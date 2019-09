Slik skal Myrhol dirigere Stavanger

Partieier Frode Myrhol vipper mellom seks og sju representanter i Stavanger kommunestyre, men blir uansett nummer tre bak Ap og Høyre. I valgkrets Buøy/Hundvåg, Myrhols egen hjemmebane, fikk partiet 19,9 prosent av stemmene – bedre enn valgskredet i Bergen, der de stoppet på 16,9 prosent.

Uansett hvilken konstellasjon FNB velger til slutt, vil de får gjennomslag på flere punkter som har vært sentrale i stavangerpolitikken de siste årene. FNB vil blant annet heller satse på sykehjem enn på å bygge ut demenslandsbyen, som dagens posisjon har vært vennligsinnet til. De vil også ha lavere satser og bedre rabattordninger for barnehager og SFO. I tillegg ønsker de ikke «å sende cruiseskipene til Sandnes». De inntar derfor en mer cruisevennlig holdning enn Rødt, SV og MDG.

Neppe cruisekrangel

De sistnevnte partiene er likevel så opptatt av å få til et regimeskifte at det ikke vil stoppe på krangel om hvor disse skipene skal legge til.

Bompenger da? Myrhol kommer selvsagt til å arbeide for at vedtaket om å snu «Hundvågbommen» blir effektuert, for lavere satser, mot rushtidsavgift og for å la bompengene hvile på søndagene. Det meste av dette vil han få gjenomslag for, enten han går til høyre eller venstre.

FNB mener at miljø- og nullutslippspolitikken skal styres gjennom fornuftig byutvikling. Derfor vil ledervervet i dette kommunalstyret være attraktivt for Frode Myrhol, dersom han ikke krever å bli varaordfører. Trolig kan han få gjennomslag for mer politikk hvis han velger det første.

Hvordan Stavangers miljøutfordringer skal løses med FNB og MDG i kompaniskap, blir for øvrig noe av det mest interessante framover, dersom det ender med at byen skal ledes av rødgrønne bomskeptikere.

Kan bli intern uro

En annen utfordring for Myrhol blir å holde orden på sine egne. Uka begynte med en rettssak mellom moderpartiet og en utbryterklikk i Oslo. Det er ikke opplagt at de andre i den nye, store gruppen vil la seg styre av Myrhol i årene som kommer. Dette har de verken erfaring eller kultur for. Trolig vil det også være store politiske sprik blant de innvalgte.

På landsbasis var det et stykke fram for FNB for å komme over sperregrensen på fire prosent, som ville gitt stor uttelling ved et stortingsvalg. Likevel viser tallene fra fylkestingsvalget at Myrhol ville vunnet et stortingsmandat fra Rogaland. Med god margin.