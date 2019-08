Denne uken møtes omtrent alt som kan krype og gå innen næringsliv, politikk, akademia og media i den idylliske sørlandsbyen Arendal.

Debatten om bompenger satte for alvor fart under Arendalsuka i fjor, da Frps Leif Arne Moi Nilsen tok med seg Sigurd Sjursen til Aftenbladets TV-debatt. Sjursen hadde da akkurat opprettet Facebook-gruppen Nok er nok.

I løpet av det siste året har debatten rundt bompenger rast i store deler av landet. Og det er Frp som har fått svi mest, naturlig nok. Siden partiet i regjering med Høyre, KrF og Venstre ikke har fått gjennomslag for det som er deres kjernesak, mister troverdighet hos velgerne, og stemmene forsvinner blant annet til Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB).

6,7 prosent

På den siste kommunevalgsmålingen utført av Norfakta for Nationen og Klassekampen, får Frp bare 6,7 prosent oppslutning. Det er den laveste målingen siden 1991.

For to måneder etter at grasrota i partiet kom med seks krav til bompengekutt, har ingenting skjedd i regjeringen. Ifølge NTB har det gjennom sommeren vært samtaler på flere nivåer i regjeringsapparatet, men ingenting er avklart.

Kravene fra Frps landsstyre var at nye bypakker måtte stoppes, nullvekstmålet skal endres, bompengegjelden skal slettes, kostnader i eksisterende bypakker skal kuttes, veiprising skal utelukkes og kravene til lokale bidrag skal blir strengere når staten bidrar med penger til byområder.

Krangling innad

Taktikken fra sentrale politikere i Frp, blant andre Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde, har den siste uken synes å være å gå til åpent angrep på regjeringspartner Venstre.

Listhaug beskrev bypakkene som «plyndring av bilistene» og Tybring-Gjedde sa til TV 2 at Frp bør samarbeide med Bompengepartiet for å fjerne bypakkene.

Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja ba så de to om å lese Granavolden-plattformen, der de fire regjeringspartiene ble enige om en økt satsing på bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

Raja mener Frps ønske om å stanse byvekstavtaler er i strid både regjeringsplattformen og Nasjonal Transportplan.

Venstre-vingling

Men her vingler også Venstre.

I mai sa nemlig Raja til Dagbladet at han ville ha bompenger øverst på listen, og sa at «vi nå krever inn mer bompenger enn det befolkningen er villig til å betale».

Så, i forrige uke, sa han i et intervju med VG at «folk flest har råd til å betale bompenger». Og at partiet hans ikke har noe å gi Frp i bompenge-forhandlingene, bare en bredere sosial profil på bompengene.

I slutten av forrige uke sa Raja til Aftenbladet at nå vil Venstre flytte 10 milliarder fra «et eller annet sted» i statsbudsjettet til buss, bybane og T-bane. Det kan gi et lavere behov for bompenger.

3,1 prosent

Kanskje det Venstre prøver på er å ri på bølgen bompengemotstanden har ført med seg blant de såkalte miljøpartiene.

For mens Venstre får en oppslutning på bare 3,1 prosent på augustmålingen Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), fikk MDG på den samme målingen hele 7 prosent oppslutning.

Når Raja foreslår å ta 10 milliarder fra «et annet sted» på statsbudsjettet, bør han gjøre det klart hva han vil prioritere ned. Er det skole, pensjonister eller kanskje helse?

Eller prøver Raja bare å dekke over at de fire partiene ikke er i stand til å bli enige om noe som helst i bompengesaken?

«Så tidlig som mulig»

Partileder Siv Jensen har sagt at bompengeforhandlingene i regjeringen skal skje før valget 9. september, «men helst så tidlig som muligst i august».

Men det er lite sannsynlig at det blir noen avklaring før regjeringens siste budsjettkonferanse, som finner sted 28.–29. august.

Og en eventuell avklaring om bompenger mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre skal legges fram for Frps landsstyre, et møte som ikke ennå er planlagt.

Jensen mener det ikke vil være en ulempe at en enighet ikke kom før valgkampstarten i helgen. Og at det vikigste er at partiet får fram resultater som betyr noe for folk.

Partilederen mener også at det ikke vil være et problem for politikerne som skal drive lokal valgkamp. Men det å fortelle folk at Frp er for bilen og at partiet er for lavest mulig bompenger, vil nok ikke få velgerne til å strømme tilbake.

Resultatene av meningsmålingene viser at det ikke er nok med ord. Velgerne krever handling.

Også innad i partiet kreves det en snarlig løsning. Blant annet har stortingsrepresentant Roy Steffensen uttrykt sin uro for at bompenger skal bli alt folk snakker om i valgkampen.

«Vi må ha svar når folk spør,» sa Steffensen til NTB.

Ut av regjering?

I fjor var det Per Sandberg som stjal showet i Arendal. Denne gangen kan det bli bompenger og Frp i regjering.

Frp-nestleder Terje Søviknes sa til Klassekampen at et dårlig resultat ved kommunevalget og i forhandlingene om bompenger kan få konsekvenser for partiets deltakelse i regjeringen Solberg.

Men det kommer til å bli vanskelig å få tilbake velgere som mener bompenger er viktig dersom en avklaring ikke kommer i god tid før valget.

En avklaring må også gi de svarene Frp-velgerne ønsker seg dersom det skal ha noen effekt. Får ikke partiet gjennomslag for det de trenger for å få velgerne tilbake, vil den beste taktikken for Frp være å signalisere klart at de vil trekke seg fra regjeringen, før valget.

Hvis ikke, kan Frp risikere å miste makt i et stort antall av landets kommuner.