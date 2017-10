Forrige uke avla vi et slags smågodt-løfte hjemme hos oss. Vi spiser allerede for mye sukker til fullpris - og for lite fisk uansett pris. Derfor har vi lovet hverandre aldri å stille oss i kø for billig smågodt. Uansett pris. Uansett høytid.

Dersom vi helt tilfeldigvis, på en helt vanlig handletur, skulle dumpe borti noe billig snop, og dersom det ikke er kø, kaos, kamp eller trengsel av noe slag - da kan vi kanskje kjøpe bittelitt godteri i bunn av en sekk (ja, de ligner sekker mer enn poser). Hamstring er uansett helt uaktuelt.

Mer positiv til Halloween

Dette løftet har vi inngått, selv om det er Halloween. Samtidig med godteri-løftet, har jeg lovet meg selv å bli en enda større tilhenger av Halloween.

For få år siden var jeg blant dem som snakket ned den amerikanske festen og heller idylliserte norsk julebukk-tradisjon. Jeg slukket alle lys og trakk ned gardinene den siste dagen i oktober. De små heksene vet jo at de skal unngå mørke hus.

Aasland, Jarle

I dag har jeg tatt av meg nisselua. Det er slutt slutt på nedtrekte gardiner og slukte lys. Det er litt tøft å innrømme det, men etter at jeg fikk unger har jeg sett halloweenlyset.

Blod, godteri og skumle ting

Hjemme hos oss har det kriblet i små kropper i flere dager nå. Vi hatt nedtelling, har snakket om kostymer og gresskar. Om skumle ting, om mørket, blod og godteri.

I fjor gikk en bitteliten spiderman og en litt større drage fra hus til hus i nabolaget. Den bittelille spidermannen har i ettertid snakket mer om Halloween enn om 17. mai og julaften tilsammen. Sånn tror jeg det er for mange barn.

Min ferske begeistringen for 31. oktober har likevel ikke fritatt meg fra priskrig-irritasjon. Jeg løper fort forbi smågodt-køen, og unngår også butikker som er overlesset med halloweeneffekter.

Jeg tror vi skal klare oss uten lysende edderkopper og skrattende hekser også i år. Og jeg nekter å tro at billig smågodt er det som må til for at festen bli vellykket.

Foreldre må ta regien

I smug kan vi mislike denne dagen - slik vi innimellom avskyr både 17.mai-stresset og julekalender-hysteriet - men vi kan ikke velge bort Halloween. Små hekser og gresskar har kommet for å bli, og for ungenes skyld blir vi faktisk nødt til å koble oss på.

Hvis vi voksne fortsetter å mene at Halloween er noe tøys, så tar nemlig ungene regien på festen alene, advarer eksperter.

Kristin Oudmayer, mobbeekspert og fagsjef i UNICEF, sier til Aftenposten at Halloween for noen barn forsterker følelsen av ikke å være en del av gjengen. De får ikke delta i ukene med planlegging av kostymer, ei heller i praten dagen derpå. Mobbeombud i Oslo Kjerstin Owren skriver i en kommentar i samme avis at det er like vondt å ikke bli bedt på halloweenfest som det er å ikke bli invitert i bursdag.

Aasland, Jarle

Mange spente hekser og spidermen skal nemlig på fest til klassekamerater tirsdag kveld - før de skal gå fra dør til dør og si «knask eller knep».

Heldigvis arrangeres det i dag kostymefester også på mange skoler og i kirker, der alle er inviterte. Det bidrar til å øke graden av inkludering, kanskje særlig for de yngste ungene. Likevel faller noen utenfor.

Ekspertenes råd for å hindre utenforskap, er at foreldre snakker sammen. Like viktig er det kanskje å snakke med ungene. Ofte vet de best om det finnes en liten drage eller heks som ikke har blitt invitert til fest, eller ikke har noen å gå fra dør til dør sammen med.

Det er krevende å inkludere absolutt alle hele tiden. Det minste vi voksne kan gjøre, er imidlertid å erkjenne at Halloween kommer hvert eneste år. Smågodtet kan vi boikotte, men klarer vi å enes om at 31. oktober er viktig for ungene, har vi allerede gjort mye for å forhindre at Halloween blir en arena der noen barn føler seg utenfor.