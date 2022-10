Blind tro på en løsning

KOMMENTAR: Skal regjeringen og næringsministeren virkelig bare sitte og se på at bedrifter går konkurs på grunn av ekstremt høye strømpriser?

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at noen bedrifter ikke vil lykkes. Og sånn må det være.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Forrige uke ble det klart at restauranten Matkontoret i Stavanger har stengt dørene og permittert syv ansatte. Hovedgrunnen er de økte strømkostnadene og usikkerheten knyttet til det.

I august fikk Matkontoret en strømregning på rundt 100.000 kroner, mot 20.000 i samme måned i fjor.

«Når det blir kaldere og vi begynner å varme opp, kan du selv tenke deg konsekvensene. Får vi strømregninger på opp mot 300.000, er det ikke til å leve med», sa Cato Ødemark, daglig leder i Hansen på Skagen Drift AS, til Aftenbladet.

Han mener at strømstøtten slik den er nå ikke hjelper.

Ikke fornøyde

Og han er ikke alene.

Ifølge en medlemsundersøkelse fra SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, er bare 2 prosent av bedriftene fornøyd med ordningen. Antallet bedrifter som sier det en reell fare for konkurs på grunn av strømpriser i vinter, har økt til 17 prosent i september fra 14 prosent i august.

Over hele Sør-Norge kommer det nyheter om virksomheter som må stenge dørene på grunn av de høye strømprisen.

En rekke nærbutikker har varslet at de er redde for at de ikke klarer å overleve vinteren med høye strømpriser. Regjeringen kom derfor mandag til enighet med SV om en ekstrabevilgning på 23 millioner kroner til nærbutikkene for å kompensere for høye strømpriser.

Det er bra å gi en håndsrekning til lokalsamfunnene, men nærbutikkene er ikke de eneste som sliter.

«Noen vil ikke lykkes»

For samtidig som regjeringen hjelper nærbutikkene, sliter også en rekke andre små og mellomstore bedrifter med ekstremt høye strømregninger. De ser at den strømstøttepakken regjeringen og SV ble enige om, ikke hjelper dem.

Svaret til dem fra næringsminister Jan Christian Vestre, i et intervju med Dagens Næringsliv i helgen, var at «vi håper at flest mulig bedrifter skal lykkes. Noen vil ikke lykkes. Og sånn må det være».

Han vil ikke ha «en pakke for ditt, en pakke for datt» når noe blir vondt og vanskelig. Det er det selvfølgelig gode grunner til. For staten kan ikke gå inn og hjelpe alle med alt. Da vil rentene stige enda mer.

Men samtidig er regjeringens hovedgrep for å løse bedriftenes problemer med høye strømpriser at den skal få på plass et fastprismarked så raskt som mulig.

Dette er det ikke bare Vestre som går rundt og sier. Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og andre representanter for Ap og Sp trekker dette fram som en slags magisk løsning på hele problemet.

Men det er ikke sånn at bare fordi Vestre og regjeringen går rundt og sier det, så blir det sånn.

Magisk løsning?

Flere ting spiller inn her. For både bedriftene og leverandørene betyr det å inngå en fastprisavtale nå en betydelig risiko. Kunden vil risikere å binde seg til en skyhøy pris i lang tid framover, og leverandøren kan risikere å tape store summer dersom prisen faller i denne perioden.

Regjeringen har i tillegg foreslått et maksimalt påslag på den avtalte prisen på 0,5 øre per kilowattime. Dette gjør at kraftselskapene sier at de ikke vil tjene penger på disse avtalene.

«Vårt påslag på spotpris-avtaler er nå 0,98 øre/kWh. Det må vi ha for å dekke kostnadene. Med et påslag på 0,5 øre vil ikke tallene gå opp,» sa Morten Ansteensen i Volte til Europower.

Når kraftselskapene i tillegg, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett, skal betale ekstra grunnrenteskatt og må betale 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre/kWh i høyprisbidrag til staten, er det langt fra sikkert at styrene i disse selskapene kan godta den store risikoen det vil innebære å inngå fastprisavtaler.

I etterpåklokskapens navn var det nok en del bedrifter som ble tilbudt fastprisavtaler i fjor som skulle ha slått til på dette. Men normalen i Norge for husholdninger og mindre bedrifter har vært å ha spotpris på strømmen.

Mot normalt

På 1980-tallet gikk Vestres familiebedrift over ende. Bankkrisen traff, og bedriften hadde ikke satt av nok midler til en uværsdag, fortalte Vestre til DN.

«I en velfungerende blandingsøkonomi så kommer nye bedrifter til, og noen faller fra. Det er synd. Men så må vi heie på alle som prøver, feiler og reiser seg igjen. Mange av de store suksessene internasjonalt er bedrifter som har prøvd én og to ganger før de endelig lykkes», sa Vestre.

Det er helt naturlig at noen bedrifter går konkurs i tider med normale tilstander. Under pandemien så vi at støttepakkene til bedriftene holdt noen bedrifter kunstig i live, og sånn kan det ikke være i lengden.

Men problemet i dag er ikke at bedriftene ikke har satt av nok penger til en regnværsdag. Mange av de bedriftene som nå må stenge ned, er bedrifter som ellers hadde gått godt, og som har drevet godt i flere generasjoner. De har ofte satt av midler til regnværsdager, men ikke nok til de ekstreme ekstrakostnadene vi ser nå.

Virkelighetsoppfatninger

Når en bedrift må stenge ned, får det også ringvirkninger for leverandører og kunder, og samfunnet rundt.

Virkelighetsoppfatningen i regjeringen synes å være en helt annen enn den virkeligheten både kraftselskaper og bedrifter opplever nå. Det gir stor usikkerhet i næringslivet, og vi risikerer at mange tusen jobber forsvinner de neste månedene.

Å sende folk ut i permisjon og arbeidsledighet har også en kostnad for samfunnet.