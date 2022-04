Borgerlig flertall og Støres beste venn

GJESTEKOMMENTAR: For første gang siden november 2018 viser meningsmålingene flertall for de borgerlige partiene. Dersom det holder frem til stortingsvalget i 2025 blir det en ny borgerlig regjering. Eller?

Internt i Høyre omtales Sylvi Listhaug som Jonas Gahr Støres beste venn, underforstått at hun er det nærmeste en kommer en borgerlig garantist for at Støre får en periode til som statsminister, skriver Trond Birkedal.

I god tid før valget i 2013 var det tett kontakt og god stemning mellom partiene på borgerlig side.

Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og – tro det eller ei – Knut Arild Hareide, hadde fortrolige og gode samtaler for å avklare politiske spørsmål, men mest for å skape gode relasjoner.

I dag er relasjonene på borgerlig side betraktelig svakere.

Hva vil Listhaug?

Frps leder Sylvi Listhaug beskrev partiets mange år i regjering som å være i fengsel. I stedet for å sette søkelys på alt partiet fikk til, har hovedbudskapet vært hvor trist og kjipt det var å styre landet. Det er grunn til å ta på alvor at Listhaug ikke synes å ha trivdes i regjering og at hun beskrev en lettelse da Frp gikk ut.

Blant de aller fleste sentrale Frp-ere, og ganske mange Høyre-folk, beskrives perioden 2013-2017, da de to partiene satt i en mindretallsregjering, som den beste tiden de har opplevd.

Som kyr på vårslipp var det begeistring og engasjement i begge partier for regjeringsprosjektet, Jensen og Solberg styrte landet, og de hadde dyktige statsråder som ble populære.

For Frp mørknet himmelen da Venstre kom inn i regjering i januar 2018. Avviklingen av pelsdyrnæringen, som var Venstres viktigste seier. Og ifølge Trine Skei Grande, deres «ekstra test» for å se hva Frp godtok, skapte dårlig stemning internt i Frp.

Etter hvert kom KrF inn i regjering og slitasjen internt i Frp skjøt fart for alvor. Som vi alle husker, ble den berømte dråpen at regjeringen gikk inn for å ta imot en IS-kvinne med sine barn i januar 2020. Da gikk Frp ut av regjering for å dyrke Frp-politikk.

Denne dyrkingen endte i et resultat på 11,4 prosent ved valget i 2021. Siden da har partiet vært stabilt på dette nivået. Når man ser hvor dårlig regjeringen, og spesielt Sp gjør det, var det nok en forventning internt om at Frp skulle ha tjent noe på Sps fall.

Når mange lokalpolitikere nå ser at deres posisjoner og verv blir truet om partiet gjør nok et dårlig valg, vil presset på Listhaug for «å gjøre noe» øke.

Det er lite sannsynlig at verken hun eller partiet tenker at tettere samarbeid med de andre borgerlige partiene er veien å gå for å øke oppslutningen på kort sikt.

Høyres to problemer og ett dilemma

Høyre og Erna Solberg har fortsatt en fjern drøm om å samle alle de fire borgerlige partiene i samme regjering, men er nok realister og tenker at det beste må være at partiene i det minste snakker med hverandre og unngår den verste kranglingen.

I Høyre er frustrasjonen med Listhaug stor. Og det hjelper ikke at Listhaug, da hun skulle holde hilsningstale til Høyres landsmøte, tråkket i baret for andre år på rad.

Når partiledere holder hilsningstaler til andre vennligsinnede partiers landsmøter, er det en forventning om at den skal være hyggelig, litt morsom og kanskje med et lite stikk som gjøres med glimt i øyet.

Listhaugs tale i år beskrives av en sentral Høyre-politiker som dårlig, utidig og at den falt på steingrunn. Listhaug holder taler etter samme format uansett hvem som er mottaker og tilpasser ikke budskapet sitt. Mine kilder i Høyre sier at det var en trøst at den forrige landsmøtehilsenen til Listhaug var dårligere, den beskrives som skandaløs.

Internt i Høyre omtales Listhaug som Støres beste venn, underforstått at hun er det nærmeste en kommer en borgerlig garantist for at Støre får en periode til som statsminister. Listhaug er et problem for Høyre.

Et annet problem for Høyre er at KrF gjør det så dårlig på målingene. Ved valget sist sto KrF på kanten av stupet. Målingene som er kommet etterpå viser at de faktisk har tatt et skritt frem, de er i fritt fall.

Det er kanskje litt dramatisk å spå KrFs død på selve påskeaften, men jeg greier ikke å se hva som skal kunne løfte partiet de kommende valgene. Dersom KrF fortsetter på Stortinget etter neste valg, er det heller ikke sikkert de holder seg på den borgerlige siden.

Høyres dilemma heter Venstre. Partiet står trygt plassert på borgerlig side og gjør det stabilt bra på meningsmålingene. Samtidig er det viktig for partiet at det ikke identifiseres for tett med Listhaugs Frp. Det kan virke som at det er like uaktuelt for Venstre å regjere med Frp, som det er for Frp å sitte i regjering med Venstre.

Håpløst uansett?

Ap ville ha med SV i regjering, men Sp vant frem med sin modell hvor Ap og Sp styrer sammen – på SVs nåde. Det har ikke vært en oppskrift på suksess og viser vel at man skal være forsiktig med hva man ønsker seg.

Regjeringen har fått en marerittstart med elendige målinger og to statsråder som allerede har måttet gå av. Selv om styrkeforholdet på Stortinget er det samme gjennom hele perioden, påvirkes dynamikken i forhandlingene av hvordan partiene gjør det på målinger.

Elendige målinger for Sp kan føre til at de må få større innrømmelser på bekostning av for eksempel Ap. På den andre siden står et SV i medvind og vil kapitalisere på sin popularitet for å få sine gjennomslag.

For de borgerlige holder det ikke å få flertall ved neste stortingsvalg. Hvem som skal styre sammen, hvis nåde de skal styre på og hvordan politikere som ikke har et fortrolig og nært forhold skal kunne navigere et nytt flertall, er alle helt åpne spørsmål.

Sånn det ser ut nå, er den eneste redningen for en borgerlig regjering at Listhaug endrer kurs eller at Frp får ny leder. Ingen av disse alternativene er sannsynlige, og vi kan ende opp med en handlingslammet mindretallsregjering i nok en periode.