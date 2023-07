Hvorfor har vi to kjønn? Egentlig?

GJESTEKOMMENTAR: Svaret er at vi ikke har det. Naturen har mange kjønn. Det finnes skap­ninger som har flere tusen kjønn. Det viktige spørs­målet er hvorfor vi har kjønn i det hele tatt.

Kløyvsopp har opptil 23.000 for­skjellige parings­typer, altså det vi kaller kjønn.

Erik Tunstad Biolog og forskningsjournalist

Når det er sagt, så stemmer det at vi virveldyr holder oss med to biologiske kjønn. Det kan skyldes at det er det beste antallet å operere med.

Men la oss starte med begynnelsen:

Den enkleste forklaringen på kjønnenes eksistens er at de artene som ikke hadde kjønn, ikke eksisterer lenger. Rett og slett fordi de ble luket ut i naturens versjon av et litt ekstra brutalt reality-show: Det naturlige utvalg.

Svaret på hvorfor de ble luket ut, kan si noe om hvorfor vi utviklet kjønn i første omgang.

Fordelen med to kjønn

Det er nemlig ikke gitt at kjønn er en god idé. På papiret er det mye lurere å lage kopier av seg selv.

Så hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor rydder vi plass til en snyltende partner?

En mann og en kvinne går sammen, lager en unge som får halvparten av mors og fars gener. Hadde mor i stedet klonet seg selv, hadde hun sendt alle sine gener videre.

Og det er jo ikke som om hun ikke hadde fortjent det. Det er tross alt hun som går i ni måneder med et sultent foster i magen. Det er hun som føler smerten når ungen skal ut, og det er søren meg hun som skal amme den i flere år etterpå.

Så hvorfor insisterer hun på å dele? Jo, fordi det har store fordeler.

Disse får vi øye på når vi studerer de som forsøker seg uten kjønnet formering. Mange planter, en god del insekter og noen få reptiler (samt en masse andre organismer) kan finne på å la mor pumpe ut kopier av seg selv.

Og det fungerer helt fint, det. En stund.

Når tilværelsen endrer seg

Med tiden viser det seg imidlertid at kjønnet formering – det var visst ikke så dumt, allikevel: Jomfrufødsel er greit så lenge alt er som det er. Da kan man designe et avkom som er perfekt tilpasset.

Men er det én ting vi vet, så er det at verden aldri er slik den er særlig lenge av gangen. Alt forandrer seg, alltid. Og det skal vi være glade for, for ellers hadde vi fremdeles vært molekyler i en livløs dam.

Det er forandring som skaper liv, gjennom evolusjon.

Så verden forandrer seg. Det er varmt, det er kaldt, det er tørt, det er vått. Noen flytter på seg, det dukker opp nye konkurrenter. Alt dette må en art kunne håndtere dersom den skal overleve.

Fordelen med sex er at nye

gener kan maskere dine

gamle, dårlige.

Ulempen med kloning

Der er vi ved den første fordelen ved sex: Ungen er ikke en klon – den er en god blanding av to ikke nært beslektede mennesker. Foreldrene har ført sammen gener som kanskje ikke har vært i nærheten av hverandre på århundrer, og ungen er ulik alle andre.

Det er dette evolusjonen lever av: variasjon. Siden ingen er like, hva skjer hvis noe endrer seg? Jo, da finnes det kanskje noen i mylderet som klarer seg, likevel. Deres gener vil etter hvert spre seg, og etter noen generasjoner lever vi lykkelig videre som om ingenting har skjedd.

Hadde vi derimot vært kliss like, alle sammen, da kunne vi vært ille ute.

Og det er det vi ser i naturen. Dyr som forsøker seg på jomfrufødsel, klarer seg en stund, men før eller siden skjer det «noe» – og de begynner forfra.

Det handler blant annet om sykdom. Fordelen med sex er at nye gener kan maskere dine gamle, dårlige. Har du en arvelig, genetisk sykdom, kan du ha flaks og få et barn med din partners friske gener.

Noe annet er sykdom forårsaket av mikrober og parasitter. Den såkalte irske potetpesten er et godt eksempel. Millioner av mennesker døde på 1800-tallet av at alle poteter var kloner. Så da en sopp knekket koden, fant veien forbi immunsystemet, lå alle verdens poteter for dens føtter. De var jo like, alle sammen. Så alle døde, og mennesker sultet i hjel fordi de ikke hadde så mye annet å spise.

En strategi

Og slik kan vi fortsette, sex har sine fordeler. Men hvorfor må det være to kjønn?

Det må ikke det. Det er bare det at vi har det, det var noe vi landet på for millioner av år siden.

Men kjønn er en strategi, ikke en lov med strenge regler.

Vi finner flere titalls kjønn hos slimsoppene. Og kløyvsoppen, som lever på barken på trær over hele verden, i Norge også, sies å ha 23.000 forskjellige «paringstyper».

Men vi kan vel kanskje gå med på at mennesker, dyr og det aller meste annet som finnes i verden, har hatt mer hell med seg, rent evolusjonært, enn slimsoppen? Så kanskje to likevel er et greit tall?