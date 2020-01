Evo Morales på krigsstien

GJESTEKOMMENTAR: Bolivias avsatte president Evo Morales, som befinner seg i eksil i Argentina, foreslår å etablere paramilitære styrker som skal slåss for

bolivianernes rettigheter. Regjeringen og de militære kritiserer i

sterke ordelag forslaget.

Arne Halvorsen Journalist og forfatter, Rio de Janeiro, Brasil

Titusener av bolivianere var samlet i det arkeologiske området av Tiwanaku, for å hylle landets første president med urfolksbakgrunn. Foto: Arne Halvorsen

Søndag ble Evo Morales (60) intervjuet på radiostasjonen Kawsachun

Coca Tropico. Han tok til orde for å etablere paramilitære styrker i

de største byene i Bolivia, som kan ta opp kampen med landets

militære:

– Vi var for selvsikre under valget i oktober 2019, og hadde ingen

plan B. Hvis jeg eller andre i sosialistpartiet Mas vender tilbake til

Bolivia, må vi danne paramilitære styrker etter mønster av Venezuela.

Vi må ta opp kampen mot de militære som skyter på folket. Vi må

forsvare folket, avsluttet Morales i intervjuet.

Landets fungerende president Jeanine Anez, tidligere senator og

politisk motstander til Morales, var klar: - Dette viser at fred,

forsoning og demokrati aldri har vært i hans tanker.

Indianeren Evo

Dette er historien om Bolivias første president med urfolksbakgrunn,

ayamarafolket, som ble innsatt i januar 2006. Jeg var selv til stede

under innsettelsen i den administrative hovedstaten La Paz, men også

dagen før da han ble tatt i ed som urfolkenes leder i de

før-colombianske ruinene av Tiahuanaco, 71 km fra La Paz. Jeg hadde

også gleden av å møte Morales tre ganger i La Paz.

Han hadde alle muligheter til å gå inn i landets historie som dets

største og mest populære leder. Presidenten som fikk sving på

økonomien, og som årlig kunne vise til vekst i BNP på mellom 2-4

prosent, som fikk ned den ekstreme fattigdommen, konfiskerte ubrukt

jord fra de rike landeierne, som han igjen delte ut til de fattige jordløse.

Fattigdomsraten falt til under 35 prosent (60 prosent i 2006), og den

ekstreme rundt 15 prosent (38 prosent i 2006). Han nasjonaliserte

olje, gass og mineralindustrien, og inngikk nye langsiktige

gassavtaler med Brasil, Argentina og Paraguay. Fra å være et av

landene i Latin-Amerika med størst sosial ulikhet, ligger

Bolivia nå midt på treet.



Politisk dobbelt-juks

Nedturen startet i februar 2016, da det ble avholdt en folkeavstemning

som skulle si ja eller nei til en fjerde periode for president Evo

Morales. Nei-siden vant, men president Morales gikk til Høyesterett

som han kontrollerte, og fikk annullert resultatet. Dette skapte stor

misnøye, og Morales ble anklaget for å være både antidemokratisk, korrupt

og autoritær.

Han stilte til valg i oktober 2019, seierssikker og fornøyd. Da 84

prosent av stemmene var opptalt, lå Morales og utfordreren, tidligere

president Carlos Mesa, side om side. Så stoppet plutselig

opptellingen, og det gikk nesten et døgn før den begynte igjen.

Morales gjorde et byks og vant med mer enn 10 prosentpoeng, ifølge

valgstyret som utropte Evo Morales som vinner. Det var ikke mulig

uten valgfusk, konstaterte Organisasjonen av amerikanske stater (OAS).

Drap og eksil

Dermed begynte tumultene i gatene, med demonstrasjoner, voldelige

kamper, og tilbake lå minst 36 døde. De militære, som alltid var på

Morales side, gjorde det klart at de ikke støttet presidenten og

forlangte hans avgang. Dermed dro Morales i eksil til Mexico, deretter

en snartur til Cuba hvor hans to barn bor, og i desember fikk han

politisk asyl i Argentina av den nyvalgte presidenten Alberto

Fernandez som er sentrum-venstre-peronist og venn av Morales.

Evo Morales kaller avsettelsen et kupp. Han får støtte fra

regjeringene i Nicaragua, Venezuela, Cuba og Argentina. På den andre

siden ber regjeringene i Brasil, Chile, Colombia og Peru om en fredelig

overgang til nyvalget den 3. mai.

Diplomatiske forviklinger

Mens Evo Morales dro til Mexico, søkte hans mest betrodde

partimedlemmer tilflukt i Mexicos ambassade, og i residensen til

Mexicos ambassadør i La Paz. Så en kveld i slutten av desember, fikk

ambassadøren besøk av tre diplomater fra Mexico og Spania, samt

maskert spansk sikkerhetspoliti. Bolivias fungerende president

anklaget både Mexico og Spania for å forberede en operasjon for å

frigi ni Mas-politikere og ta dem med til Mexico. Presidenten raste

og utviste tre diplomater fra Mexico, og tilsvarende fra Spania. Spania

svarte og utviste Bolivias ambassadør.

Statlige bedrifter fallitt

Regjeringen har begynt å gå 28 statsbedrifter Morales etablerte

nærmere i sømmene. Det viser seg at 57 prosent av dem går med

kjempeunderskudd, og flere skal være etablert for å skjule korrupsjon. Et

statlig selskap som har ansvaret for å utvikle produkter utviklet av

petroleum, har brukt 369.005,8 prosent mer enn det mottok mellom

januar og oktober i fjor. Regjeringen Morales har investert 80

milliarder kroner i nye veier, men en uavhengig revisjon viser at 75

prosent av veiene er i dårlig eller elendig stand, mens bare 25

prosent bedømmes som brukbare.

Tør Evo Morales reise tilbake til Bolivia? Neppe. Han er ettersøkt og

vil med sikkerhet bli arrestert. I tillegg vet han at det vil medføre

lidelse, og at mer blod vil flyte i gatene.

