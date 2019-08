Sats på havvind nå

I 2006 ble den rødgrønne regjeringen enig med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om at det skulle lages en nasjonal strategi for havvind. Så, i 2009, satte Olje- og energidepartementet ned en gruppe ledet av NVE, som skulle avgrense hvilke havområder som burde konsekvensutredes. Den rapporten kom i 2010.

Med andre ord, arbeidet for å bygge opp en havvind-næring i Norge var i startfasen. Terje Riis-Johansen (Sp) var olje- og energiminister, og mente havvind kunne bli et betydelig industrieventyr for Norge.

Men i mars 2011 gikk Riis-Johansen av, partifellen Ola Borten Moe tok over ministerposten, og satsingen på havvind ble skrinlagt.

«Det er ikke noen vits for meg å bruke mange skattemilliarder til å bygge en vindfarm til havs bare for at den skal ligge til havs», sa Borten Moe i et intervju med Aftenbladet.

Liggende i skuffen

Rapporten fra NVE ble liggende i skuffen under oljeoppturen, men den ble også liggende der under oljekrisen, da alle lette etter nye muligheter. Og den ligger der ennå.

Kostnadene for vindlkraft til havs er fortsatt relativt høye, men de har falt med mer enn en tredjedel siden 2012, ifølge tall fra Norsk Industri.

I juli skrev Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund og Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, i et innlegg i Dagens Næringsliv at «norsk energipolitikk innenfor ny fornybar energi har altfor lenge vært preget av en «vente og se»- holdning. Det vil si at vi har overlatt lederskap og utvikling av teknologi til andre land.»

Havvind er ikke noe nytt. Norske selskaper som Equinor og Aker Solutions har jobbet med dette i en årrekke, og investerer i og leverer til havvind-prosjekter i en rekke andre land.

Men mens norske myndigheter venter og ser, er det andre land som posisjonerer seg for å være med på utviklingen.

Som Astrid Skarheim Onsum i Aker Solutions sa i en av de mange debattene om havvind på Arendalsuka: «I Danmark bygger de nå ut 12,4 GW offshore vind. De tar en posisjon. Hvor er Norges posisjon?

Haster

Solberg og Lier-Hansen mener det haster med å avklare rammebetingelser som områder for utbygging, konsesjonsvilkår, skattemessige vilkår, regulatorisk rammeverk og incentivordninger som sikrer industriell satsing her i landet.

Freiberg svarte i et innlegg i samme avis at «vindkraft til havs ikke er et alternativ for den norske kraftforsyning de nærmeste årene. På sikt kan likevel vindkraft bli lønnsomt også i norske havområder. Derfor foreslår regjeringen nå å åpne områder.»

Regjeringen har sendt et forslag på høring om å åpne opp havområdene Sandskallen-Sørøya Nord utenfor Hammerfest og Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland. I tillegg har de bedt om innspill til en mulig åpning av området Sørlige Nordsjø II.

Det er positivt, men langt fra nok. Når industrien selv sier at for at Norge skal ta en ledende rolle i havvind, må vi ha et stort hjemmemarked, bør ministeren lytte.

Et nytt bein

Havvind vil kanskje ikke bli den nye oljen når det kommer til lønnsomhet, men det kan bli en ny mulighet til å skape nye arbeidsplasser. Oljen er en ikke-fornybar ressurs, som vil ta slutt, enten vi vil det eller ikke, og vi trenger flere bein å stå på.

«Det har ikke vært samfunnsøkonomisk å bygge noe som helst i dette landet,» sa ONS-general Leif Johan Sevland under en debatt i regi av Næringsforeningen i Stavanger.

Det havvind-næringen trenger er gode rammevilkår, på lik linje som olje- og gassnæringen. Vindutbygginger på land bidrar ikke til sysselsetting og utviklingen av en industri i Norge. Der er teknologien importert fra utlandet.

Heller vind enn bom

Det leverandørindustrien klarte i olje- og gassbransjen, kan de også klare i havvind-næringen. Teknologien har de allerede, gjennom kompetansen de har opparbeidet seg i oljenæringen.

Regjeringen hadde en mulighet under oljekrisen til å hente fram de gamle havvind-planene, men det gjorde de ikke. Nå må de gripe muligheten, før det er for sent.

La oss derfor heller ta den politiske debatten om havvind enn debatten om bompenger. Det er tross alt noe som kan skape verdier og arbeidsplasser for hele samfunnet.