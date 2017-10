Stavanger-regionen har lenge vært en balansenerve i dette ubalanserte systemet, først og fremst representert ved Skagenfondene og lokomotivet i Sparebank1-systemet, SR-Bank. Nå er det all grunn til å stille spørsmål ved hva som skjer med Skagen, etter at selskapet ble kjøpt opp av Storebrand forrige uke.

Selv om de nye eierne lover at postnummeret fortsatt skal begynne på 40, er det helt andre faktorer som avgjør hvor lenge det varer. Et dårlig år, et nytt styre eller enda et oppkjøp eller en fusjon, kan fort snu på dette.

Kompetanse

Det er viktig for regionen at Skagenfondene blir. Både fordi det allerede er helt sentralt i det som skjer utenfor Oslo, men også fordi det trekker til seg både kunder og kompetanse fra hele landet.

Det er også viktig, fordi dette miljøet snart blir ytterligere vitalisert når fornybarfondet etablerer seg. På sikt er det meningen at dette fondet skal forvalte 20 milliarder kroner. Hovedkontoret skal ligge i denne regionen, det skal forvalte store summer og må trekke til seg en rekke, høyt kvalifiserte ansatte. Det vil være en viktig stimulans for miljøet og befeste Nord-Jæren som et finansielt knutepunkt.

Det er sikkert ikke dette arrangørene har hatt i bakhodet når de torsdag åpner tidenes første økonomifestival i Norge. Kverulantkatedralen vet selvsagt ikke helt hva de gjør når de drar i gang Kåkånomics. Det tette og fyldige programmet, ispedd mye kultur, bør likevel ha appell for langt flere enn fagøkonomene. Miksen av kverulanter, professorer, gründere og trubadurer er iallfall en svært interessant cocktail.

Friskt forsøk

Dessuten er det et friskt og prisverdig initiativ. Det er viktig å prøve og det kan fort vise seg at festivalen er kommet for å bli. I tilfelle vil det bidra til å styre inntrykket at at dette er en region som har annet å by på enn petroleum.

Programmet bør inspirere menigkvinne og -mann og bidra til å avmystifisere de vanskelige og ofte høytflygende termene finanseliten bruker. Forhåpentlig kan makrobegrepene tas ned på et mikronivå, og inspirere og interessere et bredt publikum.

Stavanger Aftenblad er Rogalands viktigste debattarena. I dag velger vi å ta debatten videre i et spesiallaget temabilag. Forhåpentlig kan det bidra både til å stimulere debatten og å være en appetittvekker foran økonomifestivalen.

Feilvurderinger

Økonomifagene er ikke de mest eksakte vitenskapene. Mye er politikk og ideologi. Oppskriftene på hva som virker, er mange. Meningene om hvilken resept som er best, er omtrent like mange.

Samtidig er historien full av både geniale grep og stygge feilvurderinger, både i offentlig og privat sektor. Dette henger igjen sammen med innbyggernes personlige økonomi. Ingenting påvirker livene våre så mye og så ofte som børssvingninger, renteendringer, boligpriser, skattepolitikk eller forskjellige former for pensjonssparing.

Dette er det lett å si at fagfolk og politikere skal ta seg av, men den beste politikken får vi når velgerne selv er engasjerte og sultne på kunnskap. Et økonomibilag fra Aftenbladet kan neppe gjøre folk rike, men forhåpentlig vil det bidra til å berike både debattklima og interessen for økonomispørsmål i det som er en ganske kraftig finansregion.