Desinformasjonskaoset rundt covid-19

GJESTEKOMMENTAR: Desinformasjon og konspirasjonsteorier rundt koronapandemien skaper et farlig politisk kaos i USA.

Også president Donald Trump tar munnbind i bruk ved enkelte anledninger. Ifølge den eller de anonyme konspirasjonsteoretikerne bak QAnon, er Donald Trump en frelser som er i ferd med å avsløre et hemmelig nettverk av internasjonale pedofile og korrupte politikere og byråkrater som styrer politikk, medier, underholdningsindustrien – ja, stort sett alt. Foto: Patrick Semansky, AP/NTB Scanpix

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Nylig delte Donald Trump en video på Twitter med en gruppe mennesker som presenterte seg som America’s Frontline Doctors.

De var iført sykehusfrakker og hevdet at covid-19 ikke er noe å bekymre seg for. Man trenger ikke å bruke munnbind, og det finnes en kur, men

myndighetene og legemiddelindustrien nekter dem å fortelle sannheten, ble det hevdet.

Flere plattformer for sosiale medier tok ned videoen, og Donald Trump jr. ble midlertidig kastet av Twitter for å ha lastet opp og spredt desinformasjon om pandemien. Det hindret ikke popstjernen Madonna i å gjøre det samme. Ifølge henne vil «de» kontrollere oss med frykt.

Trump videreformidler

Donald Trump lanserte seg som politiker med en løgn om at daværende president Barack Obama egentlig ikke var født i USA, men i Kenya. Han hadde ikke selv kokt i hop dette plottet, men plukket opp en teori som allerede sirkulerte.

Og det har vært betegnende for mye av desinformasjonen han senere har spredt. Noen – gjerne i den ekstreme enden av høyreorienterte medier – kommer med en ubegrunnet påstand. Deretter sprer Trump den videre med sin enorme ropert til verden. I tilfellet med den 47 minutter lange videoen om covid-19 var det nettstedet Breitbart som

stod for den opprinnelige publiseringen.

Nettstedet har i årevis vært et arnested for allslags ideer knyttet til hvit makt og skepsis mot forskning, vitenskap og «elitene». Å kalle det konservativt i norsk forstand ville være misvisende. Og før Trump var heller ikke medier som dette del av den offentlige debatten, men mer et kuriøst randsonefenomen.

Mening i kaos

Når nå USA herjes av både koronapandemien, opptøyer, en katastrofalt høy arbeidsledighet og generell usikkerhet, er det stadig flere som griper til «alternative» forklaringer for å skape mening i kaoset.

Forklaringen blir da at virkeligheten ikke er som den fremstår, men at det egentlig er noe helt annet som foregår, og som holdes skjult for det store flertallet.

Og det er her en altomfattende konspirasjonsteori kalt QAnon har skutt kraftig fart de siste månedene, ifølge forskning sitert av BBC. QAnon er en person eller en gruppe anonyme personer som sprer «lekkasjer» om hva som egentlig foregår bak det vi på overflaten ser.

Ifølge teorien er Donald Trump en frelser som er i ferd med å avsløre et hemmelig nettverk av internasjonale pedofile og korrupte politikere og byråkrater som styrer politikk, medier, underholdningsindustrien – ja, stort sett alt.

Alle som kjemper den rettferdige og gode kamp, må bekjenne seg til QAnon, og følgelig støtte Trump. Det er til og med utviklet en egen ed hvor man erklærer «Der en av oss går, går alle». Eden ble tidligere i sommer avlagt av blant andre Trumps tidligere nære medarbeider Michael Flynn.

Vaksineskepsis

QAnon-konspirasjonsteorien fantes før covid-19, men har klart å også inkorporere teorier om pandemien. Det hevdes at Microsoft-gründer Bill Gates, en mangeårig forkjemper for vaksiner, ønsker å massevaksinere befolkningen for å implanteres en mikrochip i de vaksinerte for å kontrollere dem. Hele 44 prosent av republikanske velgere tror på denne teorien, ifølge en meningsmåling utført av YouGov.

Dermed har man klart å koble sammen både vaksineskepsis og teorier om at myndighetene skjuler den egentlige sannheten om pandemien. En lege som figurerte i den tidligere omtalte videoen fra Breitbart, Stella Immanuel, ble rost av Trump som «svært imponerende» og en viktig stemme. Det kan muligens ha en sammenheng med at Immanuel hevdet at malariamedisinen Trump har ivret for, hydroksyklorokin, er en vidunderkur for covid-19.

Dette til tross for at flere store undersøkelser, blant annet i Norge, har vist at

medisinen ikke har effekt mot covid-19.

Uforenlige virkeligheter

Mens USA baler med hvordan de skal løse den pågående pandemien og virkningene av dem, lever befolkningen i komplett uforenlige virkeligheter. Man har ikke bare ulike praktiske løsninger, men også ulike fakta. Alt har blitt relativt. Man tror det man vil tro, og man har ulike autoriteter å støtte seg på.

Republikanske velgere er også markant mindre bekymret for pandemien enn demokratiske velgere, ifølge Pew Research. De er mindre redde for at de selv sprer virus og mindre redde for å bli alvorlig syke. Derfor har bruk eller ikke bruk av ansiktsmasker blitt et symbol på hvilken side man tilhører. Og mens deler av befolkningen isolerer seg så godt de kan, raser andre mot alle forsøk på smittevern.

Liv på spill

Foreløpig viser meningsmålingene at demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, leder klart over Trump i meningsmålingene. Men samtidig blir det spekulert i at Trump-støtten kan være undervurdert, som ved forrige valg.

Og det er uansett en lang vei for USA – og resten av verden – å gå i kaoset som er etterlatt av desinformasjon og handlingslammelse. For det er menneskeliv som står på spill når tøv og konspirasjonsteorier promoteres som viktige stemmer og relevante innspill.