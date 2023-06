«Må Kari trekkje ein INP-joker?»

Kari-siger, mot alle odds?

GJESTEKOMMENTAR: For å vinne fleir­tals­potten kan Kari Nessa Nordtun måtte trekkje ein Industri­parti-joker frå bunken.

Ser vi ein kraftig Kari-effekt som gir val­kampen i Stav­anger nytt liv?

Svein Erik Tuastad Statsvitar og dr. polit., Universitetet i Stavanger

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Frå reklameplakatane på busshaldeplassen til lokale og nasjonale nyhendesaker – den smilande Stavanger-ordføraren er overalt. Som politikk-kommentator Trond Birkedal peika på nyleg, er Stavanger i dag eit nasjonalt utstillingsvindauge for Ap's politikk og styringsevne. Gratis buss kan dessutan flytte rampelyset vekk frå partiet sentralt si utømmelege forsyning av sjølvmål og over til lokalpolitikken. Som ein bonus for fleirtalspartia, splittar bussaka opposisjonen.

Den siste lokale målinga (NRK 01.6.23), når dette vert skrive, tyder på ein kraftig Kari-effekt som gir valkampen nytt liv. Var målinga berre eit blaff? Eller fanga målinga opp tendensar som vil halde fram?

Tre moment avgjer

Alt tala for «game over» i Stavanger-valet. I mars-målinga til Aftenbladet var dei borgarlege partia 20 prosentpoeng sterkare enn dagens fleirtalsparti.

Men i politikken skal du aldri seie aldri. Medan Ap elles i landet stort sett har falle som ein stein, peika pila i Stavanger i motsett retning, med framgang på fem prosentpoeng i den oppsiktsvekkjande juni-målinga. Slik det ser ut no, kan berre små endringar gjere at Industri- og næringspartiet (INP) kjem på vippen og får bestemme over framtida i Stavanger-politikken.

Tre moment avgjer. For det første er spørsmålet om Kari-effekten vert forsterka. Dessutan kjem det an på to ulike veljargrupper, som er blokkflyttarar ved at dei går frå den eine hovudpolen til den andre. Den eine typen blokkflyttarar mellom høgre- og venstresida er dei meir tradisjonsbundne «industri- og bilveljarane». Den andre typen er dei meir urbane lilla­veljarane, dei som ser mest til Ap eller Høgre

Kari-effekten

Personar har generelt mindre å seie enn saker, både i lokalpolitikken og i rikspolitikken. Men når det er sagt, er svarar også rundt ein av fire at personar er viktigast for partivalet, litt færre i dei større byane. Ei eiga måling for Stavanger for ein del år sidan synte at for 17 prosent av veljarane betydde person mest. I mars-målinga i år svarte over 50 prosent av dei som hadde bestemt seg, at dei føretrekte Kari Nessa Nordtun. For ein del av desse kan haldning til person føre til partibytte. Samanlikna med i september 2022 har Nessa Nordtun styrkt seg relativt.

Sett frå Stavanger verkar det

pussig å avvise samarbeid

med INP, som i Oslo.

Blokkflyttararane

Det var Bompengepartiet (no Folkets parti, FP) som gjorde at Høgre tapte valet i Stavanger i 2019 – dei vart overraskande nok eit massivt blokkflyttar-parti. Dei som hadde røysta FP, returnerer ikkje tilbake til Høgre og Frp i samla flokk. Også i Bergen hadde FP eit brakval i 2019, og bakgrunnstala frå Stavanger og Bergen viser eit felles mønster. 30–40 prosent av FB-veljarane har gått til Høgre og Frp. Men eit klart fleirtal av dei, både i Stavanger og Bergen, har anten gått til sofaen eller til andre parti, inkludert INP.

Også INP er ein potensiell blokkflyttar. Bakgrunnstal frå fleire byar syner at INP-veljarane i stor grad kjem frå Frp, Høgre, Senterpartiet og ikkje minst FP.

INP ligg an til å få inn representantar i fleire store byar, to i Stavanger (juni-målinga). Dei kan hamne på vippen. Sett frå Stavanger verkar det pussig å avvise samarbeid med INP, som i Oslo. Her er pragmatismen sterkare, medan miljøsaka står svakare enn i Oslo. I Stavanger er det eit ope spørsmål om INP-jokeren hamnar i lag med dei raude korta.

INP kan forhandle med begge sider. Jan Inge Selvik, leiaren i Stavanger INP, vil ikkje ha eigedomsskatt og fnyser av den gratis bussen (KK 14.6.). Men han seier også at han er mot klasseforskjellar. Fagforeiningsmannen i han, seier han, er klårt skeptisk til meir bruk av private i velferdssektoren. Så om INP kjem på vippen, vil alt vere ope.

Lillaveljarane har nøkkelen

Førebels toppar Høgre tabellen. Partiet får nasjonal draghjelp så det monnar. Sissel Knutsen Hegdal er Høgres dyktige og samlande ordførarkandidat, men ho er mindre kjent blant veljarane. Spørsmålet er om det har så mykje å seie i ein velståande by der Høgre historisk er det klårt mest populære partiet. Dei har hatt ein moderat profil med appell til lilla­veljarane.

Det kan verke som om både Høgre og Arbeidarpartiet i Stavanger legg opp til ein hard og konfronterande stil. For Stavanger Ap er det ikkje sikkert at krass retorikk er så lurt. Det vil først og fremst slå ut i overgangar frå dei andre venstresidepartia, som ikkje er eigna til å endre valutfallet. Her kan det vere at Stavanger Ap bommar på taktikken. Lilla­veljarane er pragmatiske og mindre ideologiske. Dei står mellom blokkene og utgjer ein femdel av Høgre og Ap sine veljarar.

Som med Braut Haaland

Ap lokalt kan, når alt kjem til alt, tape på grunn av den totale mangelen på draghjelp frå den nasjonale politikken. Så det er slett ikkje sikkert at Kari-effekten er sterk nok til å gje sentrum–venstre ein valsiger. Det er på same måten som at Erling Braut Haaland i angrep ikkje kan redde eit landslag som stadig feilar i forsvar.

Men i motsetnad til i Noregs EM-gruppe, er utfallet i Stavanger-valet enno ope.