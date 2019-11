10. april 2015 formulerte den anonyme tvitreren @kaffekjele det som siden er blitt hetende «ballongdyr-tweeten», og som for alltid vil henge i glass og ramme i de sosiale medienes Hall of Fame:

«[Løper naken gjennom biblioteket med et ballongdyr på hodet] – Det at dere snakker om meg nå betyr vel at jeg har truffet en nerve.»

Onsdag morgen sprintet Kjell Ingolf Ropstad splitter naken gjennom Nasjonalbiblioteket med et digert grønt ballongdyr på hodet. Noen hadde sagt at dyr har samme verdi som ham selv, det kristelige mennesket, og slik kan vi simpelthen ikke ha det her i landet.

Hvem som hadde sagt det? Noen. Noen i Europa. Eller kanskje i USA? Eller i en eller annen kronikk. Det er likegyldig. Hvordan kan Miljøpartiet De Grønne hevde at ballongdyr har samme verdi som nakne ledere i selveste Kristelig Folkeparti?

Dessuten, om han fikk lov å være litt filosofisk: Mange i USA er mer glade i ballongdyrene sine enn de er i kristne stråmenn. Hvorfor tar ikke Miljøpartiet De Grønne ansvar for hva mange i USA mener, hæ? Hæ!!??

Det hadde blitt så stille

Og straks var det rundt ham en himmelens hærskare av kommentatorer, lederskribenter, analytikere og partiledere, som alle snakket om Kjell Ingolf Ropstad. Han hadde truffet en nerve.

Det hadde vært stille lenge. Ja, helt siden han nedkjempet Knut Arild Hareide og nesten fikk den endringen av abortloven som Erna Solberg hadde fristet med, da hun tok ham opp på Statsministerens kontor og viste ham all verdens land og herlighet. Det skjedde liksom ingenting på regjeringskvartalets mest bortgjemte kontor, etter at han flyttet inn dit. Det er grenser for hvor lenge det er spennende å lage halsbånd av binders. Det var på tide å blåse opp ballongdyret.

Many people, som Ropstads retoriske forbilde pleier å si, many people mente at tiden var inne for å advare mot miljøbevegelsen, før den får reell makt og kanskje prøver å gjøre noe annet med klimaet enn å snakke om det.

Andre, og de er også mange, mener at Ropstad brukte for mye varmluft. Det er ikke slik at den respekten du viser dyrene, tar du fra menneskene. Respekt er ikke en begrenset ressurs. Som kjærligheten vokser den ved deling.

Og Une Bastholm har vel ikke gått inn for å fengsle alle som får mer enn ett barn, har hun vel? Og er det egentlig bevist at MDG vil bygge om Radiumhospitalet til smådyrklinikk? Forvirringen var massiv.

Krigeren forsto det

Men én mann forstår hva Ropstad vil. Én mann ser hvordan KrFs leder spiller firedimensjonal sjakk med velgerne. Avisen Dagens redaktør, Vebjørn Selbekk, var «smått imponert», som han sa til NRK torsdag morgen. Han så konturene av en mye mer «offensiv, tydelig og konfronterende» KrF-leder, og det var et syn som behaget ham.

Selbekk er generalmajor i Fremad Kristi hærmenn-falanksen av kristenfolket. For en uke siden la han ut på Facebook et bilde av seg selv foran en israelsk stridsvogn. Selbekk puseklappet kanonløpet på en måte som ville ha inspirert Sigmund Freud til minst en kronikk. Under bildet skrev Selbekk: «I dag hadde jeg gleden av å inspisere noe av det ypperste innen israelsk fredsbevarende teknologi, den høyteknologiske stridsvognstypen Merkava.»

Det er slik Selbekk vil fremme menneskeverdet i politikken: Gjennom inspeksjon av fredsbevarende kanoner og ville påstander om at andre partier vil gjeninnføre ættestupet og redusere mennesket til noe midt mellom hamster og undulat.

Hensikten er nemlig kampen. Det er gjennom konfrontasjon man erobrer terreng. Noe har han da lært av å inspisere israelske okkupasjonstropper.

Selbekk tror at Ropstads strategi er å innføre svenske tilstander, det er derfor han er så imponert. KrFs svenske søsterparti, Kristdemokraterna, har nemlig suksess på meningsmålingene etter at deres leder, Ebba Busch Thor, åpnet døren for Sverigedemokraterna og stengte den for immigranter som gjerne vil gjenforenes med familien.

Selbekk er redaktør for en avis som først og fremst henvender seg til de frikirkelige forsamlingene hvor Sylvi Listhaug lenge har veivet med korset og lokket til seg engstelige og nasjonalkristne velgere som tror at Ikea vil ta julen fra oss, og at veganisme er en spesielt farlig form for islamisme.

Bevisst utspill

Vårt Land er avisen for det store flertall av norske kristne, som mener at Fremskrittspartiets syn på mennesker i nød er mer problematisk enn MDGs syn på mink i bur.

De to avisene er uenige om mye, men de er enige om at Ropstad ikke lager ballongdyr på måfå. I Vårt Land skriver politisk redaktør Berit Aalborg, som kjenner partiet fra innsiden, at Ropstad har oppdaget at KrF lekker både velgere og sentrale medlemmer til MDG. Mange av dem har notert seg hvor taus han var da nettopp Une Bastholm foreslo i Stortinget at den dødssyke norske gutten i al-Hol-leiren bør hentes hjem. «Noen av dem mener KrF [har] lagt seg flate for Frp, og dermed latt egne taburetter gå foran kampen for menneskeverdet», skriver hun.

Noen har vel også merket seg nestleder Olaug Bollestads nokså frosne uttalelse om at det var verdt å ofre de mange tusen som er rammet av innstramningene i reglene for arbeidsavklaringspenger, når belønningen var regjeringsdeltakelse.

Men blir bare ballongdyret stort nok, er det ingen som merker hvor nakne de er, de som løper rundt med det.