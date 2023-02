Biden kveler tostats­løsningen

GJESTEKOMMENTAR: Joe Biden er den første amerikanske presidenten i moderne tid som ikke har noen plan for å løse Palestina-konflikten.

Israelere tar til gatene i protest mot regjeringens politikk.

Ahmad Budeiri Journalist, Øst-Jerusalem

USA støtter Israel militært og økonomisk. Samtidig opptrer Israel mer og mer undertrykkende overfor palestinerne.

– USA har forpliktet seg til å jobbe for en tostatsløsning på Palestina-konflikten, sier Joe Biden, men han har ingen plan for å nå målet.

Det er som å gi smertestillende piller til en døende, kreftsyk pasient og håpe at sykdommen går over av seg selv.

Mangler initiativ

I praksis jobber Biden-administrasjonen imot at palestinerne skal få anledning til å stille israelske ledere for en internasjonal domstol, samtidig som den retter løse anklager mot Israel for bosettingspolitikken i Øst-Jerusalem og på Vestbredden, men uten at det får noen konsekvenser. Joe Bidens regjering er ikke interessert i å ta noen etiske eller juridiske valg som kan styrke tostatsløsningen.

For over 30 år siden presset president George H.W. Bush israelerne til å engasjere seg sterkere i fredsprosessen. Det var Yitzhak Shamir fra høyrepartiet Likud som var statsminister i Israel den gang, fra samme parti som Benjamin Netanyahu representerer. Shamir ga etter for presset. Resultatet ble fredsforhandlingene i Madrid.

Tidligere har amerikanske regjeringer hatt planer for Midtøsten. Faktisk har hver eneste amerikanske regjering i moderne tid hatt en plan som tok sikte på å få på plass en fredelig løsning på Palestina-konflikten. Til og med Trump-administrasjonen hadde en plan, selv om den var urealistisk.

Er bekymret

Den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken opptrer som om han knapt har hørt om konflikten mellom israelerne og palestinerne. Han kritiserer den israelske regjeringens bosettingspolitikk, men tar ingen initiativer for å straffe dem når de river palestinske hus og hjem. Tvert imot ber han de palestinske selvstyremyndighetene gjenoppta sikkerhetssamarbeidet med israelerne.

Den israelske regjeringen har nylig godkjent at israelske bosettere kan bygge 10.000 nye boliger på Vestbredden, som har vært okkupert av Israel siden 1967.

– Vi er dypt bekymret som følge av Israels beslutning, sier Blinken. Han kritiserer Netanyahu-regjeringen for å ta ensidige valg.

Men den amerikanske utenriksministeren kommer ikke med noen signaler om at USA vil gjøre noe konkret for å stanse de israelske planene.

Skaper undertrykkelse

Palestinerne vil ha frihet, uavhengighet og at flyktninger skal ha rett til å returnere til hjemlandet. Det israelske svaret på disse kravene er mer og mer undertrykkelse, utøvd av den sterkeste hæren i Midtøsten. Nesten hver dag er det voldelige sammenstøt i Jerusalem og på Vestbredden. Bare i januar mistet 35 palestinere og seks israelere livet i disse sammenstøtene.

Både den jordanske kongen og den egyptiske presidenten advarer mot utviklingen, men blir ikke hørt i Washington. De frykter begge at volden skal eskalere og i verste fall sette fyr på hele regionen. Dette tok kong Abdullah II av Jordan opp med Joe Biden i februar, men han talte for døve ører.

Den israelske opposisjonslederen Yair Lapid, som selv har vært statsminister sier det slik: – Denne regjeringen leder oss rett i avgrunnen.

Han er ikke alene om å kritisere den mest religiøse og høyreorienterte regjeringen i Israels historie.

Møter protester

– Sikkerhets­minister Itamar Ben Gvir er i seg selv en trussel mot Israels sikkerhet. Hvert minutt han sitter som statsråd utgjør en risiko. Hvis vi skal prioritere Israels og israelernes sikkerhet, må Ben Gvir gå av, krever Merav Michaeli, lederen for Det israelske arbeiderpartiet.

Israelere tar daglig til gatene i protest mot Netanyahu-regimet. På det meste demonstrerer titusenvis. Heller ikke de blir hørt.

Samtidig understreker Joe Biden, som selv er en dreven utenrikspolitiker, at han støtter tostatsløsningen. Men han gjør ikke noe med det, annet enn å bevilge noen penger til de palestinske selvstyremyndighetene og uttrykke noe misnøye med israelernes bosettingspolitikk.

Og imens blir situasjonen på bakken litt verre for hver dag som går.