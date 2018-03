Beretningen om en varslet sprekk

Bussveien blir dyrere enn ventet, det samme gjør strekningen Ålgård-Hove. Faktisk ligger Ålgård-Hove an til å sprekke mer, i prosent, enn bussveien. Men vi har alle en tendens til å feste oss ved det største tallet, og der er det ikke lett å konkurrere med bussveiens småpene 14,1 milliarder kroner. Opp fra forrige estimat på 11,3. Altså 2,8 milliarder kroner dyrere.

Men vent nå litt. Det er ikke inngått en eneste kontrakt ennå. Det er ikke brukt noen penger. Så det er ikke riktig å kalle det en sprekk. Dette er en varslet sprekk. En teoretisk sprekk.

Bypakke Nord-Jæren: Blir 4,7 milliarder kroner dyrere

Med andre ord spiller planleggerne i fylkeskommunen, i bypakken og hos Vegkontoret ballen tilbake til politikerne med følgende beskjed: Dere kan få akkurat den pakken dere bestilte, med en høyere prislapp, eller dere kan justere prosjektene i bypakken slik at vi holder oss innenfor rammene. Valget er deres. Er det for eksempel nødvendig å klargjøre hver eneste meter av bussveien for en bybane som sannsynligvis aldri blir bygget? Går det an å gå litt ned på kvaliteten uten å inngå kompromisser med sikkerhet og regularitet? Slike ting.

Staten er streng

Staten har lovet å ta halve regningen for bussveien, beregnet til 11,3 milliarder 2018-kroner. Det er belønningen for at vi på våre kanter legger om til mer kollektivtransport og mindre privatbilisme, i tråd med nasjonale mål. Men Staten har absolutt IKKE sagt ja til å ta halvparten av en eventuell kostnadssprekk. Så dersom ingenting gjøres, og prisen blir nesten tre milliarder kroner høyere, er det noen som må betale.

Det går eventuelt an å prøve å forhandle med Staten om å øke bidraget derfra, men Staten er streng og ikke glad i slike omkamper.

Fylkeskommunen har stilt en garanti på inntil sju milliarder, som kan utløses på visse betingelser. Men denne garantien, som kan innebære økte priser og lenger bomperiode, må betraktes som en aller siste utvei.

Så hvordan unngå at regningen for denne herligheten til slutt ender hos bilistene, i form av økte bompengesatser eller en forlenget bomperiode?

Det enkle svaret på det, er å holde kostnadene under kontroll. Det kan bety at politikerne må ta noen tøffe - og sannsynligvis upopulære - valg. Et illustrerende eksempel er saken om lengden på kulverten på strekningen Smiene-Harestad. Der var beskjeden fra Vegvesenet at prosjektet ville bli dramatisk billigere ved å lage en kort kulvert i stedet for en lang. Men det ville ikke politikerne ha noe av. Dermed eier nå politikerne ansvaret for den kostnaden.

Busway to hell

Slik er nemlig dynamikken mellom dem som vedtar og dem som utfører. Ingen har særlig lyst til å eie sprekken. Slikt kan koste dyrt, enten i form av tapte stemmer eller tapte jobber. Det er bare å se til byggeskandalen på Stortinget, hvor direktør Børresen tok sin hatt og gikk, mens en skadeskutt president Thommesen fortsatt klamrer seg til taburetten. Det er vanskelig å tenke seg at han overlever perioden.

Enkelte politikere som i utgangspunktet var skeptiske til både bussvei og bypakke, har allerede tatt ordet skandale i sin munn. I kommentarfeltene strømmer adrenalinet fritt. Men dette er ikke en skandale. Ikke ennå. Det går selvsagt an å mene at det opprinnelige vedtaket om å bygge bussvei i stedet for bybane var en skandale, men det blir å tygge drøv på en sak som er politisk avgjort. Det er neppe realistisk å skrinlegge bussveien nå. Den må bygges, og den må bygges best mulig innenfor de rammene som er vedtatt.

Et utfall der prisen øker og regningen - igjen - sendes til bilistene, vil være et slags politisk harakiri. Det er valg neste år.