Det er ingen skam å innrømme feil

Når en gruppe i samfunnet føler seg spesielt uthengt, må det være på sin plass å lytte, og å innrømme feil. Er regjeringen i ferd med å miste grepet?

Bent Høie har blitt hyllet for mange av sine taler, men er han i ferd med å miste grepet?

Denne uken har vært preget av nyheter om studenter og unge voksne som samles i faddergrupper og sprer smitte fordi de ikke følger smittevernreglene.

Helseminister Bent Høie (H) kom tirsdag med en tydelig advarsel til de unge om at Norge kan måtte stenge ned igjen dersom smitten fortsetter å bre seg.

«Ingen unge mennesker ønsker å spre farlig smitte, men jeg tror at mange unge ikke vet at de kan ha viruset uten å vite det og sprer det uten å ville det», sa Høie på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Syndebukker

Det er helt klart at det er mange av de unge som ikke helt har skjønt hvor viktig det er å følge smittevernsreglene. Og det kan være helt legitimt å avlyse fadderukene når man ser at det ikke bedrer seg.

Men det er også berettiget når de unge føler seg som de eneste syndebukkene. For blant de unge er det selvfølgelig heller ikke alle som bryter smittevernsreglene.

I Aftenbladet tirsdag sa studenter fra en faddergruppe ved hotellhøyskolen på UiS at de reagerte på at de risikerte å bli straffet for «noe de ikke har gjort».

For i alle grupper i samfunnet er det mennesker som ikke har forholdt seg til verken regler eller anbefalinger. Når de fleste tok ferien i Norge og brukte håndsprit i butikkene, var det også voksne som var så ivrige etter å handle kjøtt i Sverige eller legge seg på en strand i Syden at de ikke klarte å holde seg.

Harryhandel

Det kan godt hende at en del unge voksne nå ikke følger reglene, og de må selvfølgelig skjerpe seg. Men mange gjør det, og føler at fingeren nå blir rettet mot dem.

For da harryhandlerne og Syden-turistene kom hjem, ble vi fortalt at vi ikke må påføre noen skam for dette.

«De som drar på utenlandsferie eller svenskehandel blir fordømt. De som sitter tett på uteserveringene eller ikke holder avstand på bussen blir omtalt i sinte ordelag. De som glemmer smitterådene blir kalt egoister. Jeg forstår at mange frykter at smitten igjen skal spre seg i Norge. Men skyld og skam har aldri vært til hjelp i kampen mot smittsomme sykdommer – tvert imot», sa Høie da.

Skam er selvsagt ikke nyttig på noen måte. Men da de to flyene fra SAS og Norwegian klarte å komme seg fra Spania til Norge fem minutter før fristen for å gå i karantene, skulle kanskje noen ansvarlige voksne også fortalt disse at de likevel burde gått i karantene.

Alles ansvar

De unge har ikke blitt smittet i et vakuum. Noen av dem har også vært i utlandet og tatt med seg smitten hjem. Men ikke bare dem.

Det har vært mennesker, også voksne, ute og stått i kø mindre enn en meter fra hverandre i flere måneder. Det har vært voksne ute på byen som har drukket et par øl mer enn de skulle også før sommerferien. Men de ble ikke smittet, fordi det ikke var mye smitte i samfunnet.

Helseminister Bent Høie har til nå blitt hyllet i sosiale medier og ellers for sine taler og sin politikk. Det var enkelt når smittetallene var så lave som de var, og folk følte seg trygge.

Men til tross for at mellom 20 og 50 prosent av koronasmitten i Norge de siste ukene kommer fra utlandet, forsvarte Høie denne uken reiseåpningen i midten av juli. Det er det mange som har reagert på.

«Rally-round-the-flag»

Før denne krisen var Høyre egentlig på vei nedover på meningsmålingene. Men etter at koronakrisen inntraff, har partiet sust oppover på meningsmålingene.

Som jeg har skrevet om før, kalles dette fenomenet «rally-round-the-flag»-effekten. Det ble først ble beskrevet av den amerikanske statsviteren John Mueller under den kalde krigen.

I en internasjonal krise kan en leder virke samlende for nasjonen dersom han eller hun framstår troverdig og trygg. Folk setter da ofte til side sine politiske uenigheter og stoler på at myndighetene vil beskytte dem. Velgerne venter også at opposisjonspolitikerne i større grad setter til side sine politiske uenigheter.

Men det som går opp, har en lei tendens til etter hvert å gå ned. Og ikke vokse inn i himmelen. Det er litt som de sier om sikkerhet i oljebransjen: Det er ferskvare, og må jobbes med hele tiden. Det er også litt slik i politikken.

Starten på et fall?

Ifølge Will Jennings, professor i statsvitenskap ved Southampton-universitetet i England, er det umulig å si når denne effekten vil ta slutt i dagens krise. Men mest sannsynlig vil det skje når det verste er over og evalueringen av krisen og beredskapen begynner for fullt.

Nå har denne tiden kanskje kommet. På den siste meningsmålingen utført at Norstat for NRK og Aftenposten i august økte Arbeiderpartiets oppslutning med 0,8 prosentpoeng, men Høyre gikk ned 1,1 prosent prosentpoeng.

Og på meningsmålingen utført av Kantar for TV2 denne måneden gikk Ap’s oppslutning opp med hele 4,6 prosentpoeng, mens Høyres gikk ned med 2,7 prosentpoeng.

Ingen skam

Det skal selvfølgelig tas mange avveininger når man åpner samfunnet etter en slik pandemi, og det er mange lærdommer å trekke fra en situasjon ingen av oss har vært i før.

Her handler det ikke bare om prioriteringer, men også om at folk forstår hvilke prioriteringer som gjøres. Det er det som skaper tillit.

Det virker på mange måter som at folk ikke lenger skjønner. Jeg er ikke sikker på at folk forstår hva Høie mente da han sa at «konsekvensene av å holde landegrensene stengt ville vært dramatiske for folks liv og helse».

Vi har alle et individuelt ansvar for å gjøre det som er rett. Men regjeringen har også et ansvar, og det må den ta.

Det handler om kommunikasjon, og om ydmykhet. Når en gruppe i samfunnet føler seg spesielt uthengt, må det være på sin plass å lytte, og å innrømme feil. Det er faktisk ingen skam å innrømme feil heller.