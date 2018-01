Forrige uke ble det kjent at Brødboksen avslutter driften. Tusenvis må klare seg uten ferskt brød levert på døra, bestilt via en app gjerne bare timer før sola står opp.

Responsen i sosial medier, og interessen for artikler om det skakk-kjørte brød-selskapet i nettavisene, skulle tilsi at Brødboksen var mer folkekjær enn vafler, brunost og dugnad til sammen. Det var som om grunnvollen i hverdagen brått ble røsket bort fra mange.

For ordens skyld: Brødboksen var et firma som spesialiserte seg på å kjøre frokost ut på trappa til folk i noen norske byer. Til tross for tusenvis av registrerte kunder, viste det seg at morgenbrød er dårlig butikk.

Da brød-gründer og finansmann Arnulf S. Refsnes, som for øvrig er oppvokst i Sandnes, meldte på Facebook at hvetebrødsdagene var over, rapporterte hundrevis av kvinner og menn om krise i heimen:

Hvordan skulle de nå få livet til å gå rundt? Må de over til butikkbrød? Det var nitrist, blytungt og helt uforståelig at folk hadde tatt sin siste slurk av en visstnok helt unik juice som ble levert sammen med et angivelig legendarisk brød i boks.

Nødløsningen er å sende tenåringene sultne til skolen med en femtilapp i lomma. Så langt har de klart seg ypperlig.

Fikk nok av fjonge sauser

Jeg kan til dels forstå frustrasjonen. Å stelle i stand frokost er en tidstjuv. I hvert fall hvis kravet er nypresset juice og varmt brød. Mitt råd er å senke lista.

Hos oss har vi så langt klart å kjøpe brød på butikken. Det vil si, vi klarer det ikke alltid. Det hender brødskuffa og fryseren er tom samtidig som butikken er stengt. Løsningen blir knekkebrød. Nødløsningen er å sende tenåringene sultne til skolen med en femtilapp i lomma. Så langt har de klart seg ypperlig.

Mat på boks er likevel ikke fremmed for oss. Lenge fikk vi middag levert i en kasse på trappa. Så lenge økonomien strekker til, betaler vi oss gjerne ut av tidsklemma.

Etter noen måneder med matkasse hadde imidlertid flere i husholdet fått nok. En ettermiddag satt en av ungene og skuflet couscous rundt på tallerkenen, pirket i noen pinjekjerner og dynket en kjøttbit i en honning- og karrisaus.

– Jeg savner middagene vi laget før.

Dagen etter sa vi opp abonnementet på matkassen. Også vi voksne var gått lei av små poser med alskens krydder, plastpakkede småpoteter til varming i vannbad og for ikke å snakke om alle grønnsakene som skulle kuttes i diverse staver og terninger. Vi opplevde heller ikke at matkassen gjorde hverdagen mindre travel.

Ungene spiser altfor mye pølse, mest til min manns fortvilelse. Men så langt har de klart seg ypperlig.

Kan fort gå godt

Vi fortsatte altså bare på runddansen i hamsterhjulet. Når klokka slår fire, hender det at middagen kommer som julekvelden på kjerringa. Ingen har handlet. Ingen har klekket ut meny.

Å lage middag er en tidstjuv. I hvert fall hvis kravet er tilbehør som frisk mangodressing og spinatrisotto. Kunsten er å senke lista de ettermiddagene programmet er tett. Pølser i lompe redder oss derfor ofte.

Ungene spiser altfor mye pølse, mest til min manns fortvilelse. Men så langt har de klart seg ypperlig.

Topplederne Kristin Skogen Lund (NHO) og Anne-Kari Bratten (Spekter) oppfordret, for et par uker siden, kvinner til nettopp til å senke lista.

– Det bryr meg ingenting å bruke Toro på håndballavslutningen, sa Bratten til Dagens Næringsliv.

Jonas Haarr Friestad

Dessverre druknet Toro-budskapet da hun også plumpet ut og sa at kvinner må bruke mer tid på jobb og mindre tid på shopping. Legger vi imidlertid godviljen til, er budskapet fra topplederne at det fort kan gå godt med barna våre, selv om vi tar noen snarveier på kjøkkenet.

Vi må ikke ha nystekt brød og spesial-juice til frokost for å komme oss av gårde om morgenen. Og vi klarer oss uten karri- og honningsaus til kyllingen de ettermiddagene ungene skal på trening eller speider klokka fem.

Dersom det som egentlig skulle gjøre hverdagen vår enklere, altså frokost og middag levert på døra, gjør at lista vår stiger til stadig nye høyder, har vi da egentlig feilet?

Den irriterende lille kostholdsdjevelen som på pølsedager kravler oppå høyre skulder og gaper om mer fullkorn og bedre tarmhelse, knipser jeg elegant vekk.

Godt nok for de svina

Toppleder i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth skrev for noen år siden boka «Godt nok for de svina», inspirert av ordene faren hennes brukte når han mente noe var bra nok. Ord som reddet henne fra «flink-pike»-fella.

Matblogger og forfatter Maggi Gausel fra Bryne gjør noe av det samme når hun nå utgir kokeboka «Godt nok». Etter flere år med nytt og magrere kosthold, fant hun plutselig ut at sønnen på ti år ikke visste hva Grandiosa var.

– Jeg fikk sjokk. Det hadde gått for langt. Gutten måtte få Grandiosa, sier hun til NRK Rogaland.

Gausel påstår fortsatt at det er fort gjort å bake brød og lage middag fra bunnen av. Tar jeg ikke feil er det også et par fjonge sauser i den nye boka. Men det er herlig at hun også slår et slag for egget, og sier at arme riddere til middag er godt nok.

Hjemme hos oss er vi også glade i å lage god mat, men vi foretrekker å bestemme menyen selv. Derfor dropper vi mat på døra, levert med oppskriftshefte.

Maten vi lager smaker best når vi har nok tid til både forberedelse og spising. Derfor velger vi noe lettvint de ettermiddagene vi blir hengende i hamsterhjulet til kvelden senker seg.

Den irriterende lille kostholdsdjevelen som på pølsedager kravler oppå høyre skulder og gaper om mer fullkorn og bedre tarmhelse, knipser jeg elegant vekk.

På venstre skulder står en engel og roper: «Godt nok!»