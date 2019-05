Den 7. mai oppfylte president Jair Bolsonaro ett av sine mange kontroversielle løfter – fritt frem for brasilianere å bevæpne seg. Presidenten var synlig stolt da han undertegnet dekretet med sin sedvanlige Bic-kulepenn. Han var omkranset av våpenglade politikere i Kongressen, representanter for våpenindustrien, landbruket og eiere av skytterklubber. De klappet, løftet armene som om de holdt rundt et gevær, siktet og trakk av. Bang, bang! Symbolsk, men likevel med et klart budskap: Nå skal vi forsvare oss og bekjempe hverdagsvolden med våpen.

Folket bevæpnes

I slutten av desember 2018 fantes de bare 37.000 brasilianere med lovlig lisens til å bære våpen, slik som politi, sikkerhetsvakter og eiere av skytterklubber. Med den nye president-forordningen som er trådt i kraft, vil rundt 20 millioner brasilianere kunne søke om lisens til å bære våpen, ikke bare i eget hjem, men ute på gaten. Dekretet gjelder 20 forskjellige yrkesgrupper, som politikere, våpensamlere, jegere, skyttere, trailersjåfører, advokater, bønder i landlige områder og journalister på jobb med politiet. Brasil er blant landene i verden med flest våpen – åtte per 100 innbyggere.

Da Bolsonaro lanserte forslaget under valgkampen høsten 2018, var det et klart flertall av velgerne som ikke støttet våpenforslaget. Men for den høyreradikale Bolsonaro er retten til å bære våpen en menneskerett, slik det står nedfelt i den amerikanske konstitusjonen – «alle har rett til å eie og bære våpen». USA er landet president Jair Bolsonaro beundrer og har som forbilde.

Paulo Whitaker, Reuters/NTB scanpix

Øker usikkerheten

Hva må så til for å få tillatelse til å bære våpen og kjøpe 5000 skudd per år, mot tidligere 50 skudd? Du må ha en plettfri vandelsattest, ikke begått straffbare handlinger, dokumentere bolig og jobb, at du kan skyte og er psykologisk i balanse.

Problemet er at dette er Brasil, og her kan alt kjøpes og forfalskes. De som først og fremst vil tjene på det nye dekretet, som allerede er døpt «dødens påbud», er kriminelle narkobander og paramilitære grupper som «lovlig» kan skaffe seg våpen, i stedet for å skaffe det illegalt fra Paraguay. I tillegg blir det enklere å stjele våpen, rane folk med våpen, og skaffe seg tyngre skyts.

Mer våpen, færre drap?

I løpet av de siste 25 årene har andelen av drap med håndvåpen økt fra 40 til 70 prosent, noe som tilsvarer nærmere én million mennesker, eller rundt 40.000 per år. Like mange som de fleste av Haugesunds innbyggere skutt ned og drept i løpet av et eneste år. Vil enda flere våpen redusere den uhyggelige drapsstatistikken som gjør Brasil til ett av verdens voldeligste land? Nei, sier eksperter. En borger med våpen er sjanseløs mot en kriminell med våpen. Og nei, sier en undersøkelse fra Stanford University, «More guns, More crime», ført i pennen av Mark Duggan:

– Det er ikke slik at en kriminell blir skremt fordi en borger kan bære våpen. Undersøkelsen viser at de fleste som har tillatelse til å bære våpen, ikke er interessert i å ta med seg våpen ut, samtidig som de kriminelles handlingsmønster ikke endrer seg. Det andre poenget viser at det ikke er våpen som er årsaken til den økte volden, men at enda flere kjøper våpen for å beskytte seg, understreker Mark Duggan.

Raysa Campos Leite, Reuters/NTB Scanpix

Billigere våpen

President Jair Bolsonaro har også undertegnet et dekret som tre i kraft om 60 dager, hvor han åpner opp for fri internasjonal våpenkonkurranse og reduserte priser.

– Det skal bli slutt på monopolet til den brasilianske våpenprodusenten Taurus. Nå skal den internasjonale våpenindustrien fritt kunne konkurrere i Brasil, slik at våpen blir billigere. Dette hilser jeg velkommen, sier president Bolsonaro.

Møter motstand

Landets høyesterett, STF, reagerer og gir president Bolsonaro fem dager på å forklare teksten i dekretet, som høyesterett mener kan stride mot konstitusjonen. I Kongressen har opposisjonen samlet seg og truer med å blokkere dekretet, hvis president Bolsonaro ikke modifiserer det. Han på sin side viser til folkeavstemningen om våpen i 2005, hvor 64 prosent sa ja til fortsatt salg av våpen i Brasil:

– Vi gjør ikke annet enn det brasilianerne ønsket i 2005, og vi holder oss innenfor lovens rammer. Vi gir ikke etter fordi såkalte eksperter på sikkerhet advarer mot dekretet. Vi mener at våpen i hånd er eneste mulighet en borger har til å forsvare seg mot en kriminell, sier president Jair Bolsonaro.

Vil en journalist som lager en reportasje om volden i Rio, kaste fra seg penn og papir, gripe til hylstret, trekke våpen og skyte en innbarka narkokriminell? Neppe.