Permitteringsordningen bør ikke utvides

KOMMENTAR: Erfaring og forskning viser at utvidede permitteringsordninger gir høyere arbeidsledighet på sikt. Det er bare et forsøk på stemmesanking å hevde noe annet.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil utvide permitteringsordningen til 18 måneder, Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer om masseoppsigelser og Frp-leder Siv Jensen vil utvide ordningen til oktober. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hilde Øvrebekk Kommentator

Forrige uke var statsminister Erna Solberg (H) tydelig på at regjeringen enn så lenge ikke ville forlenge permitteringsordningen. Hun oppfordret heller permitterte til å se seg om etter nye jobber.

Søndag sa Solberg at regjeringen vurderte endringer likevel, og samme kveld kom nyheten om at permitteringsordningen utvides til 1. juli.

Det som skjedde var at Ap, Frp, Sp og SV varslet at de igjen ville gå sammen for å overkjøre regjeringen. Regjeringen kom dermed Stortinget i forkjøpet. De hadde egentlig ikke noe valg.

Utvidet

I august ble permitteringsperioden utvidet til 52 uker. Tall fra NTB viser at nesten halvparten av de 61.000 som er permitterte i dag, har vært permitterte siden mars og april. Disse nærmer seg derfor 52 uker, og bedriftene må enten ta dem tilbake i jobb eller si dem opp.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa søndag at Solberg «gir grønt lys til masseoppsigelser» dersom hun ikke hadde forlenget permitteringsperioden. Fremskrittspartiet ønsker at permitteringsordningen skal vare til 1. oktober. Senterpartiet vil utvide den til 18 måneder.

Men er det lurt å la staten ta regningen for alle de som nå går permitterte?

Tveegget sverd

Det å permittere kan være et tveegget sverd. For det finnes forskjellige type bedrifter. Det finnes bedrifter som alltid er i medvind, som for eksempel IT-selskaper. Det er bedrifter som akkurat nå er i motvind på grunn av denne krisen, for eksempel i kultursektoren.

Men så finnes det bedrifter som egentlig alltid er i motvind, og som i normale tider burde gått konkurs. Tallene fra 2020 viser at det var 10 prosent færre bedrifter som gikk konkurs enn året før. Så det er mye som tyder på at en del av disse nå får kunstig åndedrett fra staten, og at de som er permitterte bare lever på lånt tid.

Vært der før

I 2015, under oljekrisen var det også Ap som presset regjeringen til å utvide permitteringsordningen etter å gjentatte ganger ha sagt at det ble gjort «for lite, for sent».

NAV konkluderte i 2017 med at den utvidede permitteringstiden under både finanskrisen i 2009 og 2015 faktisk ga økt arbeidsledighet på sikt. Det samme har annen forsning konkludert med.

Steinar Holden, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, har ledet utvalg som har sett på nettopp dette. Han sa i mai i fjor til NRK at «uten lønnsplikt er det fristende for bedriften å forlenge permitteringsperioden. Hvis bedriftene tar tilbake arbeiderne må de betale lønn i oppsigelsestiden. Men hvis de forlenger permitteringsperioden har de ingen utgifter».

Etter en lang permitteringsperiode kan det være vanskeligere å få andre jobber. Og det kan også hende at man låser inne den arbeidskraften som de bedriftene som er i medvind trenger.

Falske håp

Det er selvfølgelig veldig sårt å miste jobben. Men det kan også være tungt å finne ut at den jobben du hadde ventet på ikke er der likevel. Og at du i mellomtiden egentlig kunne ha tatt videreutdanning eller sørget for å få en annen stabil jobb et annet sted.

Politiske beslutninger bør være forankret i både forskning og i tidligere erfaringer.

Det er lett for politikerne å komme med bastante uttalelser og gi folk håp, ofte falske. Men å påstå at å ikke utvide permitteringsordningen for lenge vil føre til «masseopsigelser», eller å si at det er bedre å utvide ordningen til lenge etter at pandemien forhåpentligvis er over, er bare et forsøk på stemmesanking.

Det er ingen tjent med.