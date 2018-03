Bussveien er bypakkens problembarn

Det tok faktisk hele 21 minutter fra møtets start før ordet "fokus" ble benyttet for første gang, da styringsgruppa for Bypakke Nord-Jæren møttes i et knøttlite rom på Randaberg i går formiddag. Og selv om temaet for møtet var alvorlig - en potensiell milliardsprekk i den gigantiske bypakken for samferdsel, med en kostnadsramme som truer med å ese ut fra 32 til over 36 milliarder kroner, vakte det en viss munterhet i møtet at presentasjonen som ble holdt av regionveisjef Tone Oppedal hadde tittelen "ferjekontrakter".

Ferje er vel det eneste transportmiddelet som ikke er eller har vært en del av bypakken.

Staten stiller ikke opp

Veidirektør Terje Moe Gustavsen, som leder styringsgruppa, gjorde opptil flere ting tindrende klart under møtet.

For det første at det neppe er noe mer penger å hente hos Staten.

For det andre at det er Rogaland fylkeskommune, og bare den, som har ansvaret for bussveien.

For det tredje at det er rom for innsparinger i prosjektene, slik at kostnadene kan reduseres.

De fire ordførerne på Nord-Jæren var i bunn og grunn samstemte i sin analyse av problemet de har fått i fanget. Nyheten om en potensiell kjempesprekk i et så politisk brennbart prosjekt som bypakken, der velgerne skal tolerere bompenger i en helt annen størrelsesorden enn vi noen gang før har sett, er som kryptonitt i opptakten til den lange valgkampen.

Nei til økte bomsatser

Derfor understreket både ordfører Stanley Wirak (Ap) fra Sandnes og hans kollega Christine Sagen Helgø (H) fra Stavanger at det overhodet ikke kommer på tale å så mye som vurdere økninger av bomsatsene eller bompengeperioden for å dekke inn eventuelle overskridelser. Dette er også en melding til alle dem som allerede har konkludert i kommentarfeltene her og der med at det er akkurat det som kommer til å skje.

Bypakke-sprekken: Ordførerne understreket at bompengene ikke må øke

Misnøyen med bomringen er sterk og voksende, og truer med å bli et reelt problem for partiene som utgjorde flertallet bak bypakken. Kravet om å "stoppe galskapen", som mange debattanter sier og skriver, vil øke i styrke dersom det viser seg at målsettingen om å holde budsjettet ikke blir nådd.

Denne risikoen er selvsagt politikerne i styringsgruppa svært oppmerksom på.

Tre sentrale begreper

Moe Gustavsen sammenfattet innleggene og innspillene på møtet i noen enkle punkter.

Styringsgruppen holder fast ved budsjettet på 32 milliarder kroner.

Det skal bygges 50 kilometer bussvei, som planlagt.

Riksveiprosjektene skal gjennomføres.

Rogaland fylkeskommune har eneansvaret for bussveien.

Det skal jobbes kontinuerlig med å redusere kostnadene.

Budsjettsprekk kan tvinge frem bussvei light

Hvor er det mest å hente for å få kostnadene ned? Jo, det er på bussveien. Tre elementer er sterkt kostnadsdrivende, og det er tre begreper alle med interesse for denne saken bør lære seg.

Bredde, framkommelighet og konvertering.

Bredde er lett å skjønne. Det er rett og slett bredden på bussveien. Kan den gjøres smalere, er det store penger å spare.

Framkommelighet betyr prinsippet om at bussene på bussveien ikke skal behøve å vente på annen trafikk. Dette er også dyrt, fordi det krever omfattende arbeid med kryss og overganger. Hvis det er mulig å fire litt på dette prinsippet, vil kostnadene gå dramatisk ned.

Konvertering er den føringen som ble lagt politisk, som sier at bussveitraséen skal kunne omdannes til en bybanetrasé hvis det i framtiden blir besluttet å bygge bybane. Dette medfører mye ekstra arbeid på traseen, ikke minst fordi det må graves dypere for skinnegående transport enn hvis det bare skulle bygges bussvei.

Fylkets store ansvar

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) har en stor jobb foran seg. Selv om hun selvsagt visste det fra før, er det ikke til å komme forbi at når styringsgruppa finner det nødvendig å understreke at det er fylkeskommunens ansvar å bygge bussveien, er det et signal om en viss utålmodighet fra hennes kolleger i gruppa.

Og en viss lettelse, må vi anta, hos ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, som slipper å sitte med denne glovarme poteten i hendene i måneder og år framover.

Bussveien er, inntil videre, bypakkens problembarn.