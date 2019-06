Manama, Bahrains hovedstad, går neppe inn i historien som stedet hvor spiren til fredsplanen mellom israelere og palestinerne så dagens lys. 25.–26. juni legger Trumps svigersønn Jared Kushner på bordet den økonomiske delen av «Århundrets avtale» der for de innbudte finanseksperter.

Og nettopp der er haken: Hvem kommer egentlig til Manama, og hvem ikke bare avskyr tanken på å stille opp, men truer sågar potensielle oppmøtte med politiske og fysiske represalier?

I skrivende stund har, foruten vertsnasjonen Bahrain, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia bebudet sitt nærvær, samt Israel. Egypt kommer antagelig, Qatar under tvil.

For Jordan er situasjonen kinkig: De er under hardt press fra amerikanerne om å delta, men etter som 60–70 prosent av landet innbyggere er palestinere, har kong Abdullah sikkert vedvarende hodepine. For fra palestinsk hold, både fra Ramallah og Gaza, er det nærmest desperat motstand mot alt som har med Trump og hans «Århundrets ørefik», som president Mahmoud Abbas så uttrykksfullt kaller den, å gjøre.

PLOs generalsekretær Saeb Erekat sa nylig i et intervju med den Hizbollah-vennlige tv-stasjonen Al-Mayadeen at ingen er bemyndiget til å tale på palestinernes vegne. 10–12 palestinske forretningsfolk har visstnok tenkt å dra til Manama, men de ligger forståelig nok svært lavt i terrenget.

Matanya Ofir, AP/NTB Scanpix

Trusler

Utsagn som forrædere og quislinger som vil få sin straff, er neppe tomme trusler fra den palestinske ledelsen overfor enhver araber som våger å ta turen til Manama. Klar tale er det også fra Hamas og Islamsk Jihad i Gaza, som samarbeider med Hizbollah om å torpedere den økonomiske «workshopen» i Bahrain. Ziad al-Nakhala, generalsekretær i Islamsk Jihad, gjør det tindrende klart for selv de tunghørte: «Vi har maktkort til å eliminere ’Århundrets avtale’». Dårlig skjult terrortrussel ikke bare mot «avtalen», men også mot de arabiske land som sender utsendinger til Manama.

På en todagers arabisk konferanse i Saudi-Arabia nylig fikk palestinerne riktignok, som ofte før, rosenrøde løfter om solidaritet med sin sak, men uten håndfast innhold. Nå synes palestinernes ledelse for alvor å være på kollisjonskurs, ikke bare med Trumps plan, men med flere arabiske land. Hvorvidt noen arabiske ledere får kalde føtter stilt overfor utsikten til hevn fra Irans proselytter, Hamas, Islamsk Jihad og Hizbollah, vil snart vise seg.

USAs ambassade i Israel/AP/NTB scanpix

Bahrain som endestasjon?

Ingen er vel forbauset over at fredsavtale-pessimistenes rekker er langt lenger enn optimistenes. Etter flertallets mening er «Århundrets avtale» allerede i ferd med å bli abortert. Både Kushner og Trump skal ha innsett at tingenes ubønnhørlige kronologiske orden, i beste fall, vil komme til å utsette hele fredsplanen til et godt stykke ut i 2021.

For det første mislyktes Benjamin Netanyahu å danne regjering og skrev ut nyvalg, som finner sted 17. september. Inntil da er den israelske regjeringen, til og med under ministerielle omveltninger, ikke i stand til å ta noen betydningsfulle vedtak. Valgkampen tar all energi både for Netanyahu og opposisjonen. For Trump kommer dette svært kjelkete og underminerer et av hans brageløfter.

Dernest vil Trump selv bli fullt opptatt med sin egen valgkamp for å bli gjenvalgt. En president i den situasjonen vil neppe risikere å kjøre frem en fredsplan som i høyeste grad kan mislykkes og bli en farlig belastning for hans ambisjoner om å få sin andre presidentperiode. Blir ikke Trump gjenvalgt, er det umulig å si om den neste presidenten vil ta med ildtang i Trumps grandiose plan.

Til dette tilkommer at Netanyahu kan få alvorlige, juridiske problemer i løpet av høsten som flere tror – i alle fall håper – vil felle ham. Uansett er man et godt stykke ut i neste år før den amerikanske administrasjonen og den neste israelske regjeringen har etablert et skikkelig samarbeid.

Nå ser nok både amerikanerne og israelere, og sikkert flere arabiske land, at Bahrain-konferansen ble lagt på is. Hadde den funnet sted i for eksempel Washington, kunne det lettere latt seg gjøre, men når møtet er satt i et arabisk land i Midtøsten, er det langt mer problematisk. Så konferansen vil nok gå sin gang om tre uker, men risikerer å bli et innholdsløst pratemøte blant anti-iranske venner.

Stor skepsis

Dan Shapiro, tidligere USAs-ambassadør til Israel, prøver dog å se noe positivt ved Bahrain-konferansen, om enn realistisk. I et nylig intervju med KAN radio, Israels rikskringkasting, sa han at «det er bra at saudiene vil komme og sitte ned sammen med den israelske delegasjonen, hvis det blir noe av, men det betyr ikke at de vil investere de milliardene som amerikanerne ønsker».

Kanskje den tidligere egyptiske presidenten Hosni Mubaraks advarsel, i et intervju med den kuwaitiske avisen Al-Anba, mot Manama-konferansen har noe for seg: «Ethvert vedtak som blir påtvunget regionen, basert på makt-ubalanse, vil ikke vare. Et slikt vedtak vil bare bli en midlertidig løsning som kan eksplodere når som helst.»

Palestineren Ahmad Budeiri: