Nå inviterer Trump-administrasjonen til “Peace to Prosperity” i Bahrain i slutten av juni. Det Trump-folkene omtaler som en workshop, er et av stegene på veien mot “århundrets avtale” som Trump kaller fredsplanen sin for Midtøsten. Trump-rådgiver Jason Greenblatt mener workshopen vil forandre Midtøsten, fordi den tar konflikten inn på et økonomisk spor, snarere enn et politisk.

Det har vært tydelig, helt siden Trump overlot “århundrets avtale” til Jared Kushner og Jason Greenblatt, at målet ville være av økonomisk karakter, snarere enn politisk, ettersom det er denne typen spill Trump-administrasjonen behersker.

Hosni Mubarak som var president i Egypt fra 1981 til 2011 sa en gang at “USAs økonomiske tilnærming til Israel-Palestina-konflikten fører ikke noe sted”. Nylig uttalte 91-åringen at “Den arabiske verden må reise seg mot amerikanernes ambassadeflytting fra Tel Aviv til Jerusalem og anerkjennelsen av de okkuperte Golan-høydene som en del av Israel”.

Takker nei

Mange palestinske næringslivsledere er invitert til Bahrain, men ingen har så langt takket ja til å delta. Også det politiske lederskapet i Palestina betakker seg. Både økonomiske og politiske toppfolk i Palestina er entydige på at det ikke kommer på tale med en avtale, uten at den så langt 52 år lange okkupasjonen av Vestbredden og Øst-Jerusalem avsluttes. Palestinerne henger i tauene, blant annet på grunn av at Trump har frosset den økonomiske amerikanske støtten, men er ikke nede for telling.

Det er ingen tvil om at palestinske forretningsfolk risikerer å tape penger på å motsette seg et samarbeid. Én av de mest framtredende, Mazen Sinokrot, forteller meg at han heller vil risikere formuen, enn muligheten til en gang å leve i et fritt land.

Blant arabiske land, er det bare gulfstatene som har tatt imot Trumps invitt. Det er grunn til å tro at hele workshopen er meningsløs, når ikke Israel og Palestina møtes ved forhandlingsbordet. På den annen side er det grunn til å tro at Netanyahu-administrasjonen knapt bryr seg. Der i gården handler det mer om å bygge nye, ulovlige bosettinger på Vestbredden for på den måten å tilrane seg mer av palestinernes land.

Faktisk er det liten grunn til å tro at den israelske ytre-høyre-regjeringen vil ta hensyn til en amerikansk fredsplan. Om så Trumps folk lykkes med å få palestinerne til å skrive under på en avtale, er det ingenting som tyder på at israelerne vil gjøre det samme slik situasjonen er nå.

Én av lekkasjene fra “århundrets avtale” går ut på at palestinerne skal få en del av den egyptiske Sinai-ørkenen. Her kommer vi tilbake til Mubarak: “Vil de ha krig igjen? Egypt kommer ikke til å gi fra seg noe som helst”, sier den aldrende statsmannen i et intervju med kuwaitiske nyheter. Han tror Netanyahu på sin side, er mer interessert i å annektere hele Vestbredden og gi Gaza-stripen til Egypt.

Trump-administrasjonen har hele veien gått inn for å legge et økonomisk press på palestinerne.

Trump-administrasjonen har hele veien gått inn for å legge et økonomisk press på palestinerne. Den palestinske strategien har gått ut på å vente ut amerikanerne, for ikke å gå i fella og skrive under på enda en illusorisk avtale pyntet med økonomiske fordeler.

Det amerikanske fredsinitiativet er ikke “århundrets avtale”. Det er århundrets utpressingsforsøk.