole Kvadsheim: «Grunnrenteskatt for lakse­næringen en samfunns­økonomisk genistrek»

Fornuftig med begrensning

Men der er vi altså ikke i dag. Det er fordi vi har satt et tak på hvor mange som får etablere seg i markedet, og hvor mange el­sparke­sykler de får sette ut. Det er for så vidt gode grunner til å begrense antallet. De er ganske stygge, de tar opp en stor del av byrommet og de forårsaker ulykker. Disse bieffektene utgjør hva man kaller «samfunnsøkonomiske eksternaliteter», dvs. kostnader eller virkninger som rammer andre enn selger eller kjøper av el-sparkesykkeltjenester. Eksternalitetene rammer «alle oss andre» som må se på, bli påkjørt av og blokkert av el­sparke­syklene og må finansiere helsehjelp til dem som skader seg på dem.

Eksternaliteter kan adresseres på én av to måter. Enten pålegge selskapene en avgift som står i stil med hvor mye vi mener el­sparke­syklene sjenerer oss, og på den måten gi selskapene økonomiske insentiver til å sette ut et lavere antall. Eller vi kan gå direkte til verks gjennom å pålegge dem å begrense antallet.

Stavanger kommune har, i likhet med andre kommuner, gått for den siste innretningen, som også trolig er den enkleste. Men denne reguleringen innebærer at selskaper som kan, og vil, sette ut flere el­sparke­sykler, kan få et nei fra kommunen. Det gjør at konkurransen i markedet blir litt dårligere, og at avkastningen til de gjenværende selskapene trolig blir litt høyere. Den meravkastningen kan politikerne forsyne seg av.

Opprett en tidsbegrenset

konsesjon på å få sette ut

et bestemt antall elsparke-

sykler, og legg konsesjonen

ut for salg.

Enkelt å høste grunnrenten

Å kreve inn grunnrente kan ofte være komplisert, og dårlige skatteinnretninger kan gi uheldige utslag. En av de enkleste og mest treffsikre måtene offentlig sektor kan hente inn grunnrente på, er gjennom å auksjonere ut rettighetene til den ressursen som skaper grunnrenten. I teorien vil en slik auksjon medføre at selskapene overbyr hverandre, helt til prisen på konsesjonen er så høy at den nuller ut merprofitten. Dersom man fra starten av hadde gjort lakseoppdrettskonsesjoner tidsavgrenset, og auksjonert dem ut til høystbydende hvert femte eller tiende år, ville vi kunne hentet inn grunnrenten fra næringen, uten å måtte innføre masse kompliserte skatteregimer.

Den samme innretningen burde være overførbar til el sparkesykkelmarkedet. Så mitt råd til politikerne som vinner valget i 2023 er:

Opprett en konsesjon på å få sette ut et bestemt antall el­sparke­sykler, i en bestemt periode (for eksempel i fire år).

Legg ut konsesjonen for salg, og se hvilket selskap som er villig til å strekke seg lengst for å få konsesjonen. Selg den til det seirende selskapet, og smør pengene utover kommunebudsjettet.

Noen gevinster

Hvor mange apper skal vi ha?

I tillegg til å skaffe politikerne noen ekstra kroner, vil regimet jeg skisserer også gjøre at konkurransen i markedet blir mer hensiktsmessig. Det seirende selskapet vil kunne høste stordriftsfordelene som følger av å være eneste aktør på markedet. Brukerne vil slippe å måtte kave med flere ulike apper. Samtidig vil henting, vedlikehold og utskifting gå smidigere. På toppen av det hele vil selskapet fortsatt ha interesse av å levere en best mulig tjeneste til brukerne.

Til slutt må jeg få legge til at jeg ikke vet hvor mye penger som finnes i dette markedet. Det kan være snakk om småpenger, eller det kan være snakk om større summer. Det kan hende at selskapene per i dag ikke går med vesentlige overskudd – noen av dem går kanskje med underskudd. Men på sikt er det rimelig å tenke at selskapene er i markedet for å tjene penger. En konsesjon på eksklusiv tilgang til å sette ut el­sparke­sykler er antageligvis verdt noe.

Og siden verdien av konsesjonen er skapt av kommunen, er det ikke helt urimelig å tenke at gevinsten av konsesjonen burde tilfalle kommunen.