Et «grønt» veddemål

KOMMENTAR: Tyskland kommer med eventyrfortellinger når de stenger ned sine kjernekraftverk. Det trenger ikke den norske regjeringen å tro på.

Atomkraftverket Grohnde ved Emmerthal i nordvestlige Tyskland ble stengt i desember 2021. Denne uken stenges de tre siste kjernekraftverkene i Tyskland ned.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Kopier lenke

Kopier lenke

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

15. april skal Tyskland stenge ned sine tre siste kjernekraftverk. Til tross for en energikrise som til en stor grad er et resultat av landets feilslåtte energipolitikk, som har blitt synliggjort gjennom krigen i Ukraina.

De tre siste kjernekraftverkene skulle egentlig stenge ved årsskiftet. Men regjeringen gikk med på å holde dem åpne til nå, etter protester over skyhøye energipriser og over at Tyskland startet opp kullkraftverk igjen.

I 2021, før landet stengte ned tre av sine da seks gjenværende kjernekraftverk, sto kjernekraft for 13 prosent av strømforsyningen i Tyskland.

Les også Tyskland stenger ned sine siste atomkraftverk

Paradokset

Tysklands energipolitikk er et komplett paradoks på flere måter.

Det ene er at samtidig som myndighetene insisterer på at de skal slutte å bruke kull innen 2030, vekkes kullkraftverk til live igjen. Kull står fremdeles for en tredel av landets kraftproduksjon, og økte i fjor med 8 prosent.

Når kullkraftverk må startes opp igjen, er det fordi vind- og solkraft alene ikke kan dekke kraftbehovet.

Når det blir kaldt, går etterspørselen etter strøm opp. Men med kulde blir det også mindre produksjon fra vind, og dermed mindre kraft i systemet dersom man ikke har annen kraft å balansere dette med.

For Tyskland betyr dette mer kullkraft eller mer importert gass.

Les også Politisk kortslutning

Mye vindkraft

I et intervju med avisen Bild i februar sa rikskansler Olof Scholz at Tyskland har kommet gjennom den vanskelige tiden mye bedre enn mange fryktet.

Scholz skrøt av de nye terminalene for flytende naturgass (LNG) som har blitt bygget på den nordtyske kysten på rekordtid, og av de nye forsyningskontraktene de har signert etter at Russland sluttet å levere gass gjennom rørledninger.

Tyskland inngikk blant annet en 15-årsavtale med Qatar om for gassleveranser fra 2025, rett etter at landet hadde vært sterkt kritiske til landets menneskerettighetsbrudd før fotball-VM i fjor.

«Krisen har vist hva Tyskland er i stand til», sa Scholz.

Men det han ikke nevnte er de store baksidene av dette.

Les også Er man «lunken» om man ikke tror på dommedag?

Fra fattige til rike

Ifølge Reuters betydde en vekst i LNG-markedet i fjor ikke bare at det gikk mer LNG til europeiske land, men også at det ble mindre til fattige land i Asia.

Da prisene på naturgass økte som følge av den økte etterspørselen fra Europa, hadde mange av disse landene ikke råd til å kjøpe.

I det amerikanske politiske magasinet Foreign Policy skrev Vijaya Ramachandran, sjef for energiutvikling ved forskningssenteret Breakthrough Institute, og Jacob Kincer, programkoordinator for forskningsnettverket Energy for Growth Hub, et innlegg om dette i februar.

Det at selgere av LNG har valgt å selge til Europa for høyere priser, har gjort at millioner av mennesker i fattige land har opplevd kraftmangel.

«Fattige land må gå uten tilgang til strøm i hjem, på skoler, sykehus og fabrikker, mens rike land gratulerer seg selv for å ha klart å fylle opp gasslagrene sine og inngå langsiktige innkjøpsavtaler med produsenter fra hele verden», skrev Ramachandran og Kincer.

Les også Kjernekraft har et «uendelig» mulighetsrom

Mer kull og utslipp

Eksperter mener dette kommer til å fortsette i 2023. Og da vil de fattige landene uten tilgang på LNG mest sannsynlig vende seg mot kullkraft for å dekke kraftbehovene sine.

Skal målet være å kutte utslipp globalt, kan Tyskland da i grunnen bygge så mye vindkraft de vil uten at det vil ha noen effekt.

For i Tyskland er mest mulig og raskest mulig utbygging av fornybar energi målet.

Ifølge Scholz skal det i landet nå bygges fire til fem vindturbiner hver dag «slik at vi blir mindre avhengige av å importere fossil gass, kull eller olje».

Knapt noen nye vindturbiner ble bygget i Tyskland i 2022, og Scholz sa heller ingenting om hvor kraften skal komme fra når det ikke blåser.

Les også Kjernefysiker introdusert som «blogger» på stavangerkonferanse

Grønn hydrogen

Noe av svaret på dette kan ligge i Norge.

Olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre hadde i januar med seg Tysklands visekansler Robert Habeck til Herøya da Nel og Statkraft lanserte planer om å produsere grønt hydrogen i Norge.

Grønt hydrogen er produsert fra fornybar energi, som vind og sol. Til forskjell fra blå hydrogen, som er produsert fra gass med karbonfangst og langring (CCS).

Ifølge DNV GL vil det kreve 11,25 TWh kraft å produsere nok grønt hydrogen til dagens norske industri, rundt 10 prosent av Norges totale strømforbruk. I en rapport i 2019 skrev de at dette ikke er hensiktsmessig og uforholdsmessig kostbart i Norge, siden vi har vannmagasiner til å lagre store mengder energi.

Aasland sa at vi må bruke hydrogen for å lagre den uregulerbare kraften som kommer når vi skal bygge ut mer vindkraft. Men dette stemmer altså ikke for Norge.

Så hvem er det vi skal bygge ut massive sol- og vindkraftanlegg i Norge for å produsere grønn hydrogen til? Tyskland, som nå velger å stenge ned en stabil energikilde med lave CO₂-utslipp?

Les også Døra på gløtt for kjernekraft

«Galskap»

I en spesialutgave skrev The Economist allerede i 2015 at «å avskaffe kjernekraft så raskt er galskap».

Det Internasjonale energibyråets (IEA) sjef Fatih Birol advarte i februar mot energimangel neste vinter. Han advarte også land som hadde bestemt seg for å fase ut kjernekraft, og sa de burde vurdere nøye om dette er den rette tiden å stenge ned på.

Men nå stenger altså Tysklands myndigheter ned sine siste kjernekraftverk.

Det er lite den norske regjeringen kan gjøre med akkurat det. Men den burde stille flere kritiske spørsmål til hva det egentlig er Tyskland driver med, om det er dem det er best å samarbeide med og om dette er det vi skal bruke kraften vår til.