Bom fallera

KOMMENTAR: Arbeiderpartiet i Stavanger holder utrolig nok stand, men bompengepartiets forestående død gjør likevel veien lang for dagens allianse. Høyresida har et stort forsprang.

Valgnatten 2019. FNB og partileder Frode Myrhol (til venstre) valgte de rød-grønne. Nå tyder alt på at bompengepartiet forsvinner fra kommunestyret.

Harald Birkevold Kommentator

Skal vi kalle det «Kari-effekten»? For noe er det med Arbeiderpartiet i Stavanger. Mens Ap faller som en stein på nasjonalt nivå etter å ha kjempet i motbakke fra første dag i regjering, viser Aftenbladets måling at Ap nesten ikke faller i oljebyen.

En nedgang på 1,9 prosentpoeng siden lokalvalget i 2019 er såpass lite at det nesten ikke teller. Hva kan grunnen være til at Ap holder stand i Stavanger, men ikke i for eksempel Bergen? En nærliggende forklaring er at ordfører Kari Nessa Nordtun er personlig populær. Hun kom godt ifra korona-perioden, hvor hun, i likhet med statsminister Erna Solberg, ble oppfattet som tydelig, empatisk og effektiv.

Bompenger er ut

Men hva hjelper det å ha en personlig populær ordfører, når en av veggene i det politiske samarbeidet forsvinner? Bompengepartiet FNB, som ble tredje største parti i Stavanger etter protestvalget i 2019, forsvinner helt fra kommunestyret dersom denne meningsmålingen likner valgresultatet om et år.

Til tross for at Frode Myrhol fra Folkets Parti, som FNB nå heter, er en synlig, hardtarbeidende og svært godt gasjert politiker, kjemper han en tilsynelatende håpløs kamp. I skuren av dårlige nyheter som velgerne nå må forholde seg til, er bompenger rett og slett ikke viktig nok lenger. FNB er garantert historie som politisk maktfaktor etter valget i 2023. Men vil Myrhol få nok personstemmer til å komme inn likevel?

Rødt fjerde størst

Valgnatten for tre år siden kunne Myrhol, som var i den ettertraktede vippeposisjonen, velge side. Han valgte Ap og de rød-grønne, og dermed var Høyre – for første gang på et kvart århundre – ute av ordførerkontoret.

Koalisjonen med så ulike partier som Ap, FNB, MDG, Rødt, Sp og SV har ikke sprukket. Det var det mange som spådde, men spådommen er gjort til skamme.

Likevel viser denne meningsmålingen at det rød-grønne flertallet er borte. Velgerne som stemte på FNB i Stavanger i 2019 har gått tilbake til særlig Fremskrittspartiet. Kanskje har noen protestvelgere også flyttet seg til Rødt, som fortsetter å styrke seg på strømkrise og dyrtid og er det fjerde største partiet på målingen.

Stavanger er blått

SV gjør det også bra, slik partiene til venstre for Ap også gjør på de nasjonale målingene.

MDG fortsetter å slite. Kanskje burde partiet ha brutt med koalisjonen for å få markert seg tydeligere? Men da hadde partiet også mistet gjennomslag i praktisk politikk, som en forsterket støtteordning for varmepumper.

Tallene er ganske klare: Målingen viser at Stavanger er en ganske blå by nå. Høyre gjør det sterkt, med en framgang på fem mandater i kommunestyret og en oppslutning på 30 prosent. Høyre er kommunens klart største parti.

Når Frp samtidig opplever sterk framgang, gjør det at sannsynligheten for et maktskifte i Stavanger-politikken neste år er høy.

To tydelige blokker

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal har prøvd noe nytt, og laget en samarbeidsavtale med Frp, KrF og Venstre i god tid før valget – blant annet med et løfte om å fjerne eiendomsskatten i Stavanger. Dette gjør det enklere for velgerne, som denne gang har to klare styringsalternativer å velge mellom.

Dessuten er Høyres nye holdning til eiendomsskatt (som partiet i Stavanger tidligere har vært tilhenger av) en stor kjepp i hjulet for dem som måtte drømme om en ny periode med et bredt og stabiliserende (og kjedelig) budsjettsamarbeid mellom Høyre og Ap, slik det var i store deler av Leif Johan Sevlands periode som ordfører. Ap vil ikke være med på å kutte eiendomsskatten, det kan vi slå fast allerede nå.

Sissel og Kari

Knutsen Hegdal er mindre personlig populær enn sin hovedutfordrer Kari Nessa Nordtun, noe som selvfølgelig har noe å gjøre med den synligheten man har som ordfører. Nessa Nordtuns gode håndtering av koronapandemien spiller helt sikkert også inn. Dessuten har hun helt bevisst brukt mye energi på å vise seg fram som en engasjert og smørblid ordfører for det private næringslivet. Det er alt annet enn en tilfeldighet at hun avbryter mammapermisjonen for å skinne på ONS.

Senterpartiet, som i dag har tre seter i kommunestyret, har likevel fått varaordføreren. Det vil neppe kunne gjentas, for Sp faller også i Stavanger. Senterpartiets lite heldige hånd med regjeringsansvar smitter over, og Sp-folk i Rogaland er stadig oftere på kollisjonskurs med sin egen regjering.

Giftige Jonas

KrF holder stand, men en oppslutning rundt fire prosent og tre plasser i kommunestyret er ikke all verden. Likevel kan KrF få oppmerksomhet, for det kan faktisk tenkes at de tre representantene kan havne på vippen. Lite tyder på at KrF vil skifte side. Retningsvalget partiet tok i 2018 og de tre årene i frivillig opposisjon i Stavanger-politikken gjør det lite trolig at de rød-grønne vil klare å lokke dem over.

Akkurat nå tyder mye på at Stavangers neste ordfører heter Sissel Knutsen Hegdal. Aps beste sjanse ligger i å fronte den populære ordføreren sin maksimalt og forsøke å vinne stemmer på det. Både stemmer fra folk som enda ikke har bestemt seg, og stemmer fra tvilere i andre partier. Og så er det nok en fordel å holde statsminister og partileder Støre langt unna lokalvalget. Akkurat nå er han det motsatte av en vitaminpille for lokallagene sine.

