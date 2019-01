Kongressbygningen i Washington var virkelig «folkets hus» sist torsdag. Det var en overskyet og kjølig dag, men likevel en klar følelse av en ny vår.

Den nye kongressen ble tatt i ed, og bygningen var full til randen av venner og familie av de nye folkevalgte. Og på grunn av den svært varierte bakgrunnen og etnisiteten til de nye representantene, liknet folkemengden mer på dagens Amerika enn den har gjort ved tilsvarende anledninger tidligere. En ny start gir grobunn for optimisme, og dagen ga et kjærkomment pusterom fra de ondsinnede klovnestrekene som finner sted i den andre enden av Pennsylvania Avenue, altså i Det hvite hus.

Trumps fantasi-mur

På veien til kongressbygningen kjørte og spaserte jeg forbi en rekke andre av «folkets hus» i hovedstaden. De var stengt. The Smithsonian Museum, som mange mener er verdens fineste museumskompleks, var stengt på grunn av presidentens stupide og unødvendige veto mot å underskrive på et statsbudsjett som ikke inneholder penger til den muren han vil bygge mot Mexico.

Omtrent en fjerdedel av alle offentlige virksomheter i USA er nå stengt på grunn av Trumps forsøk på å tvinge skattebetalerne til å ta regningen for en mur som er umulig å bygge, og som Trump har påstått at det er Mexico som skal betale.

Alene med skammen

«Jeg tar ansvaret for å stenge ned», sa Trump på tv i desember. Og mens søppel hoper seg opp i nasjonalparkene, grensekontrollører gjør den farlige jobben sin ulønnet og de økonomiske reservekontiene til statlige virksomheter begynner å tømmes, er Trump virkelig alene med sḱammen.

Det er i det hele tatt talende at etter to år med kaos og rot, tar det nye demokratiske flertallet i Kongressen, ledet av Nancy Pelosi, over i en krisesituasjon som Det republikanske partiet har skapt helt på egen hånd.

Husk at Trump hadde flertall i både Representantenes hus og Senatet fram til årsskiftet, men likevel presterte å snuble inn i budsjettkrisen. Det er faktisk litt av en prestasjon. Det er som å ha på seg både buksebelte og bukseseler, og likevel ende opp med buksa rundt anklene.

Kompetent Pelosi

Hvis det er en egenskap Pelosi tar med seg inn som majoritetsleder, er det kompetanse. Hun har hatt jobben tidligere. Det gir grobunn for en viss optimisme, uavhengig av partitilhørighet og ideologisk overbevisning.

I løpet av de siste åtte årene med republikanerne John Boehner og Paul Ryan som majoritetsledere, hørte jeg ofte Pelosi gi uttrykk for oppgitthet, ikke bare fordi hun var uenig i den politikken de to ønsket å føre, men på grunn av det hun mente var dårlig politisk håndverk. Av og til må en «speaker» gå inn for lovgiving som flertallet i eget parti er skeptisk til. I 2007 klarte Pelosi å få gjennom finansiering av krigføringen i Irak, selv om et stort flertall i Demokratene var imot å gi mer penger.

Politisk lammelse

Boehner og Ryan har latt seg binde på hender og føtter av den såkalte «Hastert-regelen», som er oppkalt etter en tidligere speaker for Republikanerne, en regel som sier at de ikke skal fremme lovforslag som de vet ikke har flertall blant representantene fra det største partiet. Pelosi er smart nok til å skjønne at et flertall kan skapes gjennom forhandlinger, og at man ikke kommer noen vei med en blind konsensustankegang.

Pelosis plan var å starte med en rekke vedtak som tar sikte på å gjenåpne offentlig virksomhet ved å sikre finansiering fram til og med september. Dessuten ville hun gi grensekontrollørene en måneds lønn, slik at det skulle bli tid til å ta en ny diskusjon med presidenten om den tåpelige muren.

«Vi har strukket ut en hånd og gitt dem en sjanse», sa Pelosi onsdag i forrige uke. Men Trumps republikanske parti har ingen evne til å gjenkjenne en god avtale og gjøre et smart valg.

Blinde lakeier

Jeg skulle ønske at jeg kunne forutsi at Demokratenes kontroll i Representantenes Hus vil gjøre alt bedre. Men det kan jeg ikke. Til tross for protestene fra folk som den republikanske senatoren Mitt Romney, som kritiserte Trump i harde ordelag i en kronikk i The Washington Post, er mesteparten av Det republikanske partiet redusert til blinde lakeier for presidenten. Han ber dem jevnlig om å kaste seg utfor stupet, og de hopper i vei.

Men, for første gang siden han ble tatt i ed, vil Trump nå møte en opposisjon som har reell makt. Alle twitter-meldingene i verden kan ikke veie opp for at han faktisk har ansvaret for budsjettkrisen. Hvor mye søppel skal samle seg opp i sentrum av Washington før Senatets republikanske leder, Mitch McConnell, er villig til å diskutere en avtale med sin kollega Pelosi? De har gjort avtaler før.

Trump kommer til å erfare at han ikke kan styre ved hjelp av trassanfall, slik han prøver på nå. Han er ikke lenger den eneste i Washington med makt.