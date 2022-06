Budsjettkamp uten vinner

KOMMENTAR: Det ble både ekstraomganger og straffespark før kampen om budsjettet for AS Norge var avgjort. Men hvem var det egentlig som vant?

Trygve Slagsvold Vedum i ny utgave. Nå som statsråd for å holde igjen på pengebruken.

Harald Birkevold

Bruken av oljepenger for å få statsbudsjettet til å gå i hop, må reduseres, sier regjeringen. Men regjeringen bruker fortsatt masse oljepenger. 352 milliarder kroner, faktisk.

De ville prisene på bensin og diesel bekymrer, og vi både følger med og føler med, sier regjeringen. Men de setter ikke inn tiltak for å få prisene ned.

Nei til oljeleting, ja til økt formueskatt og ja til sterk økning av bistandsbudsjettene, sa SV og gikk i forhandlinger med Ap og Sp. Fasit: Formueskatten økes ikke, det meste blir som før i oljå og bistandsbudsjettet øker egentlig bare litt.

Kulepunkt-Trygve

Langt på overtid ble det enighet mellom SV og regjeringen om revidert nasjonalbudsjett for Norge, men hvem kan egentlig erklære seg som vinner av kampen? Svaret er trolig ingen.

Mens Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug kan kose seg med den nesten utømmelige pengebingen man har til disposisjon som opposisjonspolitiker, har partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum måttet realitetsorientere seg, slik samtlige av hans forgjengere har blitt temmet av de mektige menneskelige kalkulatorene som jobber langs Finansdepartementets korridorer.

Borte er de friske løftene om billig diesel, og i stedet har vi å gjøre med en Vedum som snakker i ansvarlige kulepunkter om nødvendigheten av å stramme til.

SV i ingenmannsland

Jeg var blant dem som mente at SV ville ha fått mer politisk gjennomslag ved å gå inn i regjering med Ap og Senterpartiet, og det mener jeg fortsatt. Men det spørs om ikke omkostningene for partiet ville vært alvorligere enn den kortsiktige politiske gevinsten.

Ukraina-krigen har allerede blitt en hodepine for SV, fordi det ikke er spesielt politisk gunstig å være Nato-motstander akkurat nå. Som medlem i regjering ville partiet også fått direkte eierskap til de norske forsendelsene av våpen til Ukraina. Det spørs om partiet ville tålt det interne bråket dette ville skapt.

Men hva kan SV innkassere som blanke gevinster i forhandlingene med Ap og SV?

Noen små seiere

En viss økning i bistanden, javel. Og noen begrensninger på ny oljeleting ved iskanten i nord. Men ingen skatteskjerpelser. Ingen konkrete kutt i planlagte motorveier, men en mer uforpliktende formulering om å «se på» muligheten for å nedskalere noen av de mest gigantomane prosjektene.

SV fikk noe på bistand, men hadde da tapt muligheten til å få mer på skatt.

Den varslede innføringen av moms på elbiler blir justert, slik at det kun skal betales moms på biler som koster mer enn 500.000 kroner. Dette er SVs fortjeneste, eller skyld. Uansett har Vedum rett i at de som kan legge 1,5 milloner på bordet for å skaffe seg en elektrisk Porsche, også har råd til å betale moms.

Renta, renta, renta

Det er betryggende at regjeringspartiene nå vektlegger det som egentlig bør være åpenbart: Prisene på drivstoff og strøm og alskens andre varer vi trenger er høye, og det rammer særlig dem som har stram økonomi fra før. Men det er en annen pris som betyr mye mer. Nemlig renta.

En gjennomsnittlig husholdning i Norge har 4,5 millioner kroner i gjeld. Prisen vi betaler til banken for lånene våre, er den desidert viktigste prisen, mye viktigere enn om dieselen koster 14, 19 eller 26 kroner literen.

Det er derfor finansministeren Vedum snakker om nødvendigheten av å stramme inn på offentlig pengebruk, der partilederen Vedum for et år siden hadde milliarder å kaste inn i budsjettet.

Prisstigning, eller inflasjon, er nå et globalt fenomen. Og selv om prisene ikke stiger like mye i Norge som i mange andre land vi sammenlikner oss med, er det ikke tvil om at økonomien er sårbar.

Bensin til bålet

Det er rekordlav arbeidsledighet, noe som normalt vil føre til økte lønninger. Aktiviteten i næringslivet er med andre ord frenetisk. Hvis stadig flere statlige milliarder pøses inn dette brennheite markedet nå, er sjansen stor for at det tar fyr. Og da kommer Norges Bank til å sette opp renta enda mer enn de allerede har varslet, for å dempe flammene.

Seks av ti bedrifter i Norge melder om kapasitetsbegrensninger i mai, ifølge en undersøkelse i regi av Norges Bank. Det betyr at de ikke får tak i nok folk eller nok råvarer til å ta unna etterspørselen. Med andre ord: Økonomien er så heit at renta nesten er nødt til å stige raskere enn antatt.

Mer, mer

Enigheten om budsjettet vil gi regjeringen litt mer arbeidsro, men det vil ikke vare. For land og strand rundt, inkludert her i Rogaland, sitter kommuner og fylkeskommuner, samt pressgrupper av ymse slag, klare til å ta omkamper på sine favorittprosjekter, enten det er E39 sørover fra Ålgård, nye byggetrinn på SUS eller hva det nå måtte være.

Samferdsel og helse er blant de områdene der bare fantasien setter grenser for hvor dyrt det kan bli dersom alle pressgruppene skal få det de ønsker. Over 1000 milliarder kroner er tenkt brukt på nye samferdselsprosjekter i Nasjonal Transportplan. Det bør være åpenbart at noen voksne snart må gripe inn.

Kanskje er det tross alt styringspartiet Ap og statsminister Jonas Gahr Støre som er «vinneren». SV og Sp får mest oppmerksomhet, fordi det er der den politiske avstanden og spenningen er størst. Men som alltid er det detaljer det krangles mest om. Hovedlinja i dette budsjettet er lagt av Ap.