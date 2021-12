Altfor mye av julemusikken høres ut som om den er arrangert av Mikke Mus

KOMMENTAR: I desember skrur jeg helst av allmennkringkasteren og henter heller frem noen gamle favorittplater, som iallfall jeg gjerne hører på rundt juletider.

Eirik Lodén har stor sans for Jussi Bjørling – men helst når han synger Puccini, ikke hans «søtt kitschy versjon av «O helga natt»».

Eirik Lodén

NRKs radiokanal for klassisk musikk, den såkalte Alltid Klassisk, svikter ofte nok kjernemålgruppen og sitt mest interesserte publikum også i det daglige, i sine stadig mer desperate forsøk på lytterrekruttering og senderlegitimering i form av kompleksfylt publikumsfrieri.

Men ekstra mye svikter den i desember måned. Fra og med første søndag i advent omdøper den seg til Julekanalen. Og det den da i fire pinefulle uker sender ut fra støysenderen på Marienlyst og inn i de tusen hjem, er for en stor del en forundringspakke av diverse underskolerte sangere i norsktekstlige salmer, strømlinjeformet kjøpesentermuzak, heldekkende heistapetsering av kommersiell lydindustri, hollywoodisert tredjerangs Broadway og sentimentalisert New Age Anglican Church, Brahms og Liszt arrangert og dirigert av Walt Disney og Mickey Mouse, dsjinglende bjeller og rødnesete reinsdyr, snøhvit jul og kor av sju dverger. Ispedd ett og annet obligatorisk spor av ekte vare, gjerne highlights fra Händels «Messias» eller Bachs «Juleoratorium» – og med Jussi Björlings like rødnesete, søtt kitschy versjon av «O helga natt» som omkved. (Jeg foretrekker å høre ham i Puccini.)

Komme i julestemning?

Som om det ikke er nok med glorete handlegater fra november av. Hvor mange middager med ribbe eller pinnekjøtt kan man sette til livs i førjulsukene, uten at matlysten på akkurat denne menyen koker bort i surkålen? Hvor mye jul orker vi i månedsvis før det faktisk er jul noen få, dyrebare dager? Når pengene i kassaapparatet klinger, sjelen ut av «julestemningen» springer.

Det jeg angriper her, er absolutt ikke lyttere som er i sin fulle rett til å favorisere en hvilken som helst annen musikk enn den klassiske. Det er derimot folk som er ansatt for å formidle klassisk musikk til lyttere som er interessert i nettopp det, ansvarlige ansatte som altfor ofte feiltolker dette mandatet til å putte mest mulig annet inn i sendeskjemaet. Istedenfor folkeopplysning om komponist og verk får vi utdelt gjennomgående tvilsom smak innpakket i pjattete følerier, opplesning fra programlederens mormors private dagbok og tilbud om å delta på en nettinteraktiv selvtest som handler om det brennende eksistensielle spørsmålet: «Hvilken julesang er du?»

Økende kritikk

Jeg er langt fra den første til å påpeke og kritisere denne tiltagende trenden. For eksempel klager norske samtidskomponister forståelig nok over underrepresentering på sendeplanen, ikke minst berettiget i forhold til den bevisste frontingen av norske nålevende musikere på utøversiden. Selv en tidligere NRK-medarbeider, musikkprofessor Erling Guldbrandsen, hevdet i en kronikk i Aftenposten i mars at radiokanalen er blitt en «jukeboks»: Han etterlyser betimelig mer kritisk musikkjournalistikk, bakgrunnsinformasjon og «vettuge samtaler» mellom kompetente personer om det vi hører. Han spør også hvor det er blitt av klassisk musikk på andre av NRKs etter hvert mange kanaler, ikke minst de som (på politikerspråk) «folk flest» eller «vanlige folk» benytter seg av. Og han etterlyser at verkene oftere spilles «fullt og helt, ikke stykkevis og delt», som en kjent landsmann formulerte det.

