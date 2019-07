De handler uten penger, uten køer og uten å snakke med folk

I stadig flere butikker kan du skanne varene selv, dra kortet og gå ut, uten å ha snakket med en eneste ansatt. Konseptet er greit – når det virker – men det mangler mye på å være fullgodt.

Mange er bekymret for at det fører til at arbeidsplasser legges ned. Ikke minst har det å stå i kassen vært en kjærkommen ekstrainntekt for ungdom på jakt etter helge- eller sommerjobb. Mange velger derfor å gå til en manuelt betjent kasse av rene samvittighetshensyn.

Andre dropper selvbetjeningskassene, fordi de ikke er så lette å bruke som de burde være. Veiing av frukt, dårlige eller uregistrerte strekkoder, plassering av innkjøpene på feil sted og problem med betaling skaper både køer og irritasjon. Kjøp av alkohol og andre restriksjonsbelagte varer kan heller ikke gjøres uten videre i en selvbetjent kasse.

Ikke enkelt for kundene

Lyse-direktør Toril Nag problematiserte dette i en twitter-melding for noen dager siden, der hun blant annet skrev «Føler det burde vært enklere for kundene - ikke bare mer effektivt for butikk-eier?». Hun har jo helt rett, men når alt dette virker, er det jo fantastisk.

Hun viste selv til det som vil gjøre handlingen og betalingen enklere, nemlig Amazon Go-butikkene, der kassaapparatene rett og slett er borte. Amazon har foreløpig åpnet 13 av dem i USA, de aller fleste i 2019. Du trenger bare en app.

CNN Business-reporter Matt McFarland skrev i fjor høst at han hadde vært i en ny verden etter å ha tilbrakt 53 minutter i en Amazon Go-butikk. En butikk uten køer, en butikk der du ikke trenger åpne lommeboken og en butikk som vet så mye om deg at den fører deg direkte til de varene du skal. En butikk som ikke har butikktjuverier, noe som koster bransjen og kundene milliarder av dollar i året.

Som det framgår av navnet, er det teknologigiganten Amazon som står bak dette også. Etter å ha tatt over det som er av netthandel i USA, vil de nå også inn på detaljhandelmarkedet. Med teknologi som våpen vil selskapet, som begynte som bokhandel og som har verdens rikeste mann, Jeff Bezos, som eier, også sikre seg kontrollen over det daglige brød.

Jeg besøkte en av de første Amazon Go-butikkene i San Francisco i fjor. Jeg lastet ned appen og la inn kredittkortopplysningene. Jeg fikk adgang til butikken ved å skanne en QR-kode. Så var det bare å begynne å fylle opp i handlekurven. Kameraer i taket, vektsensorer, kunstig intelligens og andre hjelpemidler sørget for at alt jeg kjøpte ble registrert. Hvis jeg la varer tilbake, ble også dette registrert. Ingen fare. Da jeg forlot butikken, kom kvitteringen opp i appen. Alt stemte.

Milleniumgenerasjonen

Appen tar også høyde for at du går og handler sammen med ektefelle eller barn. Det er beskrevet at denne måten å handle på passer spesielt godt for milleniumsgenerasjonen, som helst bare vil gå i egne tanker med hodetelefoner og ikke ha kontakt med andre, bortsett fra gjennom elektroniske hjelpemidler.

Det var ikke spesielt billig å handle i Amazon Go, og vareutvalget var også begrenset. Selv om ingen stod i kassene, var det nok av ansatte som fylte i hyller og veiledet kunder. Ambisjonen er nok at det skal bli færre av dem, men foreløpig er dette på laboratoriestadiet. Det tar også noen år å tjene inn de temmelig høye investeringene til de temmelig små butikkene.

Samtidig er det ikke tvil om at dette er en av framtidens måter å handle på. I Norge har vi ingen slike butikker ennå, men lignende teknologi brukes jo av parkeringsselskaper. En app, et kredittkort, i kombinasjon med skiltgjenkjenning, gjør at folk kan kjøre inn og ut av parkeringshus uten å gå innom automaten og uten å rulle ned vinduet på noe tidspunkt.

Ikke så romantisk

Det nye handlekonseptet har først og fremst slått an blant travle, unge mennesker. Interiøret bærer også preg av dette – røff betong, med innslag av tre og bevisst bruk av gjennomgangsfargen oransje. Riktig musikk på riktig lydnivå i bakgrunnen. Mikrobølgeovner er plassert ved utgangen for å varme opp smørbrødene som er kjøpt i butikken.

New York Times i 2015: På innsiden av Amazon

Lars Helle

Det er ikke meningen å romantisere alt dette. Amazon er blitt en gigantisk monopolbedrift, som har utkonkurrert de fleste og det meste. Amazon har rykte på seg for å behandle de ansatte dårlig, og endelig: vil vi ha en verden der butikkene vi handler i har så mange opplysninger om kundene at de kjenner de bedre enn de kjenner seg selv? Det er allerede mange år siden postordredelen av Amazon tok mål av seg å sende varene før kunden hadde bestilt.

Og her er vi ved kjernen: Mens de litt tilårskomne er skeptiske og mumler noe om Big Brother, har yngre mennesker både en forventning og et krav om at de blir gjenkjent og veiledet dit de vil. De handler allerede mesteparten på nettet, men trenger en Amazon Go for å kjøpe formiddagsmaten og enkelte impulskjøp. Og de har vendt ryggen til kasseapparater, både betjente og ubetjente, lommebøker og køer for lenge siden.