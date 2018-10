«Our services were significantly disrupted on Tuesday evening, particularly those to and from London Victoria, following an external power failure which affected the signalling equipment.»

Melding lå på nettsiden til SouthEastern Railway, et av underselskapene til britiske Go Ahead som på onsdag ble tildelt kontrakten om å kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen de neste ti årene.

Jeg bodde åtte år i London, og tok tog hver dag til jobb. Jeg har reist med Go Aheads SouthEastern tusenvis av ganger. Det var sjelden toget kom på tiden. Du trengte ikke engang si fra på jobb hvis du kom litt for sent. For i 99 prosent av tilfellene skyldtes det forsinkelser eller kanselleringer i togtrafikken.

Det er ikke så farlig på en varm sommermorgen. Men når det er fem grader og regn, er det ikke alltid like kjekt å bli stående en halvtime ekstra på perrongen.

Billigere

Det britiske selskapet er valgt til å drive Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen fordi de kom med et anbud som var hele 21 prosent billigere enn de to konkurrentene NSB og svenske SJ.

Kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent. Men det var marginale forskjeller på kvaliteten som ble tilbudt, mente jernbanedirektør Kirsti Slotsvik da hun la fram detaljene i kontrakten på en pressekonferanse onsdag.

Dagsavisen omtalte onsdag ettermiddag en nettundersøkelse utført av den uavhengige forbrukerorganisasjonen «Which?», som omfatter 14.000 passasjerer. Her havner Go-Ahead på bunnen blant selskapene som trafikkerer britiske jernbanestrekninger.

De får refs på både punktlighet, pålitelighet, tilgjengelige seter og ståplasser.

I mai omtalte britiske medier i tillegg at endringer i rutetabeller førte til fullstendig kaos i togtrafikken over hele landet, noe flere selskaper i Go Ahead-konsernet har fått refs fra britiske myndigheter for.

Bedre her?

Men er de så mye bedre hos de to nordiske konkurrentene som ikke vant kontrakten? Hvor mange passasjerer står vel ikke i kulden og venter på tog som ikke kommer også her til lands?

Svenske SJ havnet tidligere i år på en bunnplassering i en undersøkelse som gjelder transportbransjen i Sverige, utført av Svensk Kvalitetsindex.

Heller ikke NSB får de beste skussmålene fra sine kunder. I en brukerundersøkelse fra mai, svarer passasjerene at de både er mindre fornøyd med togenes punktlighet enn året før og at de ønsker seg bedre informasjon ved ikke-planlagte avvik.

En rekke steder i landet er kundene svært misfornøyde, viser undersøkelsen.

Oppfatningen av britisk togdrift kan neppe overføres direkte til Norge. For her gjelder norske arbeidslivsregler, og både Jernbanetilsynet og departementet vil nok anstrenge seg for å bidra til å få dette til å virke, kanskje også Bane Nor.

Urnorske tog

Men da er det kanskje ikke det saken egentlig handler om. For det var ikke et sjokk at noen andre enn NSB fikk denne kontrakten. Er det sånn at det rører noe urnorsk ved oss når togene blir privatisert?

Den britiske kommentatoren Aditya Chakrebortty skriver i avisen The Guardian denne uken om en rapport fra Det internasjonale pengefondet (IMF). Denne rapporten viser at den britiske økonomien er svakere enn alle de 31 landene i undersøkelsen, utenom Portugal. Og en av hovedgrunnene er privatisering, mener organisasjonen.

I kommentaren skriver Chakrabortty at han mener dette stammer fra neoliberalismen. Da snakker han både om det at Margareth Thatcher brukte opp pengene fra oljeindustrien på skattekutt, og at de i Storbritannia har solgt seg ut av alt fra postvesenet, til vannverk og ikke minst jernbaner. Dette har ført til at Storbritannia nå sitter igjen med ingen eiendeler og derfor må innføre store kutt i velferden.

«Forståsegpåere vil si at neoliberalismen handler om markeder og valg - fortell det til en togpassasjer som står som sild i tønne på et Southern rail-tog,» skriver kommentatoren.

Oljefond

Men i den samme rapporten viser IMF også til Norge. Den norske økonomien går veldig bra, og vi har spart oljepengene våre i Oljefondet. Vi er dermed i en helt annen situasjon enn Storbritannia, som har sløst vekk både oljepenger og solgt sine statlige eierandeler.

Vi kunne kanskje ønske oss tysk effektivitet eller fransk hurtigtog. Og selv om britene ikke er kjent for sine ferdigheter med å drive tog, er prislappen betydelig lavere enn den de svenske og norske konkurrentene kunne tilby.

Kanskje det britiske selskapet ikke vil gjøre en dårligere, eller bedre, jobb enn de andre selskapene som har vært med i konkurransen. Det får tiden vise.

Det myndighetene må sørge for når de først gir kontrakten til noen andre enn NSB, er at de stiller høye krav til selskapene som driver togene. Både på service til kundene og arbeidsvilkår for de ansatte. Og dersom de gjør en så dårlig jobb som folk frykter, vil de ikke vinne kontrakten neste gang den blir utlyst.

Kanskje kan frykten for å miste andre kontrakter i Norge også få NSB til å skjerpe seg.

Vi skal ikke selge oss ut av alt vi eier her i Norge, men å la noen andre selskaper enn NSB få prøve seg på togdrift er nok ikke det verste som kan skje. Er vi heldige, kan det til og med føre til at kundene blir mer fornøyd.