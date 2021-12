Jeg tar gjerne en jul uten snø. Men ikke enda en jul uten andre juledag.

KOMMENTAR: Andre juledag er avlyst for andre jul på rad. Nå er jeg redd for at vi aldri får den tilbake.

Noen ser en tom gate. Andre ser en tragedie. I dag er det begge.



I et lite øyeblikk var det åpent. Det så lyst ut for andre juledag høsten 2021.

Så lyst så det ut, at jeg på høsten var ute på bar med en kompis som var på leit etter kjærligheten. Så da to unge damer spurte om det var ledig sitteplass, sa han ja. Eller så sa jeg ja på hans vegne.

De var 21 år gamle. Offdå, tenkte jeg. Jeg er 27.

Jeg må vekk herfra.

Men så sa de det: Vi har aldri vært her. I Fargegatå altså. Sykt kult her.

Herregud. De har aldri vært her. Her vi ble voksne og smakte våre første øl med vennene som skulle holde ut med oss gjennom 20-årene, før vi gradvis skulle trekke oss tilbake til fordel for en ny generasjon byasser og bleieskift.

Mens jeg fryktet at andre juledag skulle bli avlyst for andre gang, følte jeg at ungdommen min var over. Men for jentene fra Tasta begynte den aldri.

De hadde aldri vært ute på byen andre juledag.

Julemirakelet andre juledag

Så kom mørke november og kalde desember. Jeg håpet på et julemirakel. Jonas Gahr Støre skulle snu seg etter å ha avsluttet pressekonferansen, og utrope at han hadde glemt noe.

«Forresten! For mange er det én dag som er mer viktig enn julaften og nyttårsfeiringen til sammen.»

Journalistene ser spørrende på statsministeren.

Så erklærer han andre juledag som en nasjonal merkedag, fri for all inngripen av stat, kommune og smittevern. Dedikert til én av flere grupper som har latt seg isolere, permittere og forfalle siden mars 2020

En dag hvor de under 30 får være de under 30.

Andre juledag skulle være deres dag.

Flink, flink, flink

For de under 30 har også vært flinke.

De har tatt doble vakter på sykehuset, på bekostning av sykepleiestudiet.

De har latt seg permittere for ørtende gang fra barjobben.

De har hoppet av studiet, for det ble for vanskelig uten klassekamerater og forelesere.

De har droppet drømmen om å bli artist eller kokk. Myndighetene har vist dem at det er disse yrkene som er lettest å unnvære når helsevesenet er i knestående.

Det minste de fortjener, er en dag for dem selv, proklamerer statsministeren.

Det skjedde aldri. Julaften og nyttårsaften fikk sine fortjente nikk. Andre juledag gikk som vanlig forbi i stillhet.

Pengene eller døden

For andre juledag er en merkedag for alle unge voksne fra Stavanger.

En dag hvor de som flyttet ut møter de som ble igjen. En dag hvor ingen vil være andre steder enn hjemme. Den er lyset i årets mørkeste måned.

For barene er det pengene eller døden. Akkurat nå er de et sted midt imellom, holdt i live i et kunstig koma bestående av kondisjon og kompensasjonsordninger.

Barene som sammen med helsevesenet båret pandemien på sine tynnslitte skuldre.

Vi trenger alle andre juledag.

På en vanlig lørdag i Stavanger kan barer gjerne femdoble omsetningen på merkedagen. Dette er livsviktige penger for å unngå inngangspenger, holde åpent på varme sommerdager eller til og med øke de allerede lave lønningene i bransjen.

Snart er det verken sykepleiere og bartendere igjen til et tredje år uten andre juledag.

Klarer vi et år til? La oss håpe barene gidder, for av og til virker det som resten av oss allerede har gitt opp.

Tenn lys

I kveld tenner jeg et lys for de utslitte unge voksne som må tilbringe andre juledag med familien, fordi man ble nummer elleve i en vennegjeng på ti.

Han som studerer medisin alene i Krakow, og hadde gledet seg til å treffe eksen på Burger King.

Hun som ble igjen i Stavanger for å jobbe, og hadde gledet seg til å treffe alle de som flyttet ut.

Bartenderen som endelig skulle slippe NAV-skjemaene, og ha det travelt på jobb igjen.

Ja, jul er mer enn alkohol. Dropp den fjerde juleølen for barnas skyld. Alltid drikk med måte.

Men åpne kranene for de barnløse.

Drit i snøen. Jeg klarer ikke enda en jul uten øl.

Kanskje vi rekker å få oss et helsevesen som tåler verden slik den er innen julen 2022. Et helsevesen som tar vare på de som jobber i den, og betaler dem nok til å både rekruttere, beholde og takle nye varianter og bølger.

Kanskje vi klarer å vaksinere viruset i senk.

Kanskje vi får en gyllenbrun jul neste år.