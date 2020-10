Bom fallera

KOMMENTAR: Feilmarginene kan ikke bortforklare at bompengepartiet har mistet grepet om velgerne i Stavanger. Flykter FNB-velgerne til Høyre og Frp?

All verdens feilmarginer kan ikke tilsløre at Frode Myrhol og co. i FNB har mistet grepet om velgerne nå, skriver vår kommentator. Foto: Jan Inge Haga

Harald Birkevold Kommentator

Hadde denne målingen vært et kommunevalg, ville det igjen vært et solid borgerlig flertall i Stavanger. Høyre hadde gjort et brakvalg. Arbeiderpartiet ville ha mistet to plasser i kommunestyret, Rødt ville ha mistet én, og ikke minst: Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ville fått nøyaktig null plasser.

All verdens feilmarginer kan ikke tilsløre at Frode Myrhol og co. i FNB har mistet grepet om velgerne nå.

Bommene står der

Noe av forklaringen er naturligvis at FNB er et typisk valgårsparti som mobiliserer ved lokalvalg. Partiet har ikke samme appell i et tilstundende stortingsvalg. Men en annen del av forklaringen bør bekymre FNB-ledelsen sterkt: Partiet har valgt side og blitt del av et rødgrønt flertall i Stavanger. Og bompengene er der fortsatt. Hva har de egentlig oppnådd?

Målingen kan også være en indikasjon på at erfaringene fra byer med lengre bomhistorikk enn Stavanger, som Trondheim, har relevans også på Nord-Jæren. Folk venner seg til bommene, gleder seg over bedre veier og innser at det finnes andre saker enn bompenger å være opptatt av.

Ikke krise for Ap

Tilbakegangen for Ap, sett i forhold til kommunevalget i fjor, er ikke dramatisk. 23,6 prosent i denne målingen er bare 1,8 prosent lavere enn i fjor, og dekkes av feilmarginen i en måling med 600 deltakere. En viss «regjeringsslitasje» er kanskje påregnelig, og kombinert med den dramatiske tilbakegangen for Ap på landsplan ville det vært merkelig om ikke også Kari Nessa Nordtun og hennes lag hadde fått føling med stemningen blant velgerne.

Senterpartiet styrker seg noe i Stavanger, heller ikke det er et sjokk. Partiet har varaordføreren, står sterkt i de nye kommunedelene i Ryfylke og seiler på en nasjonal medgangsbølge. 5,7 prosent for Sp i Stavanger er ganske bra.

Høyre-bølge?

Den store framgangen på denne målingen har Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre styrker seg fra 23,2 til 33,6 prosent, og Frp går fram fra 8,9 til 12,4 prosent.

Høyre har seilt i medvind etter koronaen, med Erna og Bent som spydspisser i det nasjonale nyhetsbildet dag etter dag, uke etter uke og måned etter måned. Dessuten tror jeg at Høyres beherskede opptreden i kommunestyret etter valgnederlaget i fjor har appellert til mange.

Men, jeg tror også at mange FNB-velgere har flyttet tilbake til borgerlig side etter at FNB valgte rødgrønt i fjor, og etter at det ble klart at partiet ikke maktet å gjøre stort med bompengene.

33,6 prosent er langt bedre enn Høyres rundt 25 prosent som gjennomsnitt av nasjonale målinger i år, og en stor fjær i hatten for Høyres gruppe i kommunestyret.

Usikkert om de små

De borgerlige støttepartiene Venstre og KrF gjør det begge svakere på denne målingen enn ved valget i fjor, men her er tallmaterialet såpass spinkelt at det er risikabelt å trekke for bastante konklusjoner. Det samme gjelder i grunnen for Rødt, SV og MDG.

Jeg drister meg likevel til å anta at Rødts Mímir Kristjánsson i alle fall er passe fornøyd med at partiets hans holder stand på nivå med det gode valget i 2019.

Hvor mye vekt skal legges på en lokal meningsmåling et snaut år før et stortingsvalg? Det kommer selvsagt an på hvem du spør. Høyre og Frp vil selvsagt juble over disse tallene, mens taperne vil påpeke at meningsmålinger slett ikke er det samme som valg.

Å bære staur

Ordfører Kari Nessa Nordtun vil påpeke det siste, men hun og gruppeleder Dag Mossige i Ap er selvsagt også klar over at de kompromissene de måtte inngå for å samle et rødgrønt flertall, også innebærer et potensial for å skuffe velgere. Å lede en koalisjon med seks partier er jo en krevende øvelse, som å bære staur som spriker i alle retninger.

De som mener at null kroner i bompenger er viktigere enn alt annet, er nødt til å bli skuffet. Det samme gjelder dem som mener at klimasaken trumfer alt.

