Equinors luksusproblem

KOMMENTAR: Equinor har aldri tjent mer og betaler rekord­høye summer i skatt og ut­bytte til staten. Men folk flest kan se langt etter disse pengene.

Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, leverte fredag selskapets beste kvartalsresultat noensinne.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Equinors justerte resultat i tredje kvartal er sterkere enn ventet, på rekordhøye 249 milliarder kroner og bedre enn noensinne før, kunne selskapet melde fredag morgen. Selskapets beste justerte resultat før dette var på 18 milliarder dollar, eller rundt 185 milliarder kroner, i første kvartal i år.

«Det er jo helt vilt. Jeg måtte regne flere ganger da jeg så tallene», sa ABG-analytiker John Olaisen, til Dagens Næringsliv.

Bak dette ligger jo selvfølgelig et dystert bakteppe, med Putins energikrig i Europa som har drevet gassprisene til himmels. Og som har ført til at Equinor leverte 11 prosent mer gass til Europa i kvartalet, noe som bidrar til dempe energikrisen.

For Equinor betyr det at selskapet har et luksusproblem. Hvor skal det gjøre av alle pengene? Blir det større investeringer i fornybar energi, nye investeringer i olje og gass, eller vil selskapet bruke alle kontantene de sitter på til å kjøpe opp andre selskaper eller andeler i prosjekter?

Det er ennå ikke klart etter nesten et år med enorme inntjeninger, og det ga heller ikke konsernsjef Anders Opedal noen konkrete svar på fredag.

Statens inntekter

For den norske stat betyr Equinors gode resultater også ekstrainntekter.

For i bare dette kvartalet har Equinor betalt 175 milliarder i skatt. Og for hele året er tallet anslått til 425 milliarder kroner, eller omtrent et kvart statsbudsjett, ifølge Opedal.

Det ekstraordinære utbyttet økte med 0,7 dollar per aksje, til det som betyr at aksjonærene får utbetalt rundt 29 milliarder norske kroner med dagens kurs. Staten har en eierandel på 67 prosent i Equinor, og vil derfor få rundt 19 milliarder av disse.

Men til forskjell fra milliardene som renner inn fra kraftselskapene for tiden, og som kan brukes til utgifter i statsbudsjettet, sendes pengene fra Equinor rett inn i Oljefondet.

Så selv om staten håver inn enorme summer på skatter og utbytte fra Equinor, er ikke dette penger som kan brukes nå. For regjeringen må forholde seg til handlingsregelen. Og i forslag til statsbudsjett for 2023 ble oljepengebruken tatt ned, ikke opp. Og, som regjeringen sier, for at renten ikke skal gå opp mer enn nødvendig, må den fortsette å holde igjen på oljepengebruken.

Verdien av Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, er i skrivende stund på 11.900 milliarder kroner. I løpet av første halvår i år tapte Oljefondet 1680 milliarder kroner, den største nedgangen siden oppstarten for over 20 år siden.

For mens Equinor tjener på dagens verdenssituasjon, har markedet Oljefondet er avhengig av blitt negativt påvirket av stigende renter, høy inflasjon og krigen i Europa. Tilførselen av Equinors milliarder er derfor noe av det som hjelper til med å holde verdien av Oljefondet oppe.

Drypp

Men selv om vanlige folk ikke vil merke noe direkte til milliardene fra oljeselskapet, venter flere at det kan dryppe litt på dem også.

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige sa til Aftenbladet at han forventer at Equinor også lar de ansatte få en betydelig andel av de gode resultatene de er med på å skape, gjennom økning i lønnsnivået eller selskapets bonusordninger. Økte investeringer vil også øke aktiviteten i leverandørindustrien.

Til syvende og sist er det Opedal og hans konsernledelse som sitter på pengesekken, og som bestemmer hvor pengene skal brukes.