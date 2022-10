Fiender blant oss?

KOMMENTAR: Det var en tabbe av statsråden med ansvar for avvikling av valg i Norge å ikke dele en forskningsrapport om uønsket valgpåvirkning. Men noen enorm skandale er det knapt.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er imot både EU-medlemskap og EØS-avtalen. Sjefen hans, Jonas Gahr Støre (Ap), er entusiastisk tilhenger av begge deler.

Det er ikke tvil om at det var EU- og EØS-motstanderen i kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som våknet da han leste rapporten regjeringen hadde bestilt om faren for uønsket påvirkning av valg i Norge.

Til avisa Nationen sa Gjelsvik at «hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten».

Hard kost

Dette er, isolert sett, en ganske oppsiktsvekkende uttalelse fra en statsråd mot forskere som har skrevet en rapport på oppdrag fra regjeringen. Rapporten han sikter til, ble levert fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på bestilling fra regjeringen til Erna Solberg (H).

Denne rapporten, som ble publisert på FFIs hjemmesider, og altså på ingen måte har vært forsøkt «hemmeligholdt», beskriver ulike trusler mot avviklingen i valg i Norge, ikke minst faren for at utenlandske statlige eller ikke-statlige aktører kan forsøke å påvirke det norske demokratiet gjennom politisk omveltning, politisk endring og svekket tillit.

Nei til EU

Forskerne prøver å illustrere sine poenger gjennom å beskrive forskjellige «scenarioer» for hvordan slik uønsket påvirkning kan skje. Ett av disse beskriver et forsøk på å få Norge til å melde seg ut av EØS-avtalen.

Sigbjørn Gjelsvik er imot både EU-medlemskap og EØS-avtalen. Han var leder i organisasjonen Nei til EU fra 1999 til 2004. Og han har vært prosjektleder for Senterpartiets arbeid med å finne alternativer til dagens EØS-avtale.

Nå er Gjelsvik leder for departementet som har ansvar for avvikling av valg i Norge, selve kjernen i demokratiet vårt. Og det er denne rollen som gjør at han gjorde rett i å snu og likevel publisere (det vil si legge ut lenke til) rapporten også på Regjeringens nettsider.

«Isolere Norge»

Det er vel å merke ingen automatikk i at rapporter som er bestilt fra regjeringen skal publiseres av regjeringen. Det er slett ikke uvanlig at slike rapporter i stedet publiseres av dem som har laget dem. Og Gjelsviks departement ga tydelig beskjed til FFI om at de kunne legge den ut selv – noe FFI da også gjorde.

Gjelsviks reaksjon på rapporten skyldes at han ikke likte at det legitime politiske standpunktet det er å være motstander av EU-medlemskap og motstander av EØS-avtalen blir beskrevet som å ville «isolere Norge fra det europeiske fellesskapet».

Et ganske stort flertall av norske velgere er fortsatt imot norsk medlemskap i EU, mens et enda større flertall er for norsk tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen.

Økende ulikhet, tap av jobber,

energikrise og større sosial

usikkerhet i Vesten er ikke

skapt av Putins trollfabrikker.

Russerne kommer

Scenarioet som fikk Gjelsvik til å se rødt og komme med ubetenksomme karakteristikker av forskerne, beskriver en situasjon der en fremmed stat (gjett hvem!) forsøker å «forsterke proteksjonistiske og nasjonalistiske holdninger og den økte misnøyen mange nordmenn opplever på grunn av økte priser på strøm, drivstoff og matvarer kombinert med flyktningstrøm og kutt i velferdstjenester. Planen er å skape et narrativ om at EØS-avtalen er årsaken til problemene og oppnå tilstrekkelig motstand mot avtalen slik at det blir en folkeavstemning om utmelding».

La gå at proteksjonisme og nasjonalisme er skjellsord i visse kretser, men igjen: Det er ikke i seg selv et ekstremt politisk synspunkt å ville beskytte norske selskaper og hevde nasjonal råderett over naturressurser. Det er faktisk flertall for det.

Mye rart

Som ansvarlig redaktør Mari Skurdal i Klassekampen skriver, «tegnes det et utførlig bilde hvor nordmenn med legitime politiske ståsteder knyttes til undergraving av det norske demokratiet». Forskerne hadde kanskje tatt litt mye tran?

Økende ulikhet, tap av jobber, energikrise og større sosial usikkerhet i Vesten er ikke skapt av Putins trollfabrikker.

På den annen side: Enhver som har fulgt litt med på for eksempel strømdebatten (og ikke minst kommentarfeltene) i både tradisjonelle og sosiale medier, vil ha lagt merke til at det finnes innslag av konspirativ tenkning der. Fortellinger om «landssvik» fra politikere og medier som vil ha oss tettere integrert med EU, for eksempel. Og udokumenterte påstander om korrupsjon og hemmelige maktnettverk.

Er Norge svakt?

Slike holdninger kan selvsagt «noen» forsøke å utnytte. Og i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det grenseløst naivt å tro at de ikke vil forsøke.

Er det norske demokratiet i 2022 så sårbart at det kan angripes på denne måten? Jeg tror ikke det. Selv om de mest aggressive og usaklige debattantene lager mye støy, er de ikke særlig representative. Vi har en bastant majoritet som støtter EØS, og de fleste større medier i Norge er klart EU-positive. Det er relativt få nordmenn (foreløpig) som bare befinner seg i lukkede ekkokamre på nettet.

Min konklusjon blir derfor at Gjelsvik tabbet seg ut ved å overreagere på rapporten. Han hadde stått seg bedre på å lenke til rapporten før han kritiserte den. Og så oppfordrer jeg alle til å gå inn på nettet og lese rapporten selv. Den er ikke lang.