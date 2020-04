Da svensken, dansken og nordmannen ble smittet

KOMMENTAR: Hørt den om nordmannen, dansken og svensken som ble smittet av koronaviruset? Hold deg fast. Her kommer den:

Til å være noe sånn som verdens aller likeste land, synes jeg det er oppsiktsvekkende at Norge, Sverige og Danmark har valgt så ulike strategier i møte med koronapandemien.

I Norge har vi vært gode til å dempe smitten og deretter slå epidemien ned. Danskene var raskt ute med å stenge ned samfunnet, som de nå lukker opp igjen, mens svenskenes åpne samfunn kan ha bidratt til den høye dødsraten blant eldre.

Økonomien rammes hardt i hele Skandinavia, særlig i Norge. Vår oljeavhengige økonomi må ta den verste smellen.

Svenskene mener at de vil oppnå flokkimmunitet i løpet av mai. Det må medføre at smitte- og dødstallene skal rase nedover for at strategien deres skal betegnes som vellykket. I dag har Sverige over fire ganger så høy korona-dødelighet som Norge.

Smittekampen

Årsaken kan ligge i at smittespredningen i det svenske samfunnet startet tidligere, og var kommet lenger enn i nabolandene før myndighetene satte inn tiltak. Det blir ikke bedre av at Sverige har høyere grad av parallellsamfunn og mer desentralisert helsevesen med mange private aktører.

Sverige kunne notere landets første covid-19-tilfelle i januar. I Norge ble smitten først registrert i februar, da en symptomfri kvinne kom hjem fra Wuhan og avla en positiv test. Den største smittebølgen i Sveriges naboland ble registrert i mars, da nordmenn og dansker i hopetall kom hjem fra skiferier i Østerrike og Italia med covid-19-viruset i bagasjen.

Etter slalåmferien gikk det fort i svingene. Danskene stengte praktisk talt helt ned i en fei. Norge hang etter sin yndige nabo, men låste dørene til barnehager og undervisningsinstitusjoner og sendte store deler av arbeidsstyrken i isolasjon på hjemmekontor. Dette har hatt en god effekt. Både Danmark og Norge har nå reproduksjonstall for smitte under 1. Uten noen inngrep regner forskerne med at de ville ligget på 3 til 5.

Voldsom ledighet

Smittebegrensingens bakside er at Danmark og Norge har styrtet hundretusenvis ut i arbeidsledighet, men for mange vil det være midlertidig. Den danske avisen Politiken kan fortelle at banken Nordea har regnet på de kortsiktige, økonomiske utsiktene for de skandinaviske landene. Konklusjonen deres er at Danmark kommer mildest ut av krisen, med en nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP) på 3 prosent i år, mens svenskenes BNP-smell blir på 4,6 prosent. For Norge ser det verre ut: Vårt BNP får, ifølge Nordea, en nedgang på 6,2 prosent, fordi lavere oljepris virker negativt inn.

Her på berget har arbeidsledigheten steget med urovekkende 360 prosent fra februar til mars. Mesteparten skyldes myndighetenes brutale nedstengning av samfunnet, mens rundt en tredel skyldes internasjonale forhold, som bortfall av turister og svekkede oljeinntekter. Norge står politisk utenfor EU, men har den mest internasjonale økonomien i Skandinavia.

Til tross for at Sverige nesten har kjørt videre som normalt – og det faktum at den svenske økonomien ikke er like sårbar som den norske – opplever broderfolket den høyeste ledigheten siden 1990-tallet. De statlige hjelpepakkene på den andre siden av kjølen er ikke like rause som i Norge, og ikke i nærheten av de danske, som kompenserer virksomheter fullt ut for å sende ansatte hjem, uten å permittere dem.

Danmark ligger foran

Danskene ligger foran oss i løypa når det kommer til å gjenåpne samfunnet. Skoler og mange publikumsrettede virksomheter er åpnet igjen, etter at reproduksjonstallet har sunket til 0,6. Myndighetene regner med at det kan stige til rundt 1 – og fortsatt være akseptabelt. 10. mai skal Danmark være sånn rimelig tilbake til normalen.

Samtidig hjelper det lite om danskene praktisk talt utrydder koronasmitten, hvis den fortsatt er løs i nabolandene. Smitte kjenner ingen grenser, derfor blir testing enda viktigere i koronahåndteringen framover.

Både Danmark og Norge har gått fra å bremse smitten, til å slå den ned. Selv om den vil blusse noe opp igjen ved en gradvis åpning av samfunnet, vil det være avgjørende å holde reproduksjonstallet lavt inntil en eventuell vaksine er på plass.

Skulle det skje at en storstilt folkevaksinering kommer før en eventuell flokkimmunitet, er det enda en gang svensken som kommer dårligst ut av historien. Selv om det blir nordmannen som må ta den høyeste regningen.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Folkhälsomyndigheten, Statens Serum Institut, Politiken, Information, Nordea

Fakta Reproduksjonstall Reproduksjonstallet beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre. Tallet 1 betyr at hver smittet person, smitter én annen person. Les mer