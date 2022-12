Å sette en «Oslo-elite» på toppen av stortingslistene i andre fylker, er et demokratisk problem

De problematiske stortings­politikerne

KOMMENTAR: At en «Oslo-elite» blir satt inn som listetopper på stortingslistene i fylker rundt om i landet, og dytter reelle lokale kandidater ut, er et demokratisk problem.

Stortingsrepresentanter bør ha en lokal forankring for virkelig å forstå hva fylket trenger.

Hilde Øvrebekk

I 2009 skapte daværende KrF-leder Dagfinn Høybråten fra Akershus raseri da han ble listetopp for Rogaland. Det kom krav fra partilag lokalt om at han måtte flytte til Rogaland for å ivareta fylkets interesser.

Ved siste stortingsvalg ble Frp-nestor Carl I. Hagen valgt inn for Oppland, der han har en slags tilknytning gjennom kona, men aldri har bodd. Dette var etter at han ble vraket fra tredjeplassen til Oslo Frp’s stortingsvalgliste.

Det oppsto stor strid innad i partiet da Hagen ville stille øverst på Oppland-lista. Han mente selv at det ikke ville være noe problem å representere Oppland. Leder i Nord-Aurdal Frp, Silje Diserud, sa derimot til NRK at «vi har mistet den lokale tilknytningen vår».

Ikke lenger lokal forankring

Det finnes mange flere eksempler på politikere som aldri har bodd i de fylkene de har vært eller er valgt inn for. Og det finnes mange eksempler på stortingspolitikere som ikke lenger bor eller har en forankring i de fylkene de er valgt inn fra.

Ett eksempel er Frp-leder Sylvi Listhaug, som sammen med mann og barn i en årrekke har bodd i Oslo. Og som til og med var byråd i hovedstaden. I 2016 ble det diskutert om Listhaug kunne ende på listetoppen for Vest-Agder, før hun endelig ble valgt inn som stortingsrepresentant for Møre og Romsdal i 2017.

Et godt eksempel på problemer dette kan skape, er Hadia Tajik og hennes siste pendlersak.

Tajik var stortingsrepresentant for Oslo fra hun ble valgt inn for første gang i 2009 fram til 2017. Da skiftet hun til Rogaland, selv om hun ikke hadde bodd her i fylket på mange år.

Hun bor og er etablert i sin egen leilighet i Oslo, med mann og barn. Likevel dekker Stortinget pendlerreiser for Tajik når hun reiser til foreldrene i Sandnes, skrev Aftenposten tidligere denne måneden.

Stortinget har dekket pendlerreiser for 32.000 kroner til hennes folkeregistrerte og skattemessige bosted i Sandnes, hos hennes foreldre, etter at hun og familien flyttet inn i sin Oslo-leilighet april 2019.

Dette er i tråd med regelverket, men for folk flest virker det ganske absurd.

Geografisk representasjon

Det som ligger bak dette, er regelen om at ved stortingsvalg trenger ikke kandidatene å være bosatt i det valgdistriktet listen gjelder for. Det er også mulig å stille på liste i flere valgdistrikter.

Men samtidig er det sånn at prinsippet med valgdistrikter – for å sikre god geografisk representasjon – står sterkt i norske valg.

Innen hvert valgdistrikt har partienes nominasjonsmøter ansvaret for den geografiske representasjonen. Og i de fleste fylkespartier er det tradisjon for at de øverste plassene på listen skal fordeles mellom ulike områder i fylket.

Men dersom nok folk som ikke reelt bor i de valgdistriktene de er valgt til å representere, svekkes dette prinsippet.

Ved stortingsvalg har velgerne ikke mulighet til å påvirke hvem som blir valgt som representanter. Nominasjonsprosessen i de enkelte partiene bestemmer rekkefølgen på kandidatene på listen.

I partiene deltar bare et fåtall av medlemmene aktivt i nominasjonsprosessen. Partiene sentralt kan derfor ha stor innflytelse på denne nominasjonsprosessen, og kan derfor plassere listekandidater de mener bør få en stortingsplass i et valgdistrikt der de ikke egentlig hører hjemme.

Valglovutvalget fra 2020 mente at det bør innføres reelt personvalg ved stortingsvalg. Og at en ordning der partiene kan gi et stemmetillegg og velgerne kan gi personstemmer, bør innføres.

«Denne ordningen balanserer velgerinnflytelse og partienes rolle på en god måte og gir de ulike partiene mulighet til å bestemme hvor mye innflytelse velgerne bør få på deres lister», skrev utvalget.

Politisk elite

Kan vi før neste stortingsvalg komme til å se enda flere kandidater fra Oslo som melder seg på i kampen om en stortingsplass i et annet fylke i landet?

Kan vi for eksempel i Rogaland se for oss at stortingslisten fra Ap toppes av ikke bare Hadia Tajik, men av næringsminister Jan Christian Vestre, som tidligere har blitt solgt inn som rogalending? Eller av andre rogalendinger som for alle formål er bosatt og lever sine liv i hovedstaden, men som det ikke er plass til på Oslos stortingsliste?

Hva skjer egentlig når partiene velger seg ut en slags elite, ofte fra Oslo og sentralt utpekt, som topper listene rundt om i landet?

Går ikke dette imot hele hensikten med det norske demokratiet, som er at stortingspolitikerne skal være representanter for lokale interesser og ivareta og jobbe for disse nasjonalt? Selv om man har vokst opp et sted, vil man etter hvert miste den lokale forankringen når man bare er innom på besøk av og til.

Og vil det ikke svekke rekrutteringen og motivasjonen lokalt?

Hvis vi får en elite av politikere som er valgt ut til å representere fylker de ikke lenger har, eller aldri hadde, en naturlig forankring i, vil dette bare skape mer avstand til velgerne. Helt sikkert også politikerforakt.

Og dersom de som skal representere Rogaland ikke er i tett kontakt med et lokalmiljø og saker som er viktige for fylket, blir sjansen enda mindre for at vi får gjennomslag for viktige saker for vårt fylke.