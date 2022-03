Vanskelig å forstå Jonas Gahr Støre

KOMMENTAR: Uten tillit blant vanlige folk ville det ha vært helt umulig for Hadia Tajik å fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet.

Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Søndag kveld meddelte Tajik i et brev til sentralstyret i Arbeiderpartiet, som Dagens Næringsliv har fått tilgang til, at hun trekker seg som partiets nestleder.

Det kommer bare få dager etter at hun trakk seg som arbeids- og inkluderingsminister, og bare dager etter at hun selv mente at hun kunne fortsette som nestleder i partiet.

Innrømmer feil og feilvurderinger

I brevet til sentralstyret skriver hun at hun erkjenner at hun har gjort både feil og feilvurderinger.

Tajik skriver også at hun erkjenner at hennes handlinger «påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse».

Det har vært en lang vei til denne erkjennelsen, og ikke nødvendigvis en som har satt verken Tajik eller partiledelsen i et godt lys.

Verken angrepene på Aftenposten for saken som ikke ennå var publisert, svarene hun ga om leiekontrakten for en leilighet hun ikke brukte eller betalte for og som lå til grunn for at hun ble tildelt pendlerleilighet, eller de siste sakene om at Tajik eide to leiligheter samtidig som hun hadde denne pendlerleiligheten, har økt tilliten til henne som politiker.

Tvert imot.

At Tajik mente at hennes unge alder i 2006 skulle være en formildende omstendighet, har heller ikke truffet velgerne.

Og som politiker er det helt essensielt at man har tillit hos velgerne.

Det er vanskelig å si noe om hvorfor Tajik valgte å komme med disse erkjennelsene og trekke seg også som nestleder, men det er mye som tyder på at hun selv har innsett at det ville vært vanskelig å bygge opp tillit nok akkurat nå.

Fram og tilbake om tillit

Hvorfor statsminister og partileder Jonas Gahr Støre gikk ut og mente at Tajik kunne fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet tidligere denne uken, er kanskje enda vanskeligere å forstå.

For når han på den ene siden sa at saken fra 2006 om leiekontrakten og pendlerboligen var så alvorlig at det var riktig av Tajik å gå av som arbeidsminister, hvordan kunne han mene at det ikke var alvorlig for tilliten til partiet dersom den samme saken ikke var alvorlig nok for en nestleder?

Støres uttalelser kom også før partiet, som er de som skal velge sin nestleder, hadde fått diskutert saken skikkelig.

I stedet ble debatten tatt i all offentlighet, og et parti som de siste årene har stritt med indre uenigheter og splittelse i andre saker, fikk en ny indre maktkamp å hanskes med.

For et parti som faller på meningsmålingene, og som har både krigen i Ukraina og strømkrisen å hanskes med, ville det vært svært uklokt av Tajik å insistere på å fortsette som nestleder. En ny intern splittelse er det siste Arbeiderpartiet trenger akkurat nå.

Burde tatt beslutningen før

I helgen ble det klart at Tajik heller ikke kommer til å bli parlamentarisk leder når hun returnerer til Stortinget. Det betyr at hun kan kjøpe seg litt tid dersom hun ønsker å prøve å gjenopprette tilliten og komme tilbake til toppen av politikken.

Derfor var dette en riktig beslutning av Tajik. Men en beslutning hun nok helst burde tatt mye tidligere.