Nok er nok, sesong 2

KOMMENTAR: Hvor fornøyd blir INP-velgerne når kommune­styret i Klepp ikke får lagt ned EU?

Jan Inge Selvik er fylkesleder i INP Rogaland. De gjør det ganske godt på meningsmålinger tre måneder før lokalvalget.

Leif Tore Lindø Journalist

Kopier lenke

Kopier lenke

Kommentar

En viss andel av oss velgere har det samme forholdet til partier som ungene mine har til middag. Uansett hva som står på menyen: De vil ha noe annet.

Målinger viser at Industri- og næringspartiet (INP) kan hoppe rett fra ferskvaredisken og inn i styre og stell i mange kommuner i Rogaland, og i fylket. 2–3–4 prosent av oss vurderer å ta ein kjangs på noe nytt.

Mange hadde samme tanke i 2019 og stemte på FNB, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. I dag angrer så å si alle av dem på det. FNB (nå Folkets Parti) er nesten helt utradert fra målingene.

Årets «noe annet»-parti heter INP, og de vil ... – ja, hva vil egentlig INP?

Norge forlater bandet

INP er et blodferskt parti som nettopp har tatt steget fra å være Owe Ingemann Waltherzøes personlige blogg til å stille lister en rekke steder. Noen barnesykdommer må man regne med. At de ikke har et detaljert partiprogram for lokale saker, er ingen overraskelse. Jeg har lest partiprogrammet, og INPs lokalpolitikk er ikke lett å bli klok på.

Noe vet vi. De vil ha bort alt som kan minne om vindkraft, både til lands og til vanns og i luften med. De er uhyre skeptisk til Acer (EUs byrå for samarbeid mellom nasjonale energireguleringsmyndigheter) og alt som lukter av EU, EØS og Parisavtalen, våre navlestrenger til viktige samarbeidspartnere i handel, sikkerhet, energi og miljø. INP vil at Norge skal droppe resten av bandet og satse alt på en solokarriere.

Greit nok det, men sånne ting er vanskelig å få gjort noe med i teknisk utvalg i Sandnes kommune, i helse og oppvekst i Stavanger eller i hovudutval for samfunn og kultur i Klepp. Der handler det om dispensasjoner for garasjer, stønad til korps, oppussing av gymsaler og vanlige, trauste lokalsaker.

FNB 2?

FNB (nå Folkets Parti) er ikke urimelig å sammenligne med. For fire år siden stemte mange på dem for å bli kvitt bompengene. Nok er nok, høygaffeltog, rushtidsraseri og alt det der.

Det viste seg å bli grassat vanskelig å gjøre noe med bompengene i utvalg for miljø og tekniske saker i Sandnes, i helse og oppvekst i Stavanger eller i hovudutval for samfunn og kultur i Klepp.

Noen fikk hakeslepp da FNB i Stavanger – deres best fungerende lokallag – havnet i posisjon sammen med vegetarianere, kommunister, bønder og Ap-folk. Hæ? Skulle ikke FNB være et handlekraftig og sintere alternativ til Frp? Ka skjedde med bommane, HÆ?

Folkets Parti har vært med på mange gode ting i flere kommuner, men bommene står, og velgerne forsvinner. INP kan ende i nøyaktig samme situasjon. De kan bli FNB 2.

Godt folkaved

INP har, i likhet med FNB i 2019, saker som er fluepapir for protestvelgere. Alt som gjør strømregningen dyrere: Vind, utenlandskabler, diktater fra EU som svir i privatøkonomien og ikke minst dyre klimatiltak. INP høster fruktene av ulmebrannfortellingen om at klimatiltak i Norge er dyre og symbolske, og helt uten reell betydning for verdens klima. At mange klimaskeptikere og -realister kommer til å stemme på INP? Oh, yeah!

INP appellerer til gamle hits som «sunn fornuft» og «godt folkaved». Hør på folket, få på plass flere folkeavstemninger. Noen vil kalle det værhanepolitikk, andre plasserer det i kolonnen for «ekta demokrati».

Noen av oss kjenner umiddelbart på rykninger i ryggraden. Hvis folket ble spurt om vi skulle kutte alle utenlandskabler og rive i stykker EØS-avtalen da strømregningene var på sitt mest elleville, hva hadde skjedd da?

Så var det dette med lokalvalg. Hva vil INP gjøre lokalt?

Hurra for oljå!

INPs partiprogram i for eksempel Rogaland er – med respekt å melde – noe ChatGPT kunne skrevet med litt veiledning. Formuleringene er stort sett av typen «sørge for et godt og rettferdig velferdssamfunn for alle, uansett hvor du bor eller hvem du er», eller «næringslivet må styrkes».

Jahaja.

Så får du noen konkrete hint. Oljå? Utvikles, ikke avvikles. Parkering til alle ansatte. Innføre hurtigspor yrkesfag. Bedre tilrettelegging for bil til og fra jobb. Nei til bompenger. Nei til eiendomsskatt. Tennene er en del av kroppen. Ja til fritidskort, og mer støtte til organisasjoner og idrettslag. Mer offentlig kontroll over kraften. Rydde plast.

Det etterlatte inntrykket er, for å spisse språket litt: Hurra for oljå og industrien, klimaskepsis og sosialpolitikk cirka i sentrum.

Men hva mener de om bygging av nytt teater og museum? SFO og skolemat? Kjøp av kommunale boliger? Gratis buss? Industri på Sviland? Ny kirke på Klepp? Prisen på kulturskolen? Bru til Vassøy? Cruisebåtene? Alt dette mikkmakket som utgjør lokalpolitikken?

Vel, programmet forteller lite om disse tingene. Kanskje blir det opp til hver enkelt representant å manøvrere i disse sakene. INP har heller aldri laget et kommunebudsjett som viser prioriteringene. Hva vil de bruke pengene på, og ikke minst: Hvor vil de kutte? Mnja, det er sannelig ikke så lett å si. Foreløpig er de for gode ting og imot dumme ting, så får vi regne på det en annen gang.

Urealistiske forventninger?

INP er – foreløpig – et protestparti. De tiltrekker seg folk som er misfornøyd med «de andre», kanskje særlig dem som savner flanells­skjorte-Ap og rabagast-Frp, partiene for folk flest og sunt folka­ved.

Så spørs det hvor happy disse velgerne blir når INP-folkene sitter i hovudutval for samfunn og kultur eller teknisk utvalg og stanger med reguleringsplaner og støtte til korps, når forventningene er billigere strøm, bånn gass i oljå, få eller ingen klimatiltak og kutting av utenlandskabler.

Alle partier har vært nye en gang, og alle nye fortjener en skikkelig sjanse. Klart det kan gå godt, men det kan også bli en hel masse ingenting, for Parisavtalen og EU dukker neppe opp i oppvekstutvalget, og man får ikke gjort veldig mye med Acer i hovudutval for samfunn og kultur.