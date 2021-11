Vanlige folks busstur

KOMMENTAR: Hvor mange folkevalgte skal stå og peke i Rødsliane før pengene dukker opp? Tirsdag satt 2 prosent av Suldals befolkning seg på bussen til Oslo. For is er tykkere enn vann. Men blod er tykkere enn is.

Arin Eirikssønn, leder i Ungdomsrådet i Suldal. Foran ham står blant andre stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson (R), Tina Bru (H), Olaug Bollestad (KrF) og Alexander Stokkebø (H).

Det er svart november. Is er tykkere enn vann. Og akkurat nå er denne banale kjemien i virksomhet et sted i ura over riksveg 13. Et sted i den svarte ura som henger over skoleveien. Der is akkurat nå blir tykkere enn vann. Og sprekken utvider seg i det utgamle fjellet langs riksveg 13. Og fjellet mumler et språk bare de forstår som også forstår at blod er tykkere enn is.

Det er svart november og ved Tysingvatn står det en buss. Suldalsbussen, står det på den. Inne i bussen sitter det drøyt 50 suldøler. Ganske mange er ganske voksne folk. Men her er også unger. Unger fra Erfjord. Unger som skjønner det språket fjellet snakker, der det mumler og knaker i den steile skrenten over riksveg 13. Skoleveien. Der skolebussen går. Mandag til fredag.

28. oktober raste store steinblokker ned på riksveg 13 like ved Lovraeidet på den rasutsatte strekningen mellom Sand og Erfjord.

Bussen, som starta turen i Erfjord, skulle akkurat nå ha svingt inn i den første tunnelen opp i Brattlandsdalen. Etter stopp på Sand og Osen og Nes. Men Brattlandsdalen er stengt denne svarte morgenen i november. Et vogntog står bom fast på Lono. Et vogntog fra Suldal Transport. Det er av sine egne en skal ha det. Derfor står bussen i stedet ved Tysingvatn, mens aksjonsledelsen kjører som besatt i privatbilene sine for å plukke opp aksjonister fra hele kommunen.

Suldal. Suldal. Rogalands største kommune. I areal. Bor du oppe i Brattlandsdalen og setter deg i bilen for å besøke en sambygding på Marvik, er du fortsatt i Suldal når du har kjørt så lenge at du får lyst til å stoppe og kjøpe en kaffi. Men bare snaut 4000 innbyggere. Det er også Suldal.

Det betyr at om lag to prosent av kommunens innbyggere sitter i Suldalsbussen akkurat nå. De er på vei til Oslo. Noen av dem har aldri vært der før.

Ola Elvestuen (V), Tina Bru (H) og Olau Bollestad (KrF) var blant politikerne som lyttet til de fremmøtte suldølene.

Den verste veien

Jon-Ivar Nygård heter en mann. Han er samferdselsminister i den nye regjeringen vår og representerer Arbeiderpartiet. For et par dager siden lot han seg intervjue av avisa Suldalsposten. Da sa han at han gjerne vil komme til Suldal en tur. Han vil med sine egne statsrådsøyne beskue de beryktede Rødsliane.

Hvis du kommer nordfra, fra kommunesenteret på Sand, slik for eksempel ungdomsskoleelevene fra Erfjord gjør hver eneste hverdag, og har passert Vela og Ersdalen, er Rødsliane noe stort og bratt som plutselig åpenbarer seg på venstre hånd. På høyre er avgrunnen mot Lovrafjorden. I midten er veien, som har nøyaktig samme bredde og standard som den dagen den åpna for trafikk i 1965.

Dette er den verste veien i Rogaland. Omtrent en gang hver 14. dag detter det ned så store steiner på denne veien at Statens Vegvesen oppretter en sak og registrerer det i sin database. Mellom Erfjord og Sand er det registrert 241 steinras de siste 11 årene.

Kunsten å peke

Det er denne veien statsråd Nygård vil se. Jeg kan allerede se det for meg. Der vil han stå, øverst i Rødsliane. Ved hans side? Kanskje ordfører Gerd Helen Bø. Kanskje en forelder fra Erfjord. En eller annen fra Næringsforeninga? Og så vil det bli tatt et bilde. Slik det har blitt tatt bilde på nøyaktig samme sted av hans forgjenger, Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti. Kanskje også av hans forgjenger igjen. Ja, helt sikkert. Det virker som om hver eneste stortingspolitiker fra Rogaland de siste årene har stått og pekt oppover og nedover i lia og forsøkt å se intelligente ut.

Problemet er selvsagt at det så langt ikke har oppstått en eneste tunnel ved hjelp av fotografi. Verken i Rødsliane eller noen andre steder.

Tunneler på rasutsatte veier bygges ved hjelp av tungt maskineri, sprengstoff, diesel og en god del hardt kroppsarbeid. Og penger. Mye penger. Penger som finnes. Penger som ligger et sted i Statens enorme pengebinge. Penger som er bevilget. I prinsippet. Ni prosent av den elektriske kraften i Norge kommer fra Suldal. Men politisk kraft er det verre stilt med.



Folk fra Suldal demonstrerte foran Stortinget tirsdag kveld.

Oppunder fjell

Men likevel kikker folket, det helt vanlige folket i Suldal, opp i den svarte fjellsida hver dag. Fjellet mumler. Is er tykkere enn vann. Tunnelen er fortsatt bare et tomt løfte. Og blod er tykkere enn is.

For eksempel det blodet som bruser i de vanligvis utstudert sindige suldølene som nå har forlatt Tysingvatn. De er i Ølen. De er i Åkra. De er på Seljestad. De er i Røldal. De er på Haukeli. Av og til bryter de ut i sang. Den går på melodien til folketonen «Håvard Hedde». Hvor bodde han? Oppunder fjell. Der bodde Håvard. Og der bor Levi, og han Brede. Der bor Mia og Tomine og Malin. Tiril og Norah og Storm bor der. Oppunder fjell. Nå er de i Seljord. På vei til Oslo.

Nå er de i Drammen. Allerede ved Kongsberg hadde suldølen lagt godt merke til den utmerkede veistandarden i kongsbergstraktene. Og den påfallende mangelen på svarte, steile bergsider. Mangelen på mosegrodd og gretten, mumlende ur.

Foran løvene

Opp den lange, slake og overhodet ikke rasfarlige lia fra Lier. Gjennom tunnelen der, og så Asker og Bærum, blærum, langs de omfattende veiarbeidene for bredere E18. Og så er plutselig Stortinget der, badet i lav sol. Det Suldal vi forlot for sju timer siden var svart og isende vått. Helt på grensa til sludd. Og is, som vi nå vet, er tykkere enn vann.

Nå skal de si i fra. Til stortingspolitikerne fra Rogaland. Som alle har stått og gestikulert impotent i Rødsliane en eller annen gang. Nå skal de komme ut og møte suldølen. Foran bygningen der pengene bor.

Men blod er tykkere enn is. Og det trengs, for på Løvebakken, hvor sola nå har sunket bak Slottet, er det kaldt. På Eidsvolls plass tar suldølen på seg gule vester. De henter fram plakatene. Og den sangen de sang på bussen. De ser mot døra bak løvene.

Og så venter de.