Eldrebølgen er ingen tsunami

«Eg tenkjer på kommunen min, eg tenkjer på deg støtt, eg har tankar om kommunen min, der kor eg er født.»

Per Kristian Vareide, rådmann i Stavanger kommune, begynte framleggelsen av budsjettet og handlings-og økonomiplan med det humoristiske diktet om kommunen av Jon Hjørnevik.

Handlingsplanen er litt mindre poetisk, sier han. Det har han rett i.

Planen skal vise hva som kan skje fire år fram i tid. Tallene snakker for seg selv. Utgiftene øker mer enn inntektene. Og det kommer til å fortsette framover i tid, hvis vi ikke gjør noe med det nå, advarer Vareide.

Stavanger eldes

I årets budsjett er det ingen kutt, på noen områder. Men Vareide sammenligner kommunen med et tankskip som er på vei ut i stormen. Det er vanskelig å snu, og hvis vi ikke gjør noe, klarer vi ikke å unngå stormen.

Den kommende stormen er eldrebølgen. Den er i ferd med å skylle inn over oss. Dersom vi ikke snur skuta, vil det om bare et par års tid begynne å merkes kraftig.

Det er kanskje ingen kutt i år, og foreløpig går det rundt. Men det er ingen garanti for framtiden. I Stavanger øker antallet eldre kraftig, samtidig med at det ikke er nok unge til å ta vare på disse.

Ny teknologi

En av løsningene for å unngå store kutt er å spare på utgiftene. Det vil blant annet si at kommunen skal legge til rette for at de eldre skal kunne klare seg hjemme lenger. Det skal ny teknologi hjelpe til med.

Eksempler på velferdsteknologi kommunen allerede har tatt i bruk er digital trygghetsalarm, mobil trygghetsalarm, digitalt tilsyn via kamera og automatisk medisindispenser.

I tillegg er Stavanger med i et prosjekt der de skal, på oppdrag fra Helsedirektoratet, teste ut avstandsoppfølging. Dette innebærer at pasienter har kontakt med helsepersonell via PC eller nettbrett.

Det finnes også muligheter på andre områder, ifølge rådmannen. I perioden fra 2019 til 2022 legger han derfor opp til at Stavanger kommune skal investere 100 millioner kroner i velferdsteknologi.

Familier

Stavanger er ikke den eneste kommunen med en aldrende befolkning. Men det problemet Stavanger har, som ikke alle andre kommuner har, er at de ikke har klart å tiltrekke seg nok personer som kan ta seg av de eldre.

Det er rett og slett ikke nok barnefamilier i kommunen. Studentene kommer hit, men de flytter ut når de er ferdige. Det har i mange år vært en migrasjon fra Stavanger til nabokommunene.

Nå har endelig sykepleiere og andre helsearbeidere råd til å bo i Stavanger. Men slik har det ikke alltid vært.

Oppgangen i oljeindustrien, med stadig økte lønninger, førte til at boligene ble så dyre at sykepleiere og helsepersonell ikke hadde råd til å bo her. Det ble heller ikke lagt til rette for at de skulle kunne etablere seg her.

Ikke attraktiv

I 2011 holdt rådmannens bror, Knut Vareide, et foredrag for Greater Stavanger. Vareide jobber i forskningsinstituttet Telemarksforskning.

Tittelen på foredraget var «Stavangerregionen - God på næring – svak på attraktivitet?» Konklusjonen kan sies å være at Stavanger ikke var veldig attraktiv.

Det var heller ikke første gangen forskningsinstituttet hadde konkludert med det samme. I flere år før 2011 hadde Stavanger kommet langt ned på listen over hvor folk ønsket å bo, og i årene fram mot 2011 var attraktiviteten fallende.

Oljeboom

2011 var midt i oljeboomen, og stavangerpolitikerne var opptatt av å gjøre byen god å bo i for tilflyttende utlendinger.

Men i Telemarksforskning hadde de funnet ut at Stavanger nesten utelukkende var attraktiv for utlendinger. Regionen hadde netto innenlands utflytting til andre norske regioner til tross for den gode næringsutviklingen.

«Hvis den høye innvandringen skyldes arbeidsmarkedet – hva skjer dersom regionen ikke lenger har sterkere vekst enn gjennomsnittet?»

Da burde vel varsellampene ha begynt å lyse. Kanskje planleggingen for nedgangstidene skulle begynt da.

Ikke attraktiv

Men i 2014, rett før oljekrisen, konkluderte Telemarksforskning med at selv om stavangerregionen hadde høyest arbeidsplassvekst av alle regionene i landet, var netto innflytting mye lavere enn forventet. Kommunen havnet blant de regionene med lavest bostedsattraktivitet.

I en tid med høye boligpriser, da en skulle tro at det var attraktivt å bygge nye boliger, var Stavanger et av stedene der det ble bygget ganske få boliger.

Nylig konkluderte forskningsinstituttet med akkurat det samme. Stavanger er ikke en attraktiv plass å bo.

Ingen tsunami

Eldrebølgen kommer ikke som en tsunami. Den er ventet. Det politikerne for lenge har gjort, er å utdanne unge mennesker for eksport til andre kommuner.

I oppgangstider skal man planlegge for nedgangstider, heter det. Men i Stavanger er det mye som tyder på at dette ikke har skjedd. Hadde politikerne sørget for at sykepleiere og andre lavtlønnede kunne etablere seg i kommunen også under oppgangstider i oljen, hadde vi nok ikke hatt den samme mangelen på helsepersonell, og også førskolelærere og lærere, som vi har i dag.

Effektivisering og kutt i unødvendige kostnader er bra. Men det har blitt lagt for lite til rette for barnefamilier i Stavanger. Det er fint med stort konserthus og gode kulturtilbud, men det viktigste for folk flest er at hverdagen går opp. Det har ikke politikerne vært flinke nok å sørge for.

Nå skal vi ta problemet med roten, ikke bare drive med brannslukking, mener rådmannen. Men det skulle vært gjort for mange år siden.