Jeg går neppe et langt skritt videre når jeg hevder at ikke minst i julemåneden er denne nisjekanalen ikke engang primært viet det formålet den opprinnelig var tiltenkt. «Nisjen» i børskatedralen NRK er blitt en avlatskiste, slik at man mest mulig effektivt kan fjerne klassisk musikk fra den øvrige kulturjournalistikken og den sammenhengen – historisk og nåtidig – som den rettelig hører hjemme i og bør være en viktig del av.

«Nisjen» i børskatedralen NRK er blitt en avlatskiste, slik at man mest mulig effektivt kan fjerne klassisk musikk fra den øvrige kulturjournalistikken.

Men for ikke å ende i bare edder og galle, og for å stille opp noe oppbyggelig mot det jeg hakker løs på, vil jeg her trekke frem tre alternative, personlige favoritter som for meg har juleassosiasjoner – og som har stått seg bra i årenes løp, både som verk og innspilling. At alle tre etter hvert er kommet med i EMIs flotte skattkammerserier med «Great Recordings of the Century» og «Great Artists of the Century», er helt på sin plass.

Favoritt nummer 1

Engelbert Humperdinck: Hänsel und Gretel. Grümmer, Schwarzkopf, Schürhoff, Metternich, von Ilosvay, Felbesmayer. Choirs of Loughton High School for Girls & Bancroft’s School. Philharmonia Orchestra, dir.: Karajan. EMI.

I Tyskland og Anglo-Amerika har det i mer enn hundre år vært tradisjon ved juletider å ta barna med på en oppsetning av denne juvelen av en opera, basert på eventyret om Hans og Grete. En førskole i særklasse – dertil et genuint folkelig fenomen, som kan forklare at en ikke ukjent popstjerne tok kunstnernavnet sitt fra denne komponisten, som begynte som en av mange masochistiske skriveslaver for sadisten Wagner. Verket ble uroppført av Richard Strauss, og det er like lett å høre hva Humperdinck har med seg fra Wagner som hva Strauss og Mahler har tatt med seg videre fra denne mellomstasjonen. De to Elisabeth’ene, Grümmer og Schwarzkopf, forhekser som overbevisende barn i hovedrollene. Den ennå unge Karajan har forstått partituret som ingen annen før eller siden. Og lydbildet anno 1953 er, om enn i mono, perfekt tilrettelagt til minste detalj av Schwarzkopfs ektemann, den legendariske plateprodusenten Walter Legge.

Favoritt nummer 2

Gabriel Fauré: Requiem. King’s College Choir, med flere, dir: Ledger. EMI.

I likhet med Humperdinck er Faurés Requiem konfekt, men med den rette bitterheten i sjokoladesmaken – i det hele tatt en utsøkt smak, som aldri blir oversukret. Dette aspektet kommer ekstra godt frem når det fremføres med guttekor, og det av King’s-College-kaliber og med guttesopransolo fra dette utrolige korets egne rekker. Det malplasserte operapreget som fullmodne kvinnelige sangere ofte bringer til dette verket fordufter som røkelse, og den smekre arkitekturen i stemmeføringen åpenbares som ved et mirakel.

Favoritt nummer 3

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols. King’s College Choir, med flere, dir: Willcocks/Ledger. EMI.

Britten skrev sin himmelske fulltreffer «A Ceremony of Carols» på båten hjem fra Amerika, truet av torpedoer midt under siste verdenskrig, på vei hjem til sitt egentlige kall i sitt lokale miljø på østkysten av England. Her er guttestemmene helt essensielle og bestemmende for hele estetikken i store deler av et livsverk som på tankeplanet handler om hvordan den barnlige uskylden blir truet eller korrumpert av den voksne verdens kompleksitet. Men i øyeblikk som dette uttrykker musikken selv denne barnlige ur-opprinneligheten triumferende uforstyrret.