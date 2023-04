Dei mest kreative utset arbeid

GJESTEKOMMENTAR: At ein ut­set opp­gåver til seinare – «i morgon, i morgon, men ikkje i dag» – er nokre gonger nøkkelen til kreativitet.

Den som får ei arbeids­oppgåve, og så tek ein pause – og kanskje spelar litt – gjer det gjerne betre enn den som strak tar fatt.

Marte C.W. Solheim Professor og leiar for Senter for innovasjonsforskning, Handelshøgskolen ved UiS

Operasjon sjølvdisiplin – prokrastinering som rota til alt elende: Ingen mål med studia, tregleik i arbeidslivet, kostar samfunnet millionar. Eins eigen kostnad er heller ikkje positiv. Men nokre gonger lønar det seg.

Prokrastinering er «kronisk utsettelsesatferd», og det går på meir enn at vi alle nokre gonger utset ting som skal gjerast. Dette kjenneteiknast av at det å utsetje snarare vert normalen og fører til ulempe for den det gjeld. Prokrastinering som samfunnsproblem er presentert med at det fører til stress, angst, motløyse og ei oppleving av redusert meistring (som er sterkt kopla til auka risiko for psykisk og fysisk sjukdom).

Prokrastinering kan i verste fall føre til eit øydelagd liv, vert det hevda. Fenomenet er meir utbreitt i nokre grupper enn i andre. Ikkje så rart, då det nok vil vere knytt til kva yrke ein har og arbeidsoppgåver som ein faktisk kan utsetje og ikkje. Det er ikkje slik at arbeider du på akuttmottaket på eit sjukehus, så prokrastinerer du vekk behandling av dei som kjem inn. Ingen prokrastinerer heller vekk å selje ei vare til ein kunde i butikken.

Dermed er det nok inga overrasking at forskarar hevdar at prokrastineringsproblemet er høgt utbreitt blant studentar. Hjå folk flest gjeld det om lag 15–20 prosent, men blant studentar opp mot 95 prosent.

I ei studentgruppe brukte 58 prosent av studentane tre timar eller meir kvar einaste dag på å prokrastinere, til dømes vere på nettet i staden for å studere. Samstundes hevdar dei norske forskarane at dei høge estimata for prokrastinering blant studentane må takast med atterhald, ettersom desse har stor grad av fridom til å planlegge sin eigen arbeidssituasjon og det er vanskeleg å skulle skilje mellom prokrastinering og prioritering av arbeidsoppgåver.

Trass dette syner dei til ein internasjonal studie, der om lag 70 prosent av studentane hadde eit ønske om å redusere eiga prokrastinering.

Mest kreativ etter ein pause

Ved prokrastinering får ein mindre tid til oppgåvene som ein skal gjennomføre, med det resultat at leveransen ofte vert svakare enn om ein hadde kome i gang tidlegare. Eller er det eigentleg slik? Det vart gjennomført ei studie som tok føre seg nett dette.

Aller først undersøkte dei kor ofte folk prokrastinerte i ei rekkje ulike selskap, og deretter bad dei deira overordna evaluera dei tilsette sin kreativitet. Det dei fann overraska nok mange, for dei fann at dei som prokrastinerte, fekk høgare kreativitet-score enn dei som løyste oppgåvene med ein gong.

Dei gjennomførte så ein ny studie der dei bad deltakarane kome opp med nye business-idear som dei fekk uavhengige til å evaluere. Ei gruppe deltakarar fekk instruks om med ein gong å gå i gang med å løyse oppgåva, andre fekk spele minesveipar eller legge kabal før dei fekk oppgåva, og andre fekk spele etter at dei fekk høyre kva dei skulle gjere. Resultatet var at dei som dei som fekk vite oppgåva før dei fekk spele, var 28 prosent meir kreative enn dei andre. Avbrotet gav dei høve til å la ideen modne før dei tok fatt.

«Eg har ein draum...»

Det kan få oss inn på tanken av at det er ein «sweet spot» for prokrastinering. Ifølgje forskaren Adam Grant kan moderat utsetjing gje hjernen din tid til å tenkje over ei oppgåve eller eit problem, og skape rom for større kreativitet og innovative idear. Dette meiner han er den primære arbeidssona for innovatørar og kreative menneske.

Ta til dømes ein av dei mest ikoniske talane i vår tid. Martin Luther King Jr. sin tale i 1963 om oppfordring til likskap og fridom, som vart ein av dei avgjerande augeblinkane for borgarrettsrørsla. King hadde førebudd seg godt, men fortsette å redigere på talen. Medan han venta på å gå på, endra han framleis på det han skulle sei. Ei stund ut i talen, forlét han dei førebudde orda han hadde framføre seg, og sa: «I have a dream...» Dette stod ikkje i det originale manuskriptet, og nettopp fordi han ikkje behandla talen som «skriven i stein», men heldt seg open for endring, kunne kreativiteten fløyme.

Mat først

Det er også det som er tanken bak «Zeigarnik»-effekten, nemleg at ein hugsar stoffet betre dersom ein avbryt lesinga undervegs, for so å fortsette. Som heime i Sunnfjord, når ein inviterer nokon heim for å fikse noko, ha dugnad eller møtast, så seier vi at no må vi «eta fysst».

I diktet «Etter ein rangel» skreiv sambygdingen min Jakob Sande: «I morgon skal eg byrja eit nytt og betre liv, – trur eg.» Og han bedyrar alle dei gode intensjonane han har, men det får vente til i morgon, for han er så «spøkje tyrst, at eg må ha eit ølkrus til å leska meg på fyrst, – trur eg».

Kanskje er det ikkje så dumt å utsetje det ein skal gjere, om ein lar det modne i hovudet litt?