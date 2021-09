Rogalandsbenken: Nedtur for klimapartiene

Sp ser ut til å få inn både Geir Pollestad og Lisa Marie Klungland fra Rogaland.

KOMMENTAR: Rogalandsbenken er i ferd med å bli malt rødgrønn. Selv om Ap mister et mandat, erobrer Sp og SV hvert sitt faste mandat og Rødt tar utjevningsmandatet.

Lars Helle sjefredaktør

Det betyr at Mímir Kristjansson (Rødt), Lise Maria Klungland (Sp), Tove Elise Madland (Ap) og Ingrid Fiskaa (SV) blir nye fjes på Stortinget fra Rogaland. Fiskaa har riktignok møtt som vararepresentant for Hallgeir Langeland for en tid tilbake. Når Hadia Tajik blir utnevnt til statsråd i Jonas Gahr Støres nye regjering, vil også Tom Kalsås fra Ålgård ta plass som første vararepresentant for Ap.

Det er ikke utenkelig at også Geir Pollestad (Sp), Torstein Tvedt Solberg (Ap) eller Ingrid Fiskaa også kan få roller som statsråder eller statssekretærer. Det vil eventuelt åpne for enda flere vararepresentanter.

Høyre gjør det mye sterkere i Rogaland enn ellers i landet og kommer tilbake med de samme traverne som i den siste perioden. Forskjellen er at Aleksander Stokkebø nå får fast plass, mens han de siste fire årene har vært vara for Bent Høie. Tina Bru, Sveinung Stensland og Margret Hagerup har erfaring som faste representanter.

Olaug Bollestad ble gjenvalgt for KrF og Hadia Tajik går på sin andre periode fra Rogaland og sin fjerde totalt for Ap. Geir Pollestad har etter hvert lang erfaring, både som vararepresentant for Magnhild Meltveit Kleppa og som fast møtende siden 2013.

Fremskrittspartiet hadde noen gode målinger på tampen, men mister ett mandat (fra tre til to), sammenlignet med valget i 2017. Som førstekandidat Roy Steffensen påpekte i Aftenbladets valgstudio ligger de over seks prosent foran Sp, men de får ikke flere mandater. Og de er under sju prosent bak Høyre, som får dobbelt så mange representanter fra Rogaland.

De såkalte klimapartiene MDG og Venstre er taperne i Rogaland. Verken Iselin Nybø eller Ulrikke Torgersen var i nærheten av et fast mandat og dessuten sjanseløse på utjevningsmandatet. Venstre så ut til å sette inn en solid sluttspurt, men den virket tydeligvis bare i annerledesbyen Oslo. Der vant de hele tre mandater. Oslo ble også det beste valgdistriktet for MDG. Både Lan Marie Berg og veteranen Rasmus Hansson ble valgt inn på direktemandat.