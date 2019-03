Makten i midten

Nøkkelen til ordførermakt i Stavanger etter valget i høst vil ligge i sentrum et sted. I alle fall dersom de to siste meningsmålingene som Aftenbladet har gjort, viser et resultat som likner det faktiske valgresultatet i september.

I forrige uke avholdt Kåkå Kverulantkatedralen nok et politisk debattmøte, denne gang med muligheten for en rød maktovertakelse i Stavanger som tema. De tre ordførerkandidatene for Ap, SV og Rødt fikk muligheten til å legge fram sine visjoner for et rødt Stavanger, men det skinte selvsagt klart gjennom at både Kari Nessa Nordtun (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV) og Mímir Kristjánsson (Rødt) meget godt vet at ingen av dem vil få makt uten å samarbeide inn mot midten av politikken.

Alle skal med

Dersom noen (som jeg) syntes at Nessa Nordtun var både vag og utydelig da hun ble presset på spørsmål om kommersielle omsorgstjenester eller andre typiske fanesaker for venstresida, så har det altså en god forklaring. I en situasjon der Ap vil måtte finne sammen med minst et par av partiene i midten, er det neppe en god idé å la seg lokke med på en slags sosialistisk overbudspolitikk for åpen mikrofon.

Nessa Nordtun vil foreløpig ikke engang utelukke et samarbeid med Høyre etter valget, og hun holder dermed også liv i muligheten for en stor koalisjon som kan sette Frp i Stavanger på sidelinja. Både SV og Rødt sier derimot tvert nei til et samarbeid med Høyre.

Frp faller

Denne siste målingen, sammenholdt med den forrige som ble publisert for to uker siden, viser et par klare tendenser.

Den ene er en markert tilbakegang for Fremskrittspartiet. Både i Stavanger og i Sandnes ligger Frp an til et mye dårligere valg enn for fire år siden. Dette er overraskende for dem av oss som har trodd at aksjonismen mot bomringene ville gi tydeligere utslag i målingene. Men, som tidligere nevnt, kan det godt hende at mange velgere som er sterkt imot bompenger rett og slett ikke vet hvem de bør stemme på. Frp sitter jo i en regjering som bruker bompenger meget aktivt for å bygge mest mulig.

Dagens måling, sammenholdt med den forrige, viser at det ligger an til et jevnt og spennende valg i Stavanger. Høyresiden har et lite forsprang, men både feilmarginene i selve målingen og det faktum at det er lenge til valget gjør at mye kan skje.

Sentrum kan avgjøre

For MDG og Senterpartiet, og kanskje også Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), kan forhandlingene etter valget bli en drømmesituasjon. Mange regner i dag MDG som en del av venstrealliansen i Stavanger (de er tross alt inne som deltakere i det alternative budsjettet), men partiet vil sannsynligvis ha mye igjen for å holde kortene tett til brystet. Det samme gjelder FNB.

Senterpartiet, som etter alle solemerker vil gjøre et bedre valg på grunn av innlemmelsen av Rennesøy og Finnøy, har i Stavanger vært en del av høyrealliansen i mange år. Dette kan endre seg.

Senterpartiet har «alltid» regnet sin evne til å oppnå makt gjennom skiftende allianser som sin store styrke. Et blikk i speilet viser da også hvordan Sp på nasjonalt plan har lykkes i å kapre sentrale ministerposter og oppnå store resultater på sine kjernesaker, uten egentlig å ha så enormt mange velgere i ryggen. Denne politiske kunsten kan partiet få anledning til å trekke store veksler på. Både Høyre og Ap vil være villige til å gi Sp mye i forhandlingene dersom dette kan gi ordførermakt.

Stø kurs med H

For Høyre, ordførerpartiet i Stavanger de siste 24 årene, må denne siste målingen være mildt oppløftende. Høyre tar riktignok mest velgere fra Frp, og det betyr jo at den blå-blå blokken samlet sett ikke blir noe større. Men kjøttvekta er viktig. På denne målingen konsoliderer Høyre stillingen som byens klart største parti. Og blokken H-Frp-V-KrF har 34 mandater i bystyret, noe som er akkurat nok til å sikre seg flertall.

At Høyre faktisk styrker seg på målingene er nok en indikasjon på at dem som trodde at bompenger ville avgjøre det kommende valget, kan ha tatt feil. Høyre er det partiet som i størst grad har satset på bompengefinansieringen som del av Byvekstavtalen og Bymiljøpakken.

Holdningen i Høyre har hele tiden vært at aksjonismen og raseriet bare må få spille seg ut, og så vil folk venne seg til situasjonen etter hvert. Eventuelt gi opp. Målingene kan tyde på at dette stemmer. Eventuelt, og det har jeg kanskje mer tro på, at de fleste velgere innser at det er mer enn én sak som er viktig for dem.