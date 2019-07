Kommentar: Du må vera sektorfange for å meina at Ålgårdbanen ikkje er for framtida

Kommentar: Ikkje rekningssvarande seier Bane Nor og vil setja strek over Ålgårdbanen ein gong for alle. Kanskje rett på reknearket, men kva med samfunnsrekneskapen og samfunnsansvaret.