Trumps og Putins millioner

GJESTEKOMMENTAR: Trump og Putin har flere ting til felles enn å være autokrater. De vet også begge å sko seg økonomisk på politisk makt.

Presidentene Putin og Trump gjør sitt beste for å skjule hvor pengene deres kommer fra og hvilken privat formue de har, – og begge samrører private og offentlige midler. Foto: Susan Walsh, AP/NTB

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Det har alltid vært spekulasjoner rundt Donald Trumps forhold til Russlands president Vladimir Putin. En av teoriene om Trumps åpenlyse beundring for Putin er at den russiske lederen har utpressingsmateriale på ham. En annen at Trump bare rett og slett beundrer autokrater og menn som viser seg villige til å demonstrere rå makt. En tredje at Trump skylder penger til Russland, som igjen vil si at Putin har makt over ham.

I det siste har The New York Times og andre medier gravd i Trumps skattepapirer og funnet at han både skylder enorme beløp til ukjente fordringshavere, og at inntektene på flere av eiendommene hans har økt siden han ble president. Det er fortsatt uklart om noe av dette kan knyttes til Russland. Det som imidlertid er klart, er at både Trump og Putin vet å sko seg privat på sine politiske posisjoner.

Mystisk familie

Som personlighetstyper er det mye som skiller Trump og Putin. Ikke minst gjelder det hvor mye av privatlivet de blottlegger. I motsetning til den amerikanske presidenten, har Vladimir Putin valgt å holde familien sin unna rampelyset. Faktisk vet vi forbløffende lite om den. Derfor var det overraskende da Putin i august offentlig fortalte at datteren hans hadde fått den nye covid-19-vaksinen russerne kaller Sputnik. Riktignok fortalte han ikke hvilken datter det dreier seg om, og det vi vet om familien hans, er nokså fragmentarisk.

Putin har to døtre med sin tidligere kone, Ljudmila Sjkrebneva, som han ble skilt fra i 2013. Bilder av de to ble i sommer lekket av en oligark som har havnet i Putins unåde. De er nå begge voksne, og den ene er medisinsk forsker, den andre er danser. Ingen av dem skal være involvert i politikk. I tillegg skal Putin ha en ubekreftet datter.

Trumps familiebedrift

Dette i sterk kontrast til Donald Trump. Han har som kjent tatt med seg både en datter og svigersønnen inn i Det hvite hus og gitt dem jobber som høyst betrodde rådgivere. Også andre deler av familien er aktivt engasjert i politikken på vegne av Trump.

Dette har til dels med ulike tradisjoner å gjøre. I amerikansk politikk har førstedamen alltid en viktig rolle, og det er vanlig at barna stiller opp i offisielle sammenhenger. Men å gi dem formelle jobber i administrasjonen er høyst uvanlig.

I europeisk tradisjon er det langt mindre fokus på statslederes partnere og barn, men de pleier sjelden å være så bortgjemt som Putins familie.

Felles sans for luksus

Et område hvor de to statslederne derimot har mange fellestrekk, er at de begge lever en luksuriøs livsstil, – samtidig som de gjør sitt beste for å skjule hvor pengene kommer fra og hvilken privat formue de har. De har også begge et samrøre mellom private og offentlige midler.

Som kjent arvet Donald Trump for en stor del formuen sin fra faren sin, Fred Trump. Putin kom derimot fra mer fattigslige kår. Det var da han kom seg inn i politikken at pengene begynte å strømme inn. Ifølge en BBC-dokumentar har Putin gjennom hele karrieren sørget for å ta sin andel av statlige midler og putte dem i egen lomme. Han skal blant annet ha fått bygd et av verdens dyreste palasser ved Svartehavskysten med penger som skulle gått til helsevesenet.

Putin anslås å være en av verdens rikeste menn. Og det har han ikke blitt på den relativt moderate årslønnen som president, den er ikke særlig høyere enn ordførerlønnen norske storbyer. Han liker å vise seg med klokker og klær som koster opptil mer enn den offisielle årslønnen, i tillegg til å eie en flåte av dyre feriehus, fly og helikoptre. Et av flyene skal til og med ha et toalett i rent gull. Noe nok Trump ville visst å sette pris på.

fullscreen next Frontfasaden av palasset. Du får en del for bortimot en milliard kroner. 1 av 8 Ruleaks/Wikimedia Commons

Russisk modell

Politikken ble altså en vei til personlig rikdom for den russiske lederen. Trump markedsførte seg derimot som søkkrik før han gikk inn i politikken. De nye avsløringene av inntekts- og skatteforholdene hans viser imidlertid at han hadde massiv personlig gjeld da han ble president, og at han for det aller meste har snodd seg unna å betale skatt. Han har til gjengjeld økt inntjeningen på flere av eiendommene siden han ble president, ofte ved at firmaer eller fremmede stater har booket seg inn på hoteller og golfanlegg. Som ikke er så ulikt hvordan den russiske eliten opererer, med en stadig utveksling av penger, makt, bestikkelser og posisjoner.

Allikevel gjenstår det å vite hvor noen av pengene til Trump kommer fra. Sønnen Eric Trump uttalte for noen år siden at Trump-konsernet ikke satset på amerikanske banker fordi de fikk alle pengene de trengte fra Russland.

«Fake news»

For alt ståket rundt Trumps stadige skandaler er det kanskje dette som er det mest alvorlige – at amerikansk politikk begynner å ligne stadig mer på hvordan oligarkstyret i Russland opererer. Putin raner sitt eget folk og har full kontroll over informasjonsflyten, slik at han slipper unna med det. Trump har ennå en plagsom presse som går ham etter i sømmene.

Begge har dog samme svaret når de blir konfrontert med de økonomiske uhumskhetene – det er bare «fake news».