Støre på stram line

KOMMENTAR: Stortingsvalget 2021 var demokratiet på sitt vakreste. Men det hindrer ikke at det kan bli temmelig stygt etterpå.

Disse tre skal bli enige om en politisk plattform for de neste fire årene. Det blir ikke enkelt, men kommentator Harald Birkevold tror de kommer i mål. Til slutt.

Den mest rørende scenen som utspilte seg under Arbeiderpartiets valgvake på Youngstorget i Oslo var ikke den elleville jubelen, klemmingen og tårene som ble utløst da den første prognosen ble offentliggjort klokka 21 mandag kveld.

Nei, den mest rørende scenen var da partileder Jonas Gahr Støre holdt sin seierstale snaue tre timer seinere. Da var det klart at hans drømmeregjering med Ap, Senterpartiet og SV har flertall i Stortinget. Valget ble et sviende nederlag for borgerlig side.

Klappet for Erna

I talen henvendte Støre seg til statsminister Erna Solberg fra Høyre.

«Bunnsolid.» «Meget dyktig.» «En god statsminister.» Disse ordene brukte Støre om sin politiske hovedmotstander. Og så brøt salen ut i taktfast applaus, på grensen til trampeklapp.

Det er fort gjort å glemme hvor sjeldent noe slikt er, i en verden der mesteparten av befolkningen enten lever i land uten noe demokrati i det hele tatt (som Kina), eller i land hvor det politiske klimaet er så giftig at en gest som den Støre viste, ville vært helt utenkelig i dag (som i USA).

Nesten alle «tapte»

Til tross for at omtrent alle partiene har ulike grunner til å være misfornøyd med valget, prøver alle å smile tappert. Det kan være egnet til å skape forvirring.

For dette er fasit i dag:

Ap gikk nok en gang ned, men er største parti. Over en fjerdedel av velgerne i Norge stemte på Ap, men resultater på over 30 prosent virker veldig lite realistisk framover.

Senterpartiet gjorde et ganske bra valg, men får selvfølgelig ikke statsministeren og blir heller ikke kvitt SV, som de helst ville slippe å sitte i regjering med.

Venstre klarte så vidt sperregrensa, men mistet regjeringsmakt. Høyre havnet så vidt over 20 prosent og er ute av regjering. Fremskrittspartiet gikk kraftig tilbake. KrF havnet under sperregrensa og ender med tre på Tinget og ute av regjering. MDG klarte heller ikke grensa, og har igjen floppet, til tross for at valgkampen de siste månedene i stor grad handlet om klima.

SV fikk et skuffende resultat og ender som lillesøster i en trepartiregjering. Og Rødt, som brøt en historisk grense og ender opp med hele åtte plasser på Stortinget, kan likevel få svært begrenset innflytelse på regjeringens politikk.

I grunnen er det bare Irene Ojala, enslig svale fra protestlista Pasientfokus i Alta, som med 11 prosent av stemmene i Finnmark og direkte mandat til Stortinget, kan innkassere en blank seier.

Kjøttvekta til Sp

Tirsdag formiddag kunngjorde Jonas Gahr Støre at han har hatt sin første prat med partilederne Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV). Dette er starten på noe som vil bli både krevende og sannsynligvis langvarige forhandlinger.

Senterpartiet vil etter alt å dømme måtte legge bort sin motvilje mot å gå i regjering med SV. Men partiet kan slå i bordet med en stortingsgruppe på 28 personer og et valgresultat på 13,6 prosent. SV har til sammenlikning 13 representanter og 7,5 prosent.

Det er åpenbart at Sp vil bruke dette styrkeforholdet til å sette SV under press. Sp vil hevde at det er naturlig at de får mer gjennomslag enn SV når innholdet i en eventuell regjeringsplattform skal vedtas.

SV på sin side vil forsøke å kapitalisere på at det ikke er mulig å oppnå en stabil flertallsregjering uten dem.

Gahr Støre vil få bruk for alle sine diplomatiske evner, og de er betydelige, for å lose forhandlingene i havn.

Enige om noe

Men de sannsynlige regjeringskameratene er ikke uenige om alt.

De er enige om innstramminger i arbeidslovgivningen slik at det blir færre midlertidige og flere faste stillinger.

De er enige om å øke formuesskatten og øke skatten på de høyeste inntektene og kutte subsidiene til de dyreste elbilene.

De er enige om å oppløse fylker som ble slått sammen i 2020, dersom fylkene selv ønsker det. Og de ønsker en (i alle fall delvis) reversering av nærpolitireformen, som har ført til mindre synlig politi i mange distriktskommuner.

Lista kunne lett vært gjort lengre. Men lista over potensielle snublesteiner er enda lengre.

Uenige om mye

Oljepolitikken: Ap og Sp vil «videreutvikle» næringen. SV krever stans i oljeleting. Her vil det kreves stor presisjon i formuleringene i regjeringsplattformen for å finne noe som er spiselig for alle.

Eiendomsskatt: Ap og Sp vil la skatten være som i dag, mens SV vil at kommunene skal kunne kreve inn (mye) mer.

Strømprisene: Både SV og Sp er imot de nye utenlandskablene og Acer-avtalen, mens Ap er for. Ap vil heller eventuelt justere elavgiften for å gi folk lavere strømregning. Prisen på strøm er skyhøy. Snart blir det kaldere. Når «vanlige folk» får regningene sine i vinter, kan dette fort bli en av de store politiske snakkisene i 2021/22.

Klima: SV vil kutte 70 prosent av utslippene innen 2030, målt mot nivået i 1990. De to andre vil kutte 55 prosent. Havvind er alle tre for, men må det også bygges flere landbaserte vindparker for å klare målene for det grønne skiftet?

Asyl- og innvandringspolitikk: SV vil gjøre det lettere å få opphold i Norge. Sp vil stramme inn. Ap vil ha det som i dag.

Abort: SV og Ap går inn for en radikal utvidelse av retten til selvbestemt abort, uten abortnemnder, til henholdsvis uke 22 og 18. Mens Sp vil beholde dagens 12 uker, men se på «nemndenes arbeidsform, rolle og navn».

Jeg blir ikke forbauset hvis forhandlingene mellom de tre partiene drar ut i tid. Og SV skal også sende et eventuelt resultat ut på uravstemning blant medlemmene. Men jeg er temmelig sikker på at de blir enige til slutt. For velgerne har gitt et meget tydelig signal om at de ønsker et skifte, og da ligger det en forpliktelse på de tre partiene til å levere politiske løsninger.