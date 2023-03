Full fart bakover!

KOMMENTAR: Senterpartiet satser fortsatt på at magisk tenkning og ulovlige metoder skal løse utfordringene med ulovlige rusmidler.

Senterpartiets landsmøte i Trondheim

Harald Birkevold Politisk redaktør

TRONDHEIM: I de fleste partier her i landet er ungdomspartiet nesten alltid den litt friske og utfordrende fløyen. De som tar de nødvendige, men ikke alltid like populære debattene for å hale «gubbene» av begge kjønn inn i en ny tid.

I Senterpartiet er det helt omvendt, i alle fall når det gjelder ruspolitikken. Der går Senterungdommen med stor selvtillit i bresjen for en gammeldags og feilslått holdning til hvordan samfunnet skal forholde seg til ulovlige rusmidler.

For mens de fleste har begynt å innse at 50 år med «krig» mot narkotika har vært en komplett fiasko, og dermed innse at det kan være på tide å endre litt på kursen, står Senterungdommen og voksenpartiet bom fast. Ja, de ønsker til og med å stramme ytterligere inn. Eller reversere, som det ofte heter her.

Dagens politikk er mislykka

Dette minner ikke så lite om en religiøs overbevisning eller magisk tenkning. At man tror man kan vedta at politikken virker, når alle undersøkelser viser at det gjør den ikke.

I dag er alt som får merkelappen «narkotika» forbudt i Norge. Slik har det vært i generasjoner. Man risikerer opp til 21 års fengsel, lovens strengeste straff, dersom man har befatning med store nok kvanta. Likevel er det mer narkotika (av alle typer, inkludert den typen du får av legen din) i omløp i dag enn noen gang før. Og overdoser tar liv i et deprimerende omfang.

Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge.

I 2018 ble det registrert 286 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge.

Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa.

Stiller klokka tilbake

Denne situasjonen har vi med dagens politikk. Og Senterpartiet er blant partiene som to ganger - i 2021 og 2022 - stemte ned forsøkene på å innføre en rusreform i Norge.

Så når Senterpartiet vedtar at nå må politiet igjen få lov til å ransake telefoner, kroppsvisitere og ta prøver av folk bare på mistanke om bruk, er det grunn til å minne om at disse frihetene har politiet tatt seg i flere tiår, helt fram til Riksadvokaten satte foten ned for dem i fjor.

Denne praksisen har altså ikke virket. Men Senterpartiet ønsker likevel å gjeninnføre den, noe som vil måtte kreve en lovendring. For Riksadvokaten påpekte jo nettopp dette; at denne praksisen mangler lovhjemmel. Den var med andre ord ulovlig. I år etter år.

Vart du skræmt no?

Senterpartiet er ordførerpartiet, og særlig ordførere i distriktene har ofte hatt politiet, og ikke minst den merkelige organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforbund (NNPF) nærmest hengende over skulderen i narkopolitikken. NNPFs budskap om at dopet flommer og politiet er maktesløst har virkelig slått an. Selv om faktum er at det store flertallet av unge verken doper seg eller drikker noe særlig.

Den vedtatte politikken til Senterpartiet forsøker ikke engang å skille mellom de ulike stoffene som lempes opp i sekken «narkotika». Dermed blir det liksom ikke noe skille mellom en hasjkake og en dose heroin. Mellom en dose MDMA og en pose kokain. Mens alle vet at det er forskjell på en halvliter øl og en helflaske sprit.

Cola på do?

Med en slik tilnærming er faren overhengende for at dem man prøver å nå med et ellers fornuftig budskap om å være forsiktig med hva man får i seg, i stedet avviser hele budskapet, fordi det er så latterlig unyansert.

Køen til do (for å sniffe litt kokain, antar vi) er nå lengre enn køen ved bardiskene ute på byen, var det flere som sa fra talerstolen på landsmøtet i Senterpartiet. Tilsynelatende i fullt alvor.

Jeg lurer egentlig ikke så mye på hvem som har utstyrt dem med det talepunktet.