Kan man virkelig ikke mene noe lenger uten å bli «cancelled»?

Nye stemmer: Hvis man har en sterk mening om noe, er vel målet med diskusjonen å vinne folk over på din side, spør Emilie Eie.

Kanskje du har hørt mye snakk om «Krenkehysteri» og «føleri» i det siste. At det er ikke mulig å mene noen ting. Kanskje du opplever å bli tillagt holdninger du slettes ikke har, fordi noen tok facebook-kommentaren din ut av kontekst, eller fordi vitsen du dro på jobb ikke slo an like godt som den gjorde på vorspiel i helgen?

Treffer disse scenarioene deg?

Da forstår jeg at utviklingen kan føles overveldende. Det er uvant når ord man aldri har hørt før plutselig får plass i Store norske leksikon, mens andre ord som man er vokst opp med, nærmest har blitt ulovlige. Da kan du jo bli redd for å si ting, i tilfelle noen tolker det i verste mening.

Men, har du tenkt på dette: Kan det være at vi har vært vant til å si hva vi vil i så lang tid uten å møte motstand, at når vi nå endelig gjør det, føles det som et angrep på oss som person?

Det handler nemlig ikke nødvendigvis om at folk ikke tåler noe lenger, det handler om at meningen din møter motstand.

Ytringsfriheten går nemlig begge veier. Når du ytrer din mening, så inviterer du til diskusjon, og det må du tåle. Hvis du skal ha lov til å si hva du mener om et tema, så har andre også lov til å si hva de mener om ytringen din.

Kritikk mot din mening er ikke synonymt med at noen nekter deg å ha den.

Hvem blir egentlig «krenka»?

De som er raskt ute med å arrestere noen for å være hysteriske i en diskusjon, kan man ofte anklage for det samme. For hvem er det egentlig som blir «krenka» her?

De som setter spørsmålstegn i en diskusjon, eller de som nærmest latterliggjør at debatten finnes til å begynne med?

Jeg tror ikke sensur er løsningen, men det betyr ikke at vi skal måtte finne oss i alt og alle.

Det vil alltid finnes mennesker som går til personangrep og bruker hersketeknikker og voldsomt språk kun for å provosere. Derfor er det ikke alltid et poeng å engasjere seg i diskusjoner med mennesker som ikke er interessert i å lytte uansett. Velg kampene dine. Dette sagt; har man en god dag og overskudd, tror jeg en mer produktiv innfallsvinkel kan være å stille spørsmål når andre sier noe vi i utgangspunktet er uenig i.

Lytter du faktisk eller venter du på din tur til å prate?

La oss prøve å unngå at talemålet vår bli angripende. Noen er kritiske til innvandringspolitikken? Be dem utdype. Barneskoler burde delta i Pride-parade? Hvorfor det? Abort burde være ulovlig? Hva får deg til å tenke det?

Spør deg selv: Lytter du faktisk eller venter du på din tur til å prate?

Dette krever tålmodighet og kan være både vanskelig og frustrerende. Men bare fordi du gir dem et øyeblikk til å utdype, så betyr det ikke at du gir dem rett. Tvert imot, kanskje de bare bekrefter den opprinnelige antakelsen du hadde.

Metoden kan også vise at meningsmotstanderen ikke vet helt hva de snakker om, eller få deg til å innse at du selv ikke satt på alle fakta i saken. Og nå er dere begge litt klokere. Kanskje ikke nødvendigvis enige, men dere har fått et nytt perspektiv. Ikke minst, så vet dere nå også hvor den andre personen faktisk står, fordi de har utdypet med egne ord.

Ingen liker å bli kalt rasist. Eller trangsynt, pervers og mannehater. Å hive ut slike karakteristikker er fort den mest effektive måten å fremmedgjøre motparten på, og da hjelper de gode argumentene du sitter på lite.

Tidligere i år hørte jeg en klok person ved navn Sam Rise si noe jeg har prøvd å ta med meg i alle diskusjoner siden:

«Gjør revolusjonen uimotståelig!»

Hvorfor?

Når jeg ber deg om å ikke kaste ekstremiststempel på folk, er det ikke for å skåne følelsene til noen (selv om gjensidig respekt alltid er en fin ting!) – jeg ber deg heller legge til rette for en konstruktiv samtale.

Hvis man har en sterk mening om noe, er vel målet med diskusjonen å vinne folk over på din side?

Og hvis du synes det er ubehagelig at noen reagerer på det du sier, så spør deg selv hvorfor. Er det fordi folk bare er ute etter å ta deg, eller vet du kanskje innerst inne at det du sier ikke er helt innafor?

