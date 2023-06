En dobbel virkelighet

GJESTEKOMMENTAR: Vanlige folk, aktivister og politikere har alle et ansvar for å bryte opp i vår sosialt organiserte fornektelse av klimakrisa.

Klimakrisa er konkret. Noen steder i verden er det tørke, andre steder flomkatastrofer. Så hvorfor skjer det så lite?

Anna Serafima Svendsen Kvam Skribent

Kopier lenke

Kopier lenke

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Var du sikker på at det mest effektive du kunne gjøre for å bremse klimakrisa var å gå inn i partipolitikken? Omtrent slik lød åpningsspørsmålet jeg ble stilt under en panelsamtale om klimakrisa, demokrati og aktivisme. Det hele foregikk under filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World tidligere i juni.

Etter flere tiår med klare problembeskrivelser fra forskerne, uten at de nødvendige utslippskuttene har blitt gjort, var dette noe av utgangspunktet for diskusjonen jeg deltok i: Ligger nå løsningene utenfor partipolitikken?

Klimakrisas paradoks

For meg ble svarene nei på begge spørsmål. Nei, hverken da jeg ble med i det lille lokallaget til Miljøpartiet De Grønne i Stavanger i 2013, eller nå – mange hetebølger, flomkatastrofer og valgkamper senere – er jeg sikker på at de til enhver tid mest effektive grepene som tas for å bremse klimakrisa, ligger i partipolitikken. Med det enorme hastverket vi har, er det åpenbart at både næringslivsledere, journalister, fredelige aktivister og den vanlige dama i gata spiller avgjørende roller for å finne vei ut av uføret – innenfor rammene av demokratiet.

Men nei, likevel mener jeg heller ikke at partipolitikken nærmest har utspilt sin rolle. De demokratisk valgte lederne våre innehar nemlig helt sentrale oppgaver i arbeidet med å finne en felles vei ut av uføret. Blant de viktigste utfordringene som påhviler dem, er å bryte opp i det den britiske professoren og statsviteren Rebecca Willis har kalt «the feelgood fallacy» – et fenomen vi på godt kvasinorsk kan kalle «feelgood-fella».

For at vi skal forstå hva Willis mener med begrepet, trengs en rask analyse av situasjonen vi befinner oss i. Vi kan plassere kravene klimakrisa aktualiserer i tre kategorier:

For det første må vi innhente tilstrekkelig innsikt til å gi en presis beskrivelse av problemet.

For det andre trenger vi kunnskap om hva som skal til for å bremse problemet.

For det tredje må vi mobilisere kollektiv vilje og evne til å gjennomføre de sosiale endringene som bremsearbeidet krever av oss.

Klimakrisas store paradoks er at det hverken skorter på kunnskap om problemet eller hvilket løsningsarbeid som må til. Som jeg har skrevet om i denne spalta før: Det er politisk og kollektiv handlekraft som er mangelvare.

Sosialt organisert fornektelse

For å komme ut av handlingslammelsen, må vi forsøke å forstå den, og det er her Willis forsøker å hjelpe oss. For hva er det egentlig som skjer når du, jeg og makthaverne den ene dagen påstår å erkjenne at klimakrisa er «vår tids største utfordring», og den neste turer fram i våre private og politiske hverdager som om ingen endring kreves av oss?

Willis beskriver at vi lever i en slags dobbel virkelighet: Én hvor klimakrisa representerer en fryktfremkallende eksistensiell trussel, og en annen hvor vi handler som om problemet nærmest ikke eksisterer.

Den danske sosiologen Nicholas Schultz omtalte situasjonen i lignende ordelag under sitt foredrag på Wonderful World: Økologien er på samme tid både ekstremt synlig, og ekstremt usynlig.

For å finne svar på hva som skaper den doble virkeligheten, gjorde Willis en studie blant britiske parlamentsmedlemmer. Hun bygget på sosiologen Kari Nordgaard, som har stilt lignende spørsmål under studier i norske lokalsamfunn. Begge identifiserer det Nordgaard omtaler som «sosialt organisert fornektelse». I møte med kravet om endring som klimakrisa utløser, kan det synes som om vi har en tendens til å sosialisere oss inn i strategiske fortellinger som minimerer ansvarsbyrden på vår egen gruppe, enten vi er politikere eller privatpersoner. Skal vi tro Willis, er det i møtet mellom vår tilbøyelighet til den sosialt organiserte fornektelsen og fossilindustriens lobbyvirksomhet at «feelgood-fella» oppstår. Og kanskje er det nettopp her vi sitter fast, mens norske kornavlinger tørker ut, og innbyggere i Uttar Pradesh dør av heteslag.

I Uttar Pradesh i India har termometeret i juni vært oppe i 45 grader.

Bonde Eirik Åsland Refve «Nå trenge me ei skikkelige rotbløyta»

Hva nå?

Jeg sitter ikke med de endelige svarene på hvordan vi manøvrerer oss ut av «feelgood-fella». Men sannsynligheten for at vi kommer oss ut er forhåpentligvis større når vi har en klarere forståelse av hva som kjennetegner uføret vi sitter fast i. Det jeg også vet, er at håpet om at godt politisk lederskap kan bidra til å sammenføye den doble klimavirkeligheten til én, førte meg inn i partipolitikken i sin tid. Det samme håpet er blant grunnene til at jeg beholder partimedlemskapet også nå – når dagjobben min er utenfor politikken.

I Norge har vi nemlig høy tillit på tvers av myndigheter og befolkning, et livskraftig og effektivt trepartssamarbeid og – sammenlignet med mange andre land – en sterk felles offentlighet. Derfor håper jeg vi kan få en snøballeffekt på tvers av politikere og folk flest: Jo flere av oss som ser at de vi lar oss lede av, forsøker å leve i én og ikke to klimavirkeligheter, desto enklere blir veien ut av «feelgood-fella». Tror jeg, for hver og én av oss.