Ubehaget med terror-referansar til Noreg

GJESTEKOMMENTAR: Det finst ei rørsle som hyllar den norske terroristen og massemordaren Anders Behring Breivik. Er det noko me helst ikkje vil snakka om?

Blomar og lys utanfor LGBT-baren Tepláreň i Bratislava. Terroristen som drap to menneske der, var inspirert av Anders Behring Breivik.

Øyvind Strømmen Forfattar og journalist

I 2021 gav den tidlegare stortingspolitikaren Snorre Valen ut pamfletten «Utøyakortet». «Noen skjøt på vennene mine, bevæpnet ikke bare med skytevåpen, men med et tragikomisk manifest fullt av tanker som siden den gang bare har fått større, ikke mindre, plass i offentligheten rundt oss», skriv Valen, som i dag er redaktør i Trønderdebatt. Han heldt fram:

«Tanker som store deler av den norske offentligheten nekter, blånekter, strittande og ropende nekter å gjenkjenne andre steder, fordi det minner oss om noe vi helst ikke vil snakke om».

Valen sitt fokus ligg på høgreekstrem retorikk som siv inn i norsk debatt. Men i det siste har eg tenkt ein del på orda hans av ein annan grunn.

Akselerasjonismen

I oktober i fjor dukka det opp ein video kalla «Kvit terror» på meldingstenesta Telegram. Det er ei meldingsteneste med mange titals millionar brukarar, ikkje minst i det austlege Europa. I utgangspunktet har ho ikkje nokon politisk profil. Men ho har vore kjent for lite moderering av innhald, og har dermed enda opp med å verta nytta av både ekstreme islamistar, av konspirasjonsteoretikarar som har vorte kasta ut frå andre plattformer, og av høgreekstreme.

Telegram-kanalen «Terrorgram» brukar Waffen SS-skjoldet frå Nazi-Tyskland i logoen sin.

Blant dei siste har det vore eit nettverk av kanalar og brukarkontoar som har omtalt seg sjølv som «Terrorgram». Dei forfektar ein konkret, høgreekstrem ideologi, den såkalla akselerasjonismen. Den høgreekstreme akselerasjonismen bygger på ein grunntanke om at samfunnet går i retning av uunngåelege kollaps og i retning ein apokalyptisk rasekrig mellom kvite og ikkje-kvite. Akselerasjonistane meiner rasekrigen må påskundast ved hjelp av polarisering, og også ved hjelp av politisk vald. Dei dyrkar terrorisme.

Den 24 minutt lange «Kvit terror»-filmen er nettopp eit døme på dette. Der vert ei lang rekkje høgreekstreme ugjerningsmenn løfta fram som førebilete. Dei vert stort sett omtalt som «saints», helgenar. Blant dei er to nordmenn: Anders Behring Breivik og den unge mannen Philip Manshaus som i 2019 drap si eiga kinesiskfødde søster, før han gjekk til væpna åtak på ein moské i Bærum.

Filmen var langt frå fyrste gong eg såg Breivik omtalt som ein helt eller ein helgen. Innan akselerasjonismen – som PST dei siste åra har vurdert som det primære høgreekstreme terrortrugsmålet også i Noreg – er dette heilt alminneleg.

Til sist i «Kvit terror» kjem oppmodinga. Forteljarstemma – ei engelskspråkleg kvinnestemme – seier at lista over «helgenar» er veksande: «Og til morgondagens helgenar, som ser denne videoen i dag: Vit at når de lukkast, vil de bli feira med stor respekt, og at offeret dykkar ikkje vil vera fånyttes. Hyll helgenane, og vår storslåtte og blodige arv, kvit terror.»

Eit terroråtak i Bratislava

Den høgreekstreme akselerasjonismen er sjølvsagt eit marginalt miljø, langt utanfor folkeskikken. Men dei siste åra har den fødd ei rekkje terroråtak. Det starta på mange måtar med det blodige terroråtaket gjennomført av australske Brenton Tarrant i Christchurch på New Zealand i 2019, eit åtak på to moskéar som delvis vart livestreama på Facebook.

Tarrant drap 51 menneske. I eit manifest han spreidde via nettet uttrykte han støtte til Breivik. Ja, han hevda til og med å ha vore i direkte kontakt med den norske ugjerningsmannen, ein openbert tvilsam påstand. I «Kvit terror»-filmen vert Tarrant særleg framheva, og fem andre ugjerningsmenn vert lista opp som «disiplane» hans. Ein av dei er Manshaus.

Bilete av Juraj Krajčík frå Twitter-kontoen hans, som vart sletta etter terroråtaket hans.

Berre dagar før «Kvit terror»-videoen vart sloppen på Telegram, 12. oktober, fann eit terroråtak stad i Bratislava, hovud­staden i Slovakia. Ein ung mann gjekk til åtak på utestaden Tepláreň – ein samlingsstad for byens LGBT-miljø. Han drap to menneske. Så la han på flukt – samstundes som han la ut meldingar på både Twitter og på det smått berykta nettforumet 4Chan. Til sist tok han sitt eige liv.

At homo- og transfobi var ein viktig del av motivet, herskar det ingen tvil om. Det gjer at det ikkje er unaturleg også å diskutera terroråtak i lys av relativt utbreidd homofobi i det slovakiske samfunnet. Samstundes søkte også denne ugjerningsmannen – Juraj Krajčík – å spreia idéane sine gjennom eit manifest publisert på nettet. Der blir det meir enn openbert at han er påverka av akselerasjonismen. Han retter også ein konkret takk til «Terrorgram»-nettverket. Dei omfamna han snart attende. Krajčík hadde også posta på Twitter over tid. Der peikte han mellom anna på Breivik som ein helt.

Med andre ord: I oktober 2022 vart det gjennomført eit terroråtak i ein europeisk hovudstad, eit terroråtak med trådar attende til 22. juli 2011, eit terroråtak der gjerningsmannen konkret peikte på ein norsk terrorist som inspirasjonskjelde.

Og lat meg stilla deg eit spørsmål: Har du høyrd om det? Har dette vore gjenstand for noko særleg offentleg debatt i Noreg? Eller er det rett og slett for ubehageleg for oss